HBO Max y el futuro de 'It: Welcome to Derry': ¿habrá más temporadas?

HBO Max presentó ' It: Welcome to Derry ' como la precuela que trae de regreso a Pennywise y profundiza en su origen como ente cósmico, un aspecto que había quedado pendiente tras las películas de 2017 y 2019 . La creación de Stephen King volvió a captar la atención del público y se convirtió en un éxito absoluto en streaming , mientras millones de fans esperan saber si habrá continuidad después del final de la primera temporada .

Aunque aún no hay una confirmación oficial, el universo de It dejó suficientes hilos abiertos como para que la historia siga creciendo .

Andy Muschietti y el equipo de producción explicaron que la serie fue concebida como un arco más amplio . La intención es desarrollar la historia de Derry en varias entregas y, en entrevistas, el director mencionó un plan que contempla tres temporadas si la serie mantiene su impulso y acompañamiento del público , algo que ya se refleja en su recepción.

El primer episodio de 'It: Welcome to Derry' tomó por sorpresa a varios.

Aunque todavía no hay sinopsis oficiales, los productores adelantaron que las próximas temporadas profundizarán en los “ eventos catastróficos ” mencionados por Mike Hanlon en los interludios del libro . Entre ellos figuran la masacre vinculada a la banda de Bradley y la explosión de Kitchener Ironworks , hechos clave para entender el legado oscuro de Derry . Estos eventos permitirán conectar la mitología de Pennywise con momentos concretos del pasado de la ciudad.

A qué hora se estrena el capítulo final en Argentina: sinopsis

El capítulo 8, titulado Winter Fire, cerrará la primera temporada y se estrenará en HBO Max el domingo 14 de diciembre de 2025, a las 23:00 en Argentina.

La duración del episodio final durará en total unos 70 minutos, incluidos los créditos.

HBO Max - Serie IT (1) El séptimo capítulo estuvo marcado por la triste muerte de Richie. Foto: HBO Max

El final retomará lo ocurrido en el capítulo anterior. Will reaparece tras su misteriosa desaparición durante el incendio de The Black Spot; Pennywise despierta cuando las fuerzas militares dañan una de las barreras que lo mantenían confinado y vuelve a atacar. Se espera que Dick Halloran recupere protagonismo y que los Hanlon, Rose y el resto de los chicos se unan una vez más para enfrentar la amenaza en la batalla final de la temporada.

Reparto de la serie:

Taylour Paige: Charlotte Hanlon

Charlotte Hanlon Jovan Adepo: Leroy Hanlon

Leroy Hanlon Stephen Rider: Hank Grogan

Hank Grogan Matilda Lawler: Margaret "Marge" Truman

Margaret "Marge" Truman Amanda Christine: Veronica "Ronnie" Grogan

Veronica "Ronnie" Grogan Clara Stack: Lilly Bainbridge

Lilly Bainbridge Blake Cameron James: Will Hanlon

Will Hanlon Arian S. Cartaya: Richie "Rich" Santos

Richie "Rich" Santos Miles Ekhardt: Matty Clements

Matty Clements Mikkal Karim-Fidler: Theodore "Teddy" Uris.

Theodore "Teddy" Uris. Jack Molloy Legault: Phillip "Phil" Malkin.

Phillip "Phil" Malkin. Chris Chalk: Dick Hallorann

Dick Hallorann Bill Skarsgård: Pennywise

Tráiler del capítulo 8 de 'It: bienvenidos a Derry'