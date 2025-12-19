Estreno sorpresa en Netflix: una aterradora película sobre el fin del mundo

Como es habitual, Netflix renueva cada mes su catálogo con nuevas producciones que pueden convertirse, o no, en éxitos inesperados. Así ocurrió con ' El Gran Diluvio ', una reciente película de Corea del Sur que propone una intensa historia de supervivencia y fin del mundo, ideal para los amantes de la ciencia ficción y las catástrofes naturales .

Con una duración de apenas 108 minutos , el film se presenta como uno de los estrenos destacados de este 19 de diciembre , especialmente para los seguidores de Park Hae-soo , recordado por sus roles en El juego del calamar (2021) y La casa de papel: Corea (2022).

La historia gira en torno a una investigadora especializada en inteligencia artificial que intenta proteger a un niño en medio de una inundación devastadora . Ambos quedan atrapados en un edificio de departamentos que comienza a anegarse, dando lugar a una carrera contrarreloj por la supervivencia en lo que podría ser el último día en la Tierra .

' El Gran Diluvio ' tuvo su estreno mundial el 18 de septiembre en el 30° Festival Internacional de Cine de Busan , donde comenzaron a conocerse las primeras reacciones de la crítica especializada, en general favorables.

The Guardian señaló: “La narración es irregular, pero aun así se puede disfrutar de esta historia sobre una madre, su hijo y el rescate en medio de una inundación catastrófica en Seúl”.

Por su parte, Radio Times destacó: “Todo funciona gracias a dos elementos clave: la emotiva interpretación central de Kim y una premisa ambiciosa que logra encajar con fuerza en las escenas finales”.

Quién es quién en la película

Kim Da-mi: Gu An-na

Gu An-na Park Hae-soo: Son Hee-jo

Son Hee-jo Kwon Eun-seong: Ja-in

Ja-in Kang Bin: Mi-jung

Mi-jung Jeon Yu-na: Lee Ji-soo

Lee Ji-soo Eun Su: mujer embarazada

Más series y películas con Kim Da-mi

Series

1. Itaewon Class (2020)

Un joven decide abrir un bar en uno de los barrios más competitivos de Seúl como forma de venganza contra una poderosa corporación. En el camino, se cruza con personajes marginales y ambiciosos, mientras intenta construir un negocio propio en un sistema que no da segundas oportunidades.

2. Nuestro verano inolvidable (2021)

Una pareja que se separó en malos términos debe reencontrarse años después cuando un viejo documental estudiantil se vuelve viral. Entre recuerdos, reproches y emociones no resueltas, ambos revisan su pasado y se enfrentan a lo que realmente sienten en el presente.

3. Nine Puzzles (2024)

Un thriller policial que gira en torno a una serie de asesinatos conectados por piezas de rompecabezas. A medida que avanzan las investigaciones, el caso se vuelve cada vez más personal y oscuro, revelando secretos del pasado que nadie quiere volver a enfrentar.

Películas

1. The Witch: Part 1 – The Subversion (2018)

Una adolescente criada en un entorno rural comienza a manifestar habilidades sobrenaturales luego de participar en un programa televisivo. Lo que parecía una vida tranquila se transforma en una pesadilla cuando salen a la luz experimentos secretos y una conspiración científica.

2. Soulmate (2023)

La historia de una amistad intensa entre dos jóvenes que se conocen en la adolescencia y atraviesan juntas el amor, los sueños y las decepciones de la adultez. Un relato íntimo sobre los vínculos que cambian con el tiempo, pero dejan marcas para siempre.

3. The Witch: Part 2 – The Other One (2022)

Continuación directa de la primera entrega, donde nuevas figuras con habilidades extraordinarias emergen tras el colapso de un laboratorio secreto. La película amplía el universo de ciencia ficción y acción, con persecuciones, violencia y una lucha por el control del poder.

Tráiler oficial de 'El Gran Diluvio'