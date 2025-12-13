13 de diciembre de 2025
Sitio Andino
'Jonestown' llegará pronto a Netflix: la masacre que dejó más de 900 muertos

En formato de serie documental, adaptará la historia real del caso criminal que conmocionó a Estados Unidos en la década de 1970. Conocé su fecha de estreno.

Foto: Netflix Tudum
 Por Luis Calizaya

Netflix prepara una nueva serie documental que vuelve a poner la lupa sobre la masacre de Jonestown, uno de los episodios más trágicos y estremecedores de la historia moderna de Estados Unidos. Con material inédito y testimonios que permanecieron ocultos durante décadas, la producción promete una reconstrucción profunda, rigurosa y humana de cómo se gestó una tragedia anunciada.

La masacre de Jonestown será una miniserie de tres episodios.

De qué trata la nueva serie documental de Netflix

Dividida en tres episodios, la miniserie reconstruye paso a paso el auge y la caída del Templo del Pueblo, desde su expansión en San Francisco hasta el traslado definitivo a la selva de Guyana. A través de archivos nunca antes vistos y entrevistas con sobrevivientes y exmiembros, la serie detalla las dinámicas internas del movimiento, las decisiones que llevaron al aislamiento extremo y la ideología que sostuvo el proyecto, alejándose de las miradas simplistas que suelen rodear este caso.

Los detalles impactantes del caso real

En los años setenta, Jim Jones reunió a miles de seguidores bajo la promesa de igualdad, justicia social y un espacio libre de discriminación. Sin embargo, con el aumento de las denuncias y la presión mediática, decidió trasladar la comunidad a Guyana, donde presentó una finca rural como refugio seguro y utópico.

El proyecto terminó convertido en una pesadilla basada en la vigilancia armada, disciplina férrea y un control absoluto sobre sus miembros derivaron en un desenlace fatal. Más de 900 personas -incluidos niños y ancianos- fueron obligadas a ingerir una bebida mezclada con cianuro. Aunque con el tiempo se instaló la idea de que se trató de un “suicidio en masa” asociado al mito del “Kool-Aid”, la realidad fue mucho más compleja, marcada por coerción, manipulación psicológica y un entramado político que durante años se pasó por alto.

Entre las víctimas mortales, en su mayoría bebés, perecieron más de 300 menores.

Fecha de estreno y quiénes están a cargo de la producción

Aunque Netflix aún no confirmó la fecha de estreno, sí se sabe que la serie está dirigida por JM Harper, nominado al Emmy, y producida por Luminant Media. La producción ejecutiva está a cargo de Brian Knappenberger, JM Harper, Rachel Libert y Clare Tucker.

El documental también incorpora testimonios clave, como las declaraciones de Stephan Jones, hijo de Jim Jones, cuya perspectiva aporta un matiz personal y necesario a una historia que sigue siendo objeto de interpretaciones erróneas.

