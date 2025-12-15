15 de diciembre de 2025
Agenda Netflix: los estrenos del 15 al 19 de diciembre

Netflix renovará su catálogo en la tercera semana de diciembre con una nueva tanda de estrenos que incluye series, películas y producciones originales para disfrutar en los próximos días.

Agenda Netflix: los estrenos del 15 al 19 de diciembre
Agenda Netflix: los estrenos del 15 al 19 de diciembre Foto: archivo
 Por Luis Calizaya

Netflix renueva su programación a mitad de mes con una nueva tanda de estrenos. Entre el 15 y el 19 de diciembre la plataforma sumará series, películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Uno por uno: estrenos de Netflix de la semana

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes. Entre historias criminales, comedias dramáticas y documentales, así llegan los estrenos del 15 al 19 de diciembre:

  • 15 de diciembre

Misterios animales (Serie, Animación)

Los agentes Sam y Kit viajan por el mundo resolviendo misterios del reino animal gracias a su espíritu detective, datos científicos y geniales artilugios.

  • 16 de diciembre

Guerra de cucharas blancas contra negras (Reality)

Ochenta cocineros de las Cucharas Negras se enfrentan a veinte chefs de las Cucharas Blancas en una competencia culinaria encarnizada.

No necesitan presentación con David Letterman (Entrevistas)

David Letterman, figura legendaria de la televisión nocturna de EE. UU., presenta conversaciones íntimas y recorridos divertidos con personajes notables.

Entrevistas muy entretenidas con personalidades famosas.

Entrevistas muy entretenidas con personalidades famosas.

  • 17 de diciembre

¿Qué hay en la caja? (Reality)

Neil Patrick Harris presenta un concurso donde los participantes responden preguntas para ganar premios ocultos y deben evitar que sus rivales se los arrebaten.

El niñero (Comedia)

Tras un momento de crisis, una ejecutiva contrata a un ranchero para cuidar a sus hijos y descubre que él desafía sus ideas sobre los roles de género… y el amor.

Embed - El Niñero: Temporada 2 | Anuncio de fecha de estreno | Netflix

Asesinato en Mónaco (Documental)

Mónaco, 1999: el documental investiga el misterioso asesinato del banquero multimillonario Edmond Safra y reconstruye el caso a partir de testimonios y archivos.

  • 18 de diciembre

Emily en París (Comedia)

Nuevas pasiones y modas: Emily, una ejecutiva estadounidense especializada en marketing, retoma su vida y el amor tras su traslado a París.

10DANCE (Drama)

Dos bailarines muy distintos acuerdan entrenar juntos para una competencia; al principio chocan, pero luego surge un magnetismo imposible de ignorar.

Una historia de romance que promete ser tendencia en Netflix.

Una historia de romance que promete ser tendencia en Netflix.

  • 19 de diciembre

Cómo arruinar el amor (Comedia)

Zoleka y Kagiso solo quieren estar juntos, pero deberán sortear barreras culturales y familias entrometidas para que el amor prospere.

Crisis: 1975 (Documental)

Estados Unidos, 1975. Una época de convulsión social y política que inspiró una ola de películas innovadoras; el documental de Morgan Neville recorre ese momento clave del cine.

La hora de los valientes (Comedia)

Un psicoanalista cumple servicio comunitario y asiste a un inspector devastado por una infidelidad; juntos enfrentarán situaciones peligrosas y buscarán segundas oportunidades.

El Gran Diluvio (Acción)

En lo que podría ser el último día en la Tierra, una lucha por sobrevivir en un apartamento inundado se transforma en la esperanza de la humanidad.

Embed - El Gran Diluvio | Tráiler oficial | Netflix

Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal (Drama)

Tras varios asesinatos en la familia Bansal, el inspector Jatil Yadav descubre un rastro de codicia, traición y secretos que apuntan a un complot mortal.

Miss Carbón (Drama)

Carlita, una mujer trans, sueña con trabajar en las minas de carbón; en un pueblo marcado por el patriarcado y la superstición, deberá luchar por su lugar.

Jake Paul vs. Anthony Joshua (Pelea en vivo)

Jake Paul, figura controvertida del boxeo moderno, enfrenta a Anthony Joshua en una superpelea en vivo, presentada por Most Valuable Promotions.

