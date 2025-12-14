14 de diciembre de 2025
HBO Max y el futuro de 'It: Welcome to Derry': ¿habrá más temporadas?

La serie precuela de It dejó una gran impresión en Max y los fans esperan que la historia continúe con más terror. Andy Muschietti compartió un adelanto clave.

 Por Luis Calizaya

HBO Max presentó 'It: Welcome to Derry' como la precuela que trae de regreso a Pennywise y profundiza en su origen como ente cósmico, un aspecto que había quedado pendiente tras las películas de 2017 y 2019. La creación de Stephen King volvió a captar la atención del público y se convirtió en un éxito absoluto en streaming, mientras millones de fans esperan saber si habrá continuidad después del final de la primera temporada.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, el universo de It dejó suficientes hilos abiertos como para que la historia siga creciendo.

HBO Max - Serie IT (2)
Qué dijo Andy Muschietti sobre el futuro de la serie

Andy Muschietti y el equipo de producción explicaron que la serie fue concebida como un arco más amplio. La intención es desarrollar la historia de Derry en varias entregas y, en entrevistas, el director mencionó un plan que contempla tres temporadas si la serie mantiene su impulso y acompañamiento del público, algo que ya se refleja en su recepción.

De qué podrían tratar las temporadas 2 y 3

Aunque todavía no hay sinopsis oficiales, los productores adelantaron que las próximas temporadas profundizarán en los “eventos catastróficos” mencionados por Mike Hanlon en los interludios del libro. Entre ellos figuran la masacre vinculada a la banda de Bradley y la explosión de Kitchener Ironworks, hechos clave para entender el legado oscuro de Derry. Estos eventos permitirán conectar la mitología de Pennywise con momentos concretos del pasado de la ciudad.

A qué hora se estrena el capítulo final en Argentina: sinopsis

El capítulo 8, titulado Winter Fire, cerrará la primera temporada y se estrenará en HBO Max el domingo 14 de diciembre de 2025, a las 23:00 en Argentina.

La duración del episodio final durará en total unos 70 minutos, incluidos los créditos.

HBO Max - Serie IT (1)
El final retomará lo ocurrido en el capítulo anterior. Will reaparece tras su misteriosa desaparición durante el incendio de The Black Spot; Pennywise despierta cuando las fuerzas militares dañan una de las barreras que lo mantenían confinado y vuelve a atacar. Se espera que Dick Halloran recupere protagonismo y que los Hanlon, Rose y el resto de los chicos se unan una vez más para enfrentar la amenaza en la batalla final de la temporada.

Reparto de la serie:

  • Taylour Paige: Charlotte Hanlon
  • Jovan Adepo: Leroy Hanlon
  • Stephen Rider: Hank Grogan
  • Matilda Lawler: Margaret "Marge" Truman
  • Amanda Christine: Veronica "Ronnie" Grogan
  • Clara Stack: Lilly Bainbridge
  • Blake Cameron James: Will Hanlon
  • Arian S. Cartaya: Richie "Rich" Santos
  • Miles Ekhardt: Matty Clements
  • Mikkal Karim-Fidler: Theodore "Teddy" Uris.
  • Jack Molloy Legault: Phillip "Phil" Malkin.
  • Chris Chalk: Dick Hallorann
  • Bill Skarsgård: Pennywise

Tráiler del capítulo 8 de 'It: bienvenidos a Derry'

Embed - IT: Welcome to Derry | Episode 8 Preview | HBO Max

