Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de diciembre Foto: web

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix , el 11 de diciembre trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos del día .

Con regresos, apuestas nuevas y producciones que apuntan a generar conversación, Netflix renueva su oferta con títulos ideales para maratonear. Entre animación para adultos, historias criminales y buena dosis de comedia , así llegan los estrenos de hoy .

Streaming Después de dominar el top de Netflix, 'Accidente' vuelve con su segunda temporada

Streaming La serie más divertida de Rowan Atkinson para maratonear en Netflix antes de la Navidad

Tras un caos absoluto cuidando una mansión inteligente invadida por un insecto, Trevor Bingley vuelve a intentarlo, ahora en un ático de lujo en Londres… con una inesperada compañía. La serie marca el regreso del comediante Rowan Atkinson, recordado por su icónico Mr. Bean.

Embed - Hombre vs. Bebé | Tráiler oficial | Netflix

2. Regreso al pueblo (Thriller)

De origen turco, esta serie sigue a dos hermanos distanciados y un amigo que encuentran una fortuna robada. Ese hallazgo desencadena un juego arriesgado donde la lealtad y la supervivencia chocan mientras persiguen sueños que pueden cambiarles la vida.

Netflix

3. Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (Acción – Animación)

A más de 25 años de su primera aparición, Lara Croft continúa explorando misterios ancestrales y enfrentando peligros en destinos imponentes, en una nueva aventura que profundiza su legado.

Las películas más nuevas del 11 de diciembre

1. El falsecuestro (Comedia)

De Arabia Saudita, cuenta la historia de Sattam, un empresario en decadencia y padre en apuros, que decide saldar sus deudas con un plan insólito: secuestrar a su propio padre.

Embed - The Fakenapping | Official Trailer | Netflix

2. Fuera de foco (Drama)

Producción indonesia que sigue a un actor famoso que recibe el papel más importante de su carrera, pero una tragedia lo deja sin la capacidad de interpretar. Ese golpe lo empuja a un viaje de introspección en medio de la presión pública.