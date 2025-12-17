17 de diciembre de 2025
Temporada 5 de 'Emily en París': sinopsis y horario de estreno en Netflix

El regreso de la serie promete más romance y las mejores postales de Europa, otra vez con Lily Collins al frente. Todo lo que hay que saber antes de su estreno oficial.

Temporada 5 de Emily en París: sinopsis y horario de estreno en Netflix
Temporada 5 de 'Emily en París': sinopsis y horario de estreno en Netflix
 Por Luis Calizaya

La quinta temporada de 'Emily en París' prepara su estreno en Netflix ante la expectativa de millones de fans. La serie, que sigue la vida de una joven que intenta adaptarse a su nueva vida en Europa, regresará antes de que finalice 2025 y traerá nuevos escenarios, personajes y enredos amorosos.

“Emily en París” en Netflix: estreno, horario y sinopsis de la temporada 5

El estreno está previsto para el jueves 18 de diciembre de 2025 a las 05:00 (hora de Argentina). Se espera que los 10 episodios estén disponibles de forma simultánea en la plataforma de Netflix.

Los primeros avances muestran a Emily Cooper (Lily Collins) viviendo nuevas aventuras en las ciudades italianas de Roma y Venecia. Según su creador, Darren Star, la quinta entrega transcurrirá entre Italia y Francia y profundizará tanto en los paisajes como en las tramas personales.

La cuarta temporada dejó a Emily iniciando un romance con un heredero del mundo de la moda italiana y mudándose a un apartamento en Roma para abrir una oficina de la Agencia Grateau. En esta nueva etapa se espera que la relación entre Emily y Marcello (Eugenio Franceschini) gane protagonismo.

Otro conflicto central será el regreso de Gabriel (Lucas Bravo), el vecino y novio intermitente de Emily, quien al final de la cuarta temporada reveló sus verdaderos sentimientos. La quinta entrega promete mostrar sus intentos por reconquistarla y las consecuencias de esas decisiones.

Reparto de la 5° temporada

  • Lily Collins: Emily Cooper
  • Philippine Leroy-Beaulieu: Sylvie Grateau
  • Ashley Park: Mindy Chen
  • Lucas Bravo: Gabriel
  • Samuel Arnold: Julien
  • Bruno Gouery: Luc
  • William Abadie: Antoine Lambert
  • Lucien Laviscount: Alfie
  • Eugenio Franceschini: Marcello
  • Thalia Besson: Geneviève
  • Paul Forman: Nico
  • Arnaud Binard: Laurent G.

Tráiler de 'Emily in París': temporada 5

