10 de diciembre de 2025
Así luce la serie de Moria Casán en Netflix: cómo será y cuándo podría estrenarse

La nueva foto de Cecilia Roth como Moria Casán reavivó el interés por la serie que indagará la historia de una de las figuras del espectáculo argentino.

Así luce la serie de Moria Casán en Netflix: cómo será y cuándo podría estrenarse

 Por Luis Calizaya

Netflix volvió a encender la conversación en Argentina con una nueva tanda de fotos que promocian la serie biopic de Moria Casán, donde tres actrices argentinas interpretan a la diva en distintas etapas de su vida. Tras las imágenes de Griselda Siciliani, llegó el turno de Cecilia Roth, cuyas fotos se viralizaron de inmediato.

Moria Casán suena fuerte en Netflix: así luce Cecilia Roth

La N Roja presentó a Cecilia Roth como la Moria Casán actual en una puesta cargada de glamour que despertó la expectativa del público. En las imágenes difundidas, la actriz aparece completamente caracterizada como La One durante su paso por el Bailando: melena negra con flequillo, vestido ceñido con brillos, accesorios grandes y, en otra toma, un tapado fucsia con gafas oscuras.

Tras confirmarse su participación, ante la prensa de Netflix, Roth expresó el desafío de interpretar a una de las figuras más reconocibles del espectáculo argentino y destacó su intención de ir más allá de la imitación para buscar aquello que la diva no muestra puertas afuera: "Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro."

¿Cuándo se estrena en Netflix?

La serie, escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, divide la vida de Moria en tres etapas, cada una a cargo de una actriz distinta. Las grabaciones avanzan desde hace semanas y ya se vieron recreaciones de teatros, pasillos televisivos y vestuario icónico. Aunque aún no hay fecha confirmada, la producción apunta a estrenarse el año próximo.

Quiénes integran el reparto

El elenco protagónico está formado por Sofía Gala Castiglione en la etapa juvenil, Griselda Siciliani en los años de consolidación y Cecilia Roth como la Moria actual. También participan Luciana Ulrich, Pilar Viñes, Martina Perret y Melisa Marzioni interpretando a figuras del mundo teatral y televisivo.

