18 de diciembre de 2025
{}
El escalofriante crimen que investiga Netflix: la misteriosa muerte de un banquero millonario

Inspirada en un caso real ocurrido a comienzos de los años 2000, la producción indaga en la muerte del banquero Edmond Safra y en un entramado tan oscuro como perturbador.

El escalofriante crimen que investiga Netflix: la misteriosa muerte de un banquero millonario
El escalofriante crimen que investiga Netflix: la misteriosa muerte de un banquero millonario Foto: web
 Por Luis Calizaya

Para los amantes del true crime que combina poder, dinero y secretos, “Asesinato en Mónaco” llega a Netflix para reconstruir un asesinato ocurrido en uno de los enclaves más herméticos del mundo y volver a poner sobre la mesa incógnitas que, aún hoy, siguen sin resolverse.

Un banquero multimillonario, un incendio en un baño blindado y teorías que no cierran, así es el entramado que recorre el nuevo documental de la N Roja, narrado en menos de 100 minutos.

Netflix
Un caso policial con más interrogantes que respuestas.

Un caso policial con más interrogantes que respuestas.

Netflix: de qué trata el documental “Asesinato en Mónaco”

La película repasa la muerte de Edmond Safra, ocurrida en diciembre de 1999, y reúne archivos, testimonios y reconstrucciones para explorar las distintas versiones que rodearon el caso. El relato se organiza en torno a la confesión del enfermero acusado, la posible vinculación con círculos criminales y financieros internacionales, y las dudas que surgieron en torno al comportamiento de la viuda, Lily Safra.

El documental expone contradicciones y zonas grises del expediente judicial que, durante años, alimentaron sospechas y teorías públicas.

Cómo fue el caso en la vida real

Edmond Safra, uno de los banqueros más ricos del mundo, apareció sin vida en su departamento de Montecarlo tras un incendio iniciado en el baño blindado de su vivienda, donde se encontraba acompañado por personal de enfermería. La justicia monegasca determinó que el fuego fue provocado de manera intencional y responsabilizó a Ted Maher, uno de los enfermeros, quien confesó haber iniciado el incendio con la intención de “rescatarlo” y obtener reconocimiento, motivo por el cual fue condenado.

Netflix - Edmond Safra
Edmond Safra (izquierda) y su asesino Ted Maher (derecha).

Edmond Safra (izquierda) y su asesino Ted Maher (derecha).

Sin embargo, desde el inicio surgieron interrogantes en torno a la lógica del plan, las extremas medidas de seguridad del lugar y el contexto financiero que rodeaba a Safra, quien poco antes del crimen había concretado una millonaria venta bancaria. Estos elementos alimentaron teorías alternativas que incluyeron a la mafia rusa, redes financieras internacionales y cuestionamientos sobre la conducta de su esposa, Lily Safra.

Quiénes estuvieron a cargo de la producción

  • Dirección: Hodges Usry
  • Música: Nainita Desai
  • Fotografía: Tim Cragg

Tráiler de 'Asesinato en Mónaco'

Embed - ASESINATO EN MONACO | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 17 Diciembre/25 - NETFLIX

