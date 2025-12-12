La serie que atrapa a los fans del crimen y el misterio toma forma en 'Ciudad de sombras'

' Ciudad de sombras ' llega a Netflix con el tono frío y envolvente de los mejores thrillers . Se trata de una serie española que solo cuenta un crimen, sino que se mete bajo la piel del espectador, mezcla misterio y tensión y convierte a Barcelona en un escenario magnético .

Disponible desde el 12 de diciembre , ofrece seis episodios e invita a seguir un rompecabezas policial donde nada es tan simple como parece.

La trama arranca con un hallazgo brutal en La Pedrera – Casa Milà , donde un cuerpo calcinado aparece en la fachada del icónico edificio de Gaudí . Ese impactante crimen obliga al inspector Milo Malart a volver al servicio policial tras una suspensión por indisciplina. Junto a la subinspectora Rebeca Garrido , ambos se adentran en una investigación que revelará secretos, tensiones internas y una ciudad que funciona como un personaje más , marcada por sus sombras y su belleza.

'Ciudad de sombras': una miniserie marcada por la muerte de uno de sus protagonistas en la vida real.

El rodaje recorrió varias localizaciones catalanas , especialmente en Barcelona , aprovechando espacios emblemáticos que acentúan el ambiente inquietante y casi claustrofóbico del caso.

Cómo nació la historia: una serie marcada por una tragedia real

La serie adapta 'El verdugo de Gaudí', la primera novela de la saga de Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza. Los guiones firmados por Jorge Torregrossa, Carlos López y Clara Esparrach condensan el espíritu oscuro del libro en esta miniserie. Netflix anunció el inicio del rodaje en noviembre de 2024 y completó las filmaciones en Barcelona y Castelldefels.

El estreno de la serie llega además en un contexto doloroso. Verónica Echegui, quien interpretó a la subinspectora Garrido, falleció en agosto de 2025 a los 42 años tras una batalla privada contra el cáncer. Manteniendo su trabajo hasta el final, su muerte causó una fuerte conmoción en la industria audiovisual española. Así 'Ciudad de sombras' se presenta no solo como una propuesta potente en lo narrativo y visual, sino también como uno de los últimos trabajos de una actriz muy admirada.

Reparto de la serie

Isak Férriz: Milo Malart

Milo Malart Verónica Echegui: Rebeca Garrido

Rebeca Garrido Ana Wagener

Manolo Solo

Jordi Ballester

Jordi Rico

Más de Verónica Echegui: sus series y películas

Series:

1. Días mejores

Un grupo de desconocidos, todos atravesados por pérdidas recientes, coincide en una terapia grupal poco convencional. A medida que comparten sus historias, se forma entre ellos un vínculo que los ayuda a enfrentar el dolor, reconstruirse y redefinir sus vidas.

2. Apagón

Una tormenta solar provoca un apagón masivo que derrumba las comunicaciones y la tecnología en todo el país. Cada episodio muestra cómo distintas personas deben sobrevivir en un mundo que de un segundo a otro vuelve a la oscuridad, revelando miedos, tensiones sociales y nuevas formas de adaptarse.

3. Fortitude

En un remoto pueblo ártico aparentemente pacífico, un crimen brutal rompe la calma y expone secretos que los habitantes preferían mantener ocultos. Lo que empieza como una investigación policial se convierte en una serie de eventos inquietantes que rozan lo inexplicable.

Películas:

1. Yo, también

Un hombre con síndrome de Down y una vida independiente conoce a una compañera de trabajo con la que entabla una amistad profunda que pone a prueba prejuicios, límites afectivos y la forma en que ambos se relacionan con el mundo.

2. Katmandú, un espejo en el cielo

Una joven se instala en Nepal para trabajar en proyectos educativos en barrios vulnerables. Allí descubre un entorno marcado por desigualdades, tradiciones complejas y vínculos que transforman su mirada sobre la vida y su propio compromiso social.

3. La niebla y la doncella

En una isla aparentemente tranquila, la investigación de un asesinato reabre viejas heridas y obliga a revisar pistas olvidadas. A medida que el caso avanza, salen a la luz mentiras, traiciones y conexiones entre los habitantes que complican la búsqueda de la verdad.

Tráiler de 'Ciudad de sombras'