Prime Video lanza una serie de ciencia ficción que compite con 'El refugio atómico' de Netflix Foto: Getty Images

La competencia entre las grandes plataformas de streaming es una realidad y expone el desafío constante por atraer al público con propuestas cada vez más atractivas. En ese contexto, tras la sorpresiva cancelación de la segunda temporada de la serie española de Netflix ' El refugio atómico ', Amazon Prime Video sale a disputar la atención de los usuarios con una alternativa que vuelve a despertar interés con el regreso de ' Fallout '.

Basada en la célebre saga de videojuegos , la serie presenta un mundo alternativo devastado por una guerra nuclear y marcado por las consecuencias del apocalipsis . Doscientos años después, los habitantes de refugios subterráneos de alto confort se animan a salir al exterior y descubren una superficie dominada por nuevas sociedades , violencia constante y un entorno tan hostil como extrañamente excéntrico .

La segunda temporada llegará este miércoles 17 de diciembre , desde las 05.00 de la madrugada en Argentina . La historia volverá a seguir a Lucy MacLean , que continúa explorando el páramo radiactivo , ahora en dirección a New Vegas , una ciudad que logró sobrevivir al desastre nuclear , aunque no escapó a los excesos, las luchas de poder y los conflictos entre facciones que buscan controlar el territorio.

Mientras Lucy intenta comprender el colapso de la sociedad y sus transformaciones más inquietantes , la búsqueda de su padre volverá a ocupar un rol central y será clave en el desarrollo de esta nueva entrega .

Las razones para no perderse Fallout, temporada 2

Tanto para los fanáticos de los videojuegos de supervivencia como para los seguidores de la ciencia ficción y la estética retrofuturista, la serie promete una narrativa más ambiciosa que la primera temporada. El cambio de escenario trae consigo amenazas más extremas y un recorrido más oscuro, que muestra a una Lucy más madura y decidida.

El elenco también suma nombres de peso. Además del regreso de Ella Purnell, Walton Goggins y Aaron Moten, se incorpora Macaulay Culkin, recordado por la saga 'Mi pobre angelito', quien interpretará a un personaje del que aún se conocen pocos detalles, pero que los adelantos muestran como enigmático y peligroso. A la lista también se suman Kumail Nanjiani y Justin Theroux, ampliando el universo de personajes de esta nueva temporada.

Serie - Prime Video (1) Fallout aseguró una tercera temporada que se comenzará a grabar a inicios del 2026. Foto: Prime Video

Reparto de la serie

Ella Purnell: Lucy MacLean

Lucy MacLean Aaron Moten: Maximus

Maximus Kyle MacLachlan: Hank MacLean

Hank MacLean Moisés Arias: Norm MacLean

Norm MacLean Xelia Mendes-Jones: Dane

Dane Walton Goggins: El Ghoul / Cooper Howard

El Ghoul / Cooper Howard Justin Theroux: Mr. House

Mr. House Leslie Uggams: Betty Pearson

Betty Pearson Johnny Pemberton: Thaddeus

Thaddeus Frances Turner

Teagan Meredith

Michael Cristofer

Macaulay Culkin

Kumail Nanjiani

Tráiler de 'Fallout' – Temporada 2