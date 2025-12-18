El escalofriante crimen que investiga Netflix: la misteriosa muerte de un banquero millonario

Para los amantes del true crime que combina poder, dinero y secretos , “Asesinato en Mónaco” llega a Netflix para reconstruir un asesinato ocurrido en uno de los enclaves más herméticos del mundo y volver a poner sobre la mesa incógnitas que, aún hoy, siguen sin resolverse .

Un banquero multimillonario , un incendio en un baño blindado y teorías que no cierran, así es el entramado que recorre el nuevo documental de la N Roja , narrado en menos de 100 minutos .

La película repasa la muerte de Edmond Safra , ocurrida en diciembre de 1999 , y reúne archivos, testimonios y reconstrucciones para explorar las distintas versiones que rodearon el caso. El relato se organiza en torno a la confesión del enfermero acusado , la posible vinculación con círculos criminales y financieros internacionales , y las dudas que surgieron en torno al comportamiento de la viuda , Lily Safra .

Cómo fue el caso en la vida real

Edmond Safra, uno de los banqueros más ricos del mundo, apareció sin vida en su departamento de Montecarlo tras un incendio iniciado en el baño blindado de su vivienda, donde se encontraba acompañado por personal de enfermería. La justicia monegasca determinó que el fuego fue provocado de manera intencional y responsabilizó a Ted Maher, uno de los enfermeros, quien confesó haber iniciado el incendio con la intención de “rescatarlo” y obtener reconocimiento, motivo por el cual fue condenado.

Netflix - Edmond Safra Edmond Safra (izquierda) y su asesino Ted Maher (derecha). Foto: Archivo

Sin embargo, desde el inicio surgieron interrogantes en torno a la lógica del plan, las extremas medidas de seguridad del lugar y el contexto financiero que rodeaba a Safra, quien poco antes del crimen había concretado una millonaria venta bancaria. Estos elementos alimentaron teorías alternativas que incluyeron a la mafia rusa, redes financieras internacionales y cuestionamientos sobre la conducta de su esposa, Lily Safra.

Quiénes estuvieron a cargo de la producción

Dirección: Hodges Usry

Hodges Usry Música: Nainita Desai

Nainita Desai Fotografía: Tim Cragg

Tráiler de 'Asesinato en Mónaco'