La serie más divertida de Rowan Atkinson para maratonear en Netflix antes de la Navidad Foto: web

Diciembre marca el inicio de un periodo festivo y para Netflix es la ocasión perfecta para disfrutar de producciones divertidas y nostálgicas. La comedia en la plataforma eleva las expectativas, especialmente por el estreno de la nueva entrega de ' Hombre vs. Bebé ', serie protagonizada por Rowan Atkinson , conocido por Mr. Bean .

Tras el episodio con el insecto que desató el caos en ' Hombre vs. Abeja ', Trevor Bingley consigue trabajo como conserje en una escuela para tomarse un respiro. La calma dura poco tras aceptar un encargo para cuidar una casa durante Navidad y, en el último día de clases , nadie aparece por el bebé que había hecho de “ Niño Jesús ” en el pesebre . El niño queda a su cargo y se convierte en su inesperado y precoz compañero, detonando una serie de situaciones disparatadas .

Streaming Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de diciembre

Streaming Después de dominar el top de Netflix, 'Accidente' vuelve con su segunda temporada

La miniserie, de cuatro episodios, concentra humor físico y enredos en la tradición del comediante británico . Si te gustó ' Hombre vs. Abeja ', aquí encontrarás la misma combinación de caos y gags visuales en formato breve, ideal para ver en familia y para quienes buscan una comedia liviana con espíritu navideño .

Sigue el día a día de un hombre torpe y lleno de ocurrencias que convierte cualquier situación cotidiana en un caos absoluto, desde hacer compras hasta ir al médico o preparar un desayuno. La serie apuesta al humor físico y a los enredos que crecen sin control.

La comedia de Netflix es una secuela de 'Hombre vs. Abeja'.

2. Blackadder (1983-1989)

Una comedia histórica que recorre distintas épocas de la historia británica a través de una misma familia, marcada por la ambición, la mala suerte y los intentos fallidos de ascender socialmente. Cada temporada se sitúa en un periodo diferente, con sátira, ironía y mucho humor oscuro.

3. Maigret (2016-2017)

Un drama policial centrado en un experimentado inspector parisino que investiga crímenes complejos mientras se mueve entre los rincones más sombríos de la ciudad. La serie combina misterio, reconstrucción de época y un clima policial clásico.

Películas:

1. Johnny English (2003)

Una comedia de espionaje donde un servicio secreto británico queda en manos de su agente más improbable para resolver un caso internacional que involucra conspiraciones, robos de alta seguridad y un villano decidido a tomar el poder.

2. Johnny English Reborn (2011)

Tras un retiro obligado, un agente regresa a la acción para detener a un grupo que planea un atentado contra líderes mundiales. La trama mezcla acción, viajes internacionales y una sucesión de desastres involuntarios que complican cada misión.

3. Rat Race (2001)

Un grupo de desconocidos recibe la chance de ganar una enorme suma de dinero escondida en otro estado. Para lograrlo deberán competir en una carrera absurda y llena de obstáculos, trampas y decisiones ridículas que los llevan al límite del caos.

Tráiler de 'Hombre vs. Bebé'