Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix

' Stranger Things 5 ' prepara su despedida en Netflix con una última temporada a lo grande , mientras fanáticos de todo el mundo esperan el estreno de los primeros capítulos que revelarán el enfrentamiento final de Once y su grupo contra Vecna , tras la apertura de un portal maligno hacia Hawkins .

Tras dejar varias preguntas sin responder sobre el misterioso mundo del Upside Down , la nueva entrega promete revelaciones impactantes que se remontan a la primera temporada sobre la dimensión alternativa .

Los nuevos episodios llegarán a Netflix a partir del 26 de noviembre , desde las 22:00 ( hora de Argentina ). Parte de la historia se dividirá en distintos formatos y duraciones ; lo más esperado es el capítulo final , que tendrá además una exhibición en algunos cines en el último día del año.

Tenemos un plan… y es un poco loco. Mira 'Stranger Things 5: Volumen 1', disponible el 26 de noviembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/YHxzB0lVrm

The Crawl (El rastreo): 68 minutos

The Vanishing Of… (La desaparición de…): 54 minutos

The Turnbow Trap (La trampa de Turnbow): 66 minutos

Sorcerer (Hechicero): 83 minutos

Parte 2 — 25 de diciembre de 2025

Shock Jock (Choque de Jock): 2 h 15 min

Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz): 2 h 30 min

The Bridge (El puente): 2 h 40 min

Episodio final — 31 de diciembre de 2025

The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba): duración estimada de 3 horas

Sinopsis de la quinta temporada

La nueva historia transcurre en el otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de las grietas, y los protagonistas se unirán con el único objetivo de encontrar y eliminar a Vecna. Sin embargo, Vecna ha desaparecido, por lo que desconocen su paradero y sus planes. Para complicar la misión, el gobierno declara la ciudad en cuarentena militar e intensifica la búsqueda de Once. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, crece también un temor antiguo y ominoso.

Stranger Things 5 - Netflix (1) El capítulo final de 'Stranger Things 5' llegará el 31 de diciembre. Foto: Netflix Tudum

La batalla final se avecina con una oscuridad más poderosa y letal que ninguna otra amenaza antes enfrentada. Para poner fin a esta pesadilla, será imprescindible que todo el grupo permanezca unido, una última vez.

El reparto completo: con regresos y nuevos personajes

Winona Ryder: Joyce Byers

Joyce Byers David Harbour: Jim Hopper

Jim Hopper Millie Bobby Brown: Eleven

Eleven Finn Wolfhard: Mike Wheeler

Wheeler Gaten Matarazzo: Dustin Henderson

Dustin Henderson Caleb McLaughlin: Lucas Sinclair

Lucas Sinclair Noah Schnapp: Will Byers

Will Byers Sadie Sink: Max Mayfield

Max Mayfield Natalia Dyer: Nancy Wheeler

Nancy Wheeler Charlie Heaton: Jonathan Byers

Jonathan Byers Joe Keery: Steve Harrington

Steve Harrington Maya Hawke: Robin Buckley

Robin Buckley Priah Ferguson: Erica Sinclair

Erica Sinclair Brett Gelman: Murray

Murray Jamie Campbell Bower: Vecna

Vecna Cara Buono: Karen Wheeler

Wheeler Amybeth McNulty: Vickie

Vickie Nell Fisher: Holly Wheeler

Holly Wheeler Jake Connelly: Derek Turnbow

Derek Turnbow Alex Breaux: Teniente Akers

Teniente Akers Linda Hamilton: Dra. Kay

Tráiler de 'Stranger Things 5'