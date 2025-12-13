'Jonestown' llegará pronto a Netflix: la masacre que dejó más de 900 muertos Foto: Netflix Tudum

Netflix prepara una nueva serie documental que vuelve a poner la lupa sobre la masacre de Jonestown, uno de los episodios más trágicos y estremecedores de la historia moderna de Estados Unidos. Con material inédito y testimonios que permanecieron ocultos durante décadas, la producción promete una reconstrucción profunda, rigurosa y humana de cómo se gestó una tragedia anunciada.

Serie - Netflix (1) La masacre de Jonestown será una miniserie de tres episodios. Foto: Netflix Tudum De qué trata la nueva serie documental de Netflix Dividida en tres episodios, la miniserie reconstruye paso a paso el auge y la caída del Templo del Pueblo, desde su expansión en San Francisco hasta el traslado definitivo a la selva de Guyana. A través de archivos nunca antes vistos y entrevistas con sobrevivientes y exmiembros, la serie detalla las dinámicas internas del movimiento, las decisiones que llevaron al aislamiento extremo y la ideología que sostuvo el proyecto, alejándose de las miradas simplistas que suelen rodear este caso.

Los detalles impactantes del caso real En los años setenta, Jim Jones reunió a miles de seguidores bajo la promesa de igualdad, justicia social y un espacio libre de discriminación. Sin embargo, con el aumento de las denuncias y la presión mediática, decidió trasladar la comunidad a Guyana, donde presentó una finca rural como refugio seguro y utópico.

El proyecto terminó convertido en una pesadilla basada en la vigilancia armada, disciplina férrea y un control absoluto sobre sus miembros derivaron en un desenlace fatal. Más de 900 personas -incluidos niños y ancianos- fueron obligadas a ingerir una bebida mezclada con cianuro. Aunque con el tiempo se instaló la idea de que se trató de un “suicidio en masa” asociado al mito del “Kool-Aid”, la realidad fue mucho más compleja, marcada por coerción, manipulación psicológica y un entramado político que durante años se pasó por alto.

Serie - Netflix Entre las víctimas mortales, en su mayoría bebés, perecieron más de 300 menores. Foto: Netflix Tudum Fecha de estreno y quiénes están a cargo de la producción Aunque Netflix aún no confirmó la fecha de estreno, sí se sabe que la serie está dirigida por JM Harper, nominado al Emmy, y producida por Luminant Media. La producción ejecutiva está a cargo de Brian Knappenberger, JM Harper, Rachel Libert y Clare Tucker. El documental también incorpora testimonios clave, como las declaraciones de Stephan Jones, hijo de Jim Jones, cuya perspectiva aporta un matiz personal y necesario a una historia que sigue siendo objeto de interpretaciones erróneas.

