11 de diciembre de 2025
Después de dominar el top de Netflix, 'Accidente' vuelve con su segunda temporada

La serie que retrataba una tragedia familiar volvió a Netflix con una nueva entrega que incorpora personajes inéditos y revela secretos clave.

 Por Luis Calizaya

En uno de los estrenos más fuertes que deja Netflix en 2025, la segunda temporada de 'Accidente' volvió tras casi un año de espera. Inspirada en una tragedia familiar desatada por un castillo inflable y las secuelas que dejó más allá de la muerte, la producción mexicana regresa con nuevos secretos y personajes enigmáticos.

Con 10 episodios disponibles desde el 10 de diciembre, la serie apunta a conquistar al público internacional. Su primera entrega debutó en 2024 en lo más alto del Top 10 global de TV en habla no inglesa y superó los 10,4 millones de vistas en su semana de estreno.

La serie cuenta con 10 episodios intensos y muchos secretos.

Netflix presenta la nueva temporada de 'Accidente'

Un año después del accidente que marcó para siempre a cuatro familias, la lucha por superar el dolor sigue abierta. Viejos rencores, verdades ocultas y la llegada de nuevos personajes complican aún más cualquier intento por dejar atrás el pasado.

Además del reparto principal, esta temporada suma a Bárbara de Regil, quien interpreta a una mujer misteriosa que reaparece en la vida de El Charro y ocupa un lugar clave en una historia atravesada por decisiones entre redención y venganza.

Lo que dejó la primera temporada

Creada por Leonardo Padrón y basada en una historia ficticia, la serie sigue a Daniela y Emiliano, una pareja acomodada que organiza el cumpleaños de su hijo Rodrigo. Todo marcha con normalidad hasta que un viento inesperado desata un accidente con un castillo inflable que termina con la muerte de tres niños. Desde ese momento, la trama se sumerge en la culpa, la venganza y las tensiones de una comunidad rota que busca responsables.

La última temporada dejó juicios morales y judiciales, como saber si hubo negligencia de Emiliano por atender una llamada de negocios en lugar de asegurar el inflable, si Moncho -el encargado de la casa- tuvo responsabilidad por haber bebido durante la fiesta o si todo fue un hecho fortuito marcado por una cadena de decisiones desafortunadas.

Aunque el viento es el detonante, la serie sitúa a Emiliano como principal responsable por no asegurar el inflable. El caso llega a juicio y termina condenado por el homicidio involuntario de Rodrigo, Gabriel y Mateo, con dos años de prisión sin derecho a fianza.

El Charro también termina en prisión después de que Lupita lo incrimina por la muerte de Moncho. A eso se suma el secreto de haber matado a David. Por medio de sobornos, logra caer en la misma cárcel que Emiliano. Cuando se ven por primera vez, deja claro que la pelea entre ambos sigue abierta y que su sed de venganza apenas empieza, un punto que será clave en la segunda temporada.

Por ahora no se especula una tercera temporada por parte de Netflix.

Reparto de la segunda temporada

  • Ana Claudia Talancón: Daniela Robles
  • Alberto Guerra: Agustín Mejía "El Charro"
  • Sebastián Martínez: Emiliano Lobo
  • Eréndira Ibarra: Guadalupe Barranco "Lupita"
  • Erick Elías: Fabián Vallejo
  • Bárbara de Regil: Tamara “La Pantera”
  • Regina Blandón: Carla Robles
  • Rubén Zamora: Javier Serrano
  • Luis Ernesto Franco: Ulises Quijada

Más series y películas con Ana Claudia Talancón

  • Series:

1. El Recluso

Un ex-marino se infiltra en una prisión de máxima seguridad en la frontera México–EE.UU. con el objetivo de investigar el secuestro de la hija de un importante juez estadounidense. Allí deberá enfrentar corrupción, injusticias y los peligros de un sistema carcelario implacable.

2. Soy tu fan

Una comedia romántica que sigue las complicaciones de una mujer joven que busca amor y autodescubrimiento en la Ciudad de México. Amistades, desavenencias, decisiones impulsivas y el camino incierto del corazón marcan esta historia que retrata la vida real con humor y honestidad.

3. El galán. La TV cambió, él no

Serie que retrata el detrás de escena de la televisión. A través de intrigas, romances y luchas de poder, aborda cambios en la industria mediática y los dilemas personales y profesionales que enfrentan quienes están detrás de las cámaras.

  • Películas:

1. El crimen del Padre Amaro

Ambientada en un seminario, narra la historia de un sacerdote joven que, guiado por la fe, ingresa al sacerdocio. Allí conoce a una feligresa con quien entabla un vínculo lleno de dudas y deseo, lo que derivará en cuestionamientos morales y consecuencias dramáticas sobre la iglesia, la fe y la inocencia.

2. Arráncame la vida

Un drama ambientado en la México de los años 30. Una mujer joven sueña con libertad y nuevas experiencias fuera de su entorno conservador. Cuando conoce a un hombre poderoso, cree hallar su escape, aunque pronto descubrirá que el camino al poder implica sacrificios, pasiones y una lucha por su propia identidad.

3. Ladies' Night

Comedia romántica sobre una mujer que, días antes de casarse, vive una despedida de soltera inesperada que la confronta con sus decisiones, sus deseos y sus miedos. Aquella fiesta cambiará su vida y la obligará a replantear su boda, sus relaciones y su futuro.

Tráiler oficial de 'Accidente' (2° temporada)

Embed - Accidente: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

