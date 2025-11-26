Netflix revela los estrenos clave de diciembre 2025 con finales, regresos y sorpresas

Diciembre llega cargado de estrenos para Netflix , con cierres históricos , regresos esperados y producciones que cruzan géneros y estilos. La plataforma busca cerrar el 2025 con impacto. El mes viene marcado por un combo de nostalgia, misterio y grandes nombres que atraerá a usuarios de todas las edades.

La plataforma apuesta fuerte en diciembre con la despedida definitiva de Stranger Things. Entre el 25 y el 31 de diciembre se lanzan los capítulos finales de la quinta temporada , incluido un episodio especial de dos horas que también tendrá proyección en cines. El cierre promete un desenlace épico , con Hawkins en cuarentena y el grupo de amigos enfrentando su batalla más compleja.

Otro lanzamiento comentado es Jay Kelly, la película de Noah Baumbach protagonizada por George Clooney y Adam Sandler, que llega el 12 de diciembre. El filme sigue el viaje emocional de un actor y su representante por Europa. La historia combina humor, drama y nostalgia , en un tono íntimo que viene generando expectativas en el público cinéfilo.

En la misma fecha desembarca Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, el nuevo caso del detective Benoit Blanc interpretado por Daniel Craig. Esta vez, la trama gira en torno a un crimen imposible dentro de una iglesia de pueblo, donde trabajar junto a un sacerdote será clave. El film suma intriga y un elenco de peso , reforzando el atractivo del género policial.

Series y más estrenos: ficción, documental y contenido internacional

Entre los contenidos seriados, sobresale el regreso de Emily en París – Temporada 5, que estrena el 18 de diciembre. La protagonista divide su vida entre Roma y París, en una temporada marcada por romances, dilemas laborales y nuevos personajes. El ida y vuelta entre dos ciudades promete un giro narrativo, ideal para quienes siguen la serie desde sus inicios.

Diciembre también suma producciones argentinas. Lali: La que le gana al tiempo, documental sobre el regreso artístico de Lali Espósito, aterriza el 4 de diciembre con material exclusivo. Además, el mes incorpora títulos internacionales como Estado de Fuga 1986, Hombre vs Bebé y Accidente – Temporada 2. La variedad de géneros amplía el menú para maratonear, desde drama histórico hasta humor caótico.

En materia de cine, la plataforma integra películas como Elvis, disponible desde el 2 de diciembre, y los clásicos Batman inicia y El caballero de la noche. También llegan opciones navideñas, anime y producciones infantiles. La grilla combina nostalgia y renovación, un sello característico de los cierres de año.

Documentales y especiales: una mirada distinta

El mes incluye documentales de fuerte impronta periodística y musical. Se destacan The New Yorker cumple 100 años, Simon Cowell: The Next Act y Cover-Up, sobre el histórico periodista Seymour Hersh. Los estrenos proponen una agenda más reflexiva, ideal para quienes disfrutan historias reales.

Para cerrar el mes, el 30 de diciembre se suma Ricky Gervais: Mortality, un especial de stand-up donde el comediante aborda temas como el paso del tiempo y el estado del mundo. El humor negro aparece como contrapunto a un fin de año cargado de emociones seriéfilas.

Diciembre 2025 será un mes clave para Netflix, con finales esperados, producciones argentinas y estrenos internacionales. La plataforma apuesta a un cierre potente, ideal para el público mendocino que disfruta maratonear historias nuevas y despedir a las grandes series del último tiempo.