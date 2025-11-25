Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix

'Stranger Things 5' prepara su despedida en Netflix con una última temporada a lo grande, mientras fanáticos de todo el mundo esperan el estreno de los primeros capítulos que revelarán el enfrentamiento final de Once y su grupo contra Vecna, tras la apertura de un portal maligno hacia Hawkins.
Tras dejar varias preguntas sin responder sobre el misterioso mundo del Upside Down, la nueva entrega promete revelaciones impactantes que se remontan a la primera temporada sobre la dimensión alternativa.
Cuándo y a qué hora se estrena 'Stranger Things 5' en Argentina
Los nuevos episodios llegarán a Netflix a partir del 26 de noviembre, desde las 22:00 (hora de Argentina). Parte de la historia se dividirá en distintos formatos y duraciones; lo más esperado es el capítulo final, que tendrá además una exhibición en algunos cines en el último día del año.
Programa de episodios (títulos, duración y estreno en Argentina)
Parte 1 — 26 de noviembre de 2025, 22:00
The Crawl (El rastreo): 68 minutos
The Vanishing Of… (La desaparición de…): 54 minutos
The Turnbow Trap (La trampa de Turnbow): 66 minutos
Sorcerer (Hechicero): 83 minutos
Parte 2 — 25 de diciembre de 2025
Shock Jock (Choque de Jock): 2 h 15 min
Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz): 2 h 30 min
The Bridge (El puente): 2 h 40 min
Episodio final — 31 de diciembre de 2025
The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba): duración estimada de 3 horas
Sinopsis de la quinta temporada
La nueva historia transcurre en el otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de las grietas, y los protagonistas se unirán con el único objetivo de encontrar y eliminar a Vecna. Sin embargo, Vecna ha desaparecido, por lo que desconocen su paradero y sus planes. Para complicar la misión, el gobierno declara la ciudad en cuarentena militar e intensifica la búsqueda deOnce. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, crece también un temor antiguo y ominoso.
La batalla final se avecina con una oscuridad más poderosa y letal que ninguna otra amenaza antes enfrentada. Para poner fin a esta pesadilla, será imprescindible que todo el grupo permanezca unido, una última vez.
El reparto completo: con regresos y nuevos personajes
Winona Ryder: Joyce Byers
David Harbour: Jim Hopper
Millie Bobby Brown: Eleven
Finn Wolfhard: Mike Wheeler
Gaten Matarazzo: Dustin Henderson
Caleb McLaughlin: Lucas Sinclair
Noah Schnapp: Will Byers
Sadie Sink: Max Mayfield
Natalia Dyer: Nancy Wheeler
Charlie Heaton: Jonathan Byers
Joe Keery: Steve Harrington
Maya Hawke: Robin Buckley
Priah Ferguson: Erica Sinclair
Brett Gelman: Murray
Jamie Campbell Bower: Vecna
Cara Buono: Karen Wheeler
Amybeth McNulty: Vickie
Nell Fisher: Holly Wheeler
Jake Connelly: Derek Turnbow
Alex Breaux: Teniente Akers
Linda Hamilton: Dra. Kay
Tráiler de 'Stranger Things 5'
Embed - Stranger Things 5 | Tráiler del volumen 1 | Netflix