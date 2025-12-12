Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 12 de diciembre

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix , el 12 de diciembre trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos para ver este día .

Con regresos, apuestas nuevas y producciones que apuntan a generar conversación, Netflix renueva su oferta con títulos ideales para maratonear. Entre historias criminales y buena dosis de comedias dramáticas , así llegan los estrenos de hoy .

Con seis episodios, esta miniserie narra un macabro crimen ocurrido en La Pedrera (Casa Milà). El revuelo en la zona estalla tras el hallazgo de un cuerpo calcinado en el emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart (Isak Férriz), suspendido por indisciplina, regresa a la actividad junto a la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui) para dar con el autor del crimen.

2. Navidad en casa (Comedia romántica)

En su tercera temporada, la producción noruega vuelve con Johanne, de 30 años, quien, cansada de los comentarios sobre su soltería, decide mentirle a su familia y emprender una búsqueda de 24 días para encontrar pareja y no ir sola a la cena de Navidad.

3. Un papá soltero (Comedia)

Tras hallar un bebé abandonado en la parte trasera de su coche, Gaurav se enfrenta a su excéntrica familia, a la burocracia de la agencia de adopciones y a los prejuicios sociales mientras intenta convertirse en padre soltero.

Las películas más nuevas del 12 de diciembre

1. Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out (Thriller - Comedia)

En poco más de 100 minutos y con un elenco de primer nivel, entre ellos Daniel Craig, Cailee Spaeny y Jeremy Renner, esta tercera entrega del universo creado por Rian Johnson sigue al detective Benoit Blanc, quien se une a un joven sacerdote honesto para investigar un crimen aparentemente imposible en una iglesia ubicada en un pequeño pueblo con una oscura historia.