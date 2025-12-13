13 de diciembre de 2025
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 13 de diciembre

Netflix renovó su catálogo para este 13 de diciembre, con series, películas y nuevas producciones ideales para maratonear este sábado.

Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este sábado 13 de diciembre tiene varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 13 de diciembre en Netflix

Con regresos, apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix trae títulos perfectos para maratonear. Desde animación para adultos hasta thrillers que mantienen en vilo y comedias ligeras para levantar el ánimo, este sábado es ideal para un plan de sofá con series y películas.

Qué series ver hoy:

1. Hombre vs. bebé (Comedia)

Tras el caos provocado por un insecto en Hombre vs. Abeja, Trevor Bingley acepta un nuevo encargo: cuidar un ático de lujo en Londres. La calma dura poco cuando, en el último día de clase, nadie viene a buscar al bebé que había hecho de “Niño Jesús” en el pesebre. Vuelve Rowan Atkinson con su humor físico clásico.

La película es una precuela de 'Hombre contra abeja'.

2. Ciudad de sombras (Thriller)

Miniserie de seis episodios que parte del hallazgo de un cuerpo calcinado en La Pedrera (Casa Milà). El inspector Milo Malart, recién reincorporado tras una suspensión, y la subinspectora Rebeca Garrido investigan un crimen que desata secretos y tensiones en la ciudad.

3. Navidad en casa (Comedia romántica)

En su tercera temporada, la producción noruega sigue a Johanne, de 30 años, que, cansada de los comentarios sobre su soltería, decide mentir a su familia y emprender una búsqueda de 24 días para encontrar pareja antes de la cena de Navidad.

4. Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (Acción - Animación)

Lara Croft regresa para explorar misterios ancestrales y enfrentarse a peligros en destinos impresionantes. Esta nueva entrega profundiza el legado del personaje con secuencias de acción y aventura.

La segunda temporada se estrenó el pasado 11 de diciembre.

5. Regreso al pueblo (Thriller)

Serie turca sobre dos hermanos separados y un amigo que encuentran una fortuna robada. Ese hallazgo desata un juego peligroso donde la lealtad y la supervivencia se ponen a prueba mientras intentan salvar sus vidas.

Qué películas ver hoy:

1. Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out (Thriller - comedia)

En poco más de 100 minutos y con un elenco estelar —Daniel Craig, Cailee Spaeny y Jeremy Renner—, la tercera entrega del universo de Rian Johnson sigue al detective Benoit Blanc mientras investiga un crimen aparentemente imposible en una iglesia de un pueblo con un oscuro pasado.

2. Jay Kelly (Drama)

Un actor de 60 años atraviesa una crisis existencial y viaja por Europa para recibir un homenaje en un festival de cine. Acompañado por su representante, se reencuentra con personas del pasado y enfrenta decisiones que marcaron su ascenso a la fama, en un relato sobre la fama, la identidad y la pérdida.

La cinta tiene a George Clooney y Adam Sandler en un dúo entretenido.

3. El falsecuestro (Comedia)

De Arabia Saudita, la película sigue a Sattam, un empresario en decadencia y padre en apuros que decide saldar sus deudas con un plan insólito: organizar el secuestro de su propio padre.

4. Fuera de foco (Drama)

Producción indonesia que narra la historia de un actor famoso que obtiene el papel más importante de su carrera, pero sufre una tragedia que le roba la capacidad de actuar. Ese golpe lo obliga a emprender un viaje de introspección bajo la presión del público y los medios.

