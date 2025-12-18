18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Rumbo al Mundial 2026, Netflix lanzará su propio videojuego de fútbol

De cara a la máxima competencia del fútbol, Netflix Games prepara un videojuego de simulación avalado por la FIFA. Conocé cuándo estará disponible.

Foto: Netflix (Vía X)
 Por Luis Calizaya

En 2026, Netflix Games sumará a su catálogo un videojuego de simulación de fútbol avalado por la FIFA, pensado para acompañar la euforia de la Copa Mundial. La propuesta llega con la intención de que cualquier suscriptor pueda participar de forma sencilla y divertida, desde el móvil o la televisión, sin coste adicional.

De qué trata el juego: novedades y qué dicen los creadores

El juego, desarrollado por Delphi Interactive en colaboración con Netflix Games y la FIFA, es un simulador accesible diseñado para acercar el fútbol a públicos de todas las edades. Permitirá partidas en solitario o en línea con amigos y apuesta por una experiencia intuitiva a través de controles sencillos, partidos rápidos y un enfoque social que busca que “todo el mundo pueda jugar con solo apretar un botón”, según Alain Tascan, presidente de Netflix Games.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, valoró la alianza como un paso clave en la innovación de los videojuegos futbolísticos y destacó que la iniciativa pretende llegar a millones de aficionados en todo el mundo. Desde Delphi Interactive, su fundador Casper Daugaard subrayó el objetivo de crear “el videojuego de fútbol más divertido, accesible e internacional ”, y Andy Kleinman remarcó que la colaboración con Netflix y la FIFA permitirá desarrollar una propuesta masiva y global.

Cuándo estaría disponible en Netflix Games

El videojuego se integrará en Netflix Games en 2026 y podrá jugarse desde dispositivos móviles vinculados a la cuenta de Netflix y reproducirse en televisores compatibles. Antes del lanzamiento completo, la N Roja tiene previsto estrenar tráilers y adelantos promocionales.

