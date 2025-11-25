25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix

La serie llega a su fin antes de que termine 2025, con varios episodios cargados de misterio y un enfrentamiento contra Vecna en Hawkins.

Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix

Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix

Foto: Netflix Tudum
 Por Luis Calizaya

'Stranger Things 5' prepara su despedida en Netflix con una última temporada a lo grande, mientras fanáticos de todo el mundo esperan el estreno de los primeros capítulos que revelarán el enfrentamiento final de Once y su grupo contra Vecna, tras la apertura de un portal maligno hacia Hawkins.

Tras dejar varias preguntas sin responder sobre el misterioso mundo del Upside Down, la nueva entrega promete revelaciones impactantes que se remontan a la primera temporada sobre la dimensión alternativa.

Lee además
Antes de Homo Argentum, esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella
streaming

Antes de 'Homo Argentum', esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella
Un thriller se convierte en el fenómeno de Netflix con 40 millones de vistas video
streaming

Un thriller se convierte en el fenómeno de Netflix con 40 millones de vistas
Embed

Cuándo y a qué hora se estrena 'Stranger Things 5' en Argentina

Los nuevos episodios llegarán a Netflix a partir del 26 de noviembre, desde las 22:00 (hora de Argentina). Parte de la historia se dividirá en distintos formatos y duraciones; lo más esperado es el capítulo final, que tendrá además una exhibición en algunos cines en el último día del año.

Programa de episodios (títulos, duración y estreno en Argentina)

Parte 1 — 26 de noviembre de 2025, 22:00

  • The Crawl (El rastreo): 68 minutos
  • The Vanishing Of… (La desaparición de…): 54 minutos
  • The Turnbow Trap (La trampa de Turnbow): 66 minutos
  • Sorcerer (Hechicero): 83 minutos

Parte 2 — 25 de diciembre de 2025

  • Shock Jock (Choque de Jock): 2 h 15 min
  • Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz): 2 h 30 min
  • The Bridge (El puente): 2 h 40 min

Episodio final — 31 de diciembre de 2025

  • The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba): duración estimada de 3 horas

Sinopsis de la quinta temporada

La nueva historia transcurre en el otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de las grietas, y los protagonistas se unirán con el único objetivo de encontrar y eliminar a Vecna. Sin embargo, Vecna ha desaparecido, por lo que desconocen su paradero y sus planes. Para complicar la misión, el gobierno declara la ciudad en cuarentena militar e intensifica la búsqueda de Once. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, crece también un temor antiguo y ominoso.

Stranger Things 5 - Netflix (1)
El capítulo final de 'Stranger Things 5' llegará el 31 de diciembre.

El capítulo final de 'Stranger Things 5' llegará el 31 de diciembre.

La batalla final se avecina con una oscuridad más poderosa y letal que ninguna otra amenaza antes enfrentada. Para poner fin a esta pesadilla, será imprescindible que todo el grupo permanezca unido, una última vez.

El reparto completo: con regresos y nuevos personajes

  • Winona Ryder: Joyce Byers
  • David Harbour: Jim Hopper
  • Millie Bobby Brown: Eleven
  • Finn Wolfhard: Mike Wheeler
  • Gaten Matarazzo: Dustin Henderson
  • Caleb McLaughlin: Lucas Sinclair
  • Noah Schnapp: Will Byers
  • Sadie Sink: Max Mayfield
  • Natalia Dyer: Nancy Wheeler
  • Charlie Heaton: Jonathan Byers
  • Joe Keery: Steve Harrington
  • Maya Hawke: Robin Buckley
  • Priah Ferguson: Erica Sinclair
  • Brett Gelman: Murray
  • Jamie Campbell Bower: Vecna
  • Cara Buono: Karen Wheeler
  • Amybeth McNulty: Vickie
  • Nell Fisher: Holly Wheeler
  • Jake Connelly: Derek Turnbow
  • Alex Breaux: Teniente Akers
  • Linda Hamilton: Dra. Kay

Tráiler de 'Stranger Things 5'

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler del volumen 1 | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Qué ver antes de que cierre el año: las series que no te podés perder

La conmovedora película de Netflix que empieza a sonar fuerte para los Oscar

'El cuco de cristal': así es la miniserie que está dando que hablar en Netflix

La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios

Griselda Siciliani regresa a Netflix con la temporada 3 de Envidiosa: ¿vale la pena verla?

El oscuro documental de Netflix que explora un doble homicidio por una fortuna familiar

"El hijo de mil hombres": la emotiva película familiar que llega a Netflix

Los Simpson despiden a Dan McGrath: confirman la muerte del histórico guionista

LO QUE SE LEE AHORA
Antes de Homo Argentum, esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella
streaming

Antes de 'Homo Argentum', esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Te Puede Interesar

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Los trabajadores del Poder Judicial cumplen una jornada de paro este martes. video
Reclamo sindical

Paro de judiciales en Mendoza: qué reclaman y por qué se agrava el conflicto con la Corte

Por Sitio Andino Política
Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Por Carla Canizzaro