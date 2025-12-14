Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 14 de diciembre

Si necesitás una excusa para encender Netflix , este domingo 14 de diciembre tiene varias. La plataforma sumó nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos . Acá van las recomendaciones de lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos, apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación , Netflix trae títulos ideales para maratonear. Desde relatos inspiradores hasta documentales que te mantienen pegado al asiento y fantasías épicas para levantar el ánimo, en un domingo perfecto para un plan de sofá con series y películas .

Streaming Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 13 de diciembre

Novedades 'Jonestown' llegará pronto a Netflix: la masacre que dejó más de 900 muertos

Ambientada en Oregón en 1850, la serie recorre los años de expansión estadounidense a través del conflicto entre familias rurales que ven amenazado su modo de vida. Dos clanes opuestos, liderados por Fiona Nolan (Headey) y Constance Van Ness (Gillian Anderson), se ven obligados a unirse ante un poder ambicioso y corrupto que intenta expropiarles sus tierras.

Serie - Netflix (1) Aún no es oficial, pera hay grandes chances de que salga la segunda temporada. Foto: archivo

2. El precio de una confesión (Thriller)

Esta producción coreana de 12 capítulos sigue la historia de una mujer acusada de asesinar a su esposo, hasta que una desconocida aparece con una propuesta inquietante: a cambio de cometer un crimen, está dispuesta a confesar por ella.

3. Accidente (Drama)

En su segunda temporada, disponible desde el 10 de diciembre, la serie mexicana vuelve para abordar las consecuencias del trágico accidente ocurrido en una fiesta de cumpleaños. Tres familias quedan marcadas por el hecho, que también destruye amistades y vínculos afectivos.

4. Record of Ragnarok (Animación)

La serie de anime estrena su tercera temporada con nuevas batallas entre dioses y mortales para definir el destino de la humanidad. Los dioses deciden que la resolución llegará en el “Ragnarok”, una batalla de 13 de ellos contra 13 de los mejores guerreros humanos, y quien logre siete victorias se quedará con el triunfo.

Embed - Record of Ragnarok: Temporada 3 | Tráiler oficial 3 | Netflix

Qué películas ver hoy

1. Trol 2 (Fantasía)

Tras explorar los mitos nórdicos y la existencia de criaturas gigantes, la secuela retoma la historia después de contener una amenaza capaz de destruir ciudades enteras de Noruega. Nora, Andreas y el capitán Kris vuelven a la acción cuando un nuevo troll despierta de su letargo. Esta vez necesitarán a alguien aún más grande para enfrentarlo.

2. Lali: La que le gana al tiempo (Documental)

La artista pop y rock argentina abre las puertas de su intimidad y muestra el detrás de escena de su vida diaria. El documental sigue su regreso a los escenarios después de cuatro años de pausa, un tiempo que le permitió reflexionar, reconstruirse y volver convertida en una de las figuras más influyentes del momento.

Netflix - Lali La película documental se estrenó el pasado 4 de diciembre. Foto: Netflix

3. Amor y vino (Romance)

Para quienes disfrutan de una historia romántica, esta película sudafricana se destacó en Netflix con una trama sencilla pero atrapante. Narra la historia de un heredero de un viñedo que intercambia identidades con su amigo de la infancia para demostrar que su éxito con las mujeres no depende del dinero.

4. Fotógrafo de guerra: El hombre que captó la imagen (Documental)

El documental aborda uno de los casos más controvertidos del fotoperiodismo. Tras la Guerra de Vietnam, la foto de una niña desnuda escapando de una explosión recorrió el mundo y conmovió a millones. Décadas después, surgieron dudas sobre la autoría de la imagen. Este film retoma el caso y busca esclarecerlo 52 años más tarde.