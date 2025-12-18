Cuándo se estrena Avatar 3 en Argentina: esta es la fecha oficial

Avatar : Fuego y Cenizas , la tercera entrega de la franquicia, es una de las películas más esperadas por todos los fanáticos. En Argentina crece la expectativa por su estreno, y en esta nota te contamos la fecha oficial de lanzamiento .

Según la información oficial, Avatar: Fuego y Cenizas llegará a los cines de todo el mundo este jueves 18 de diciembre , disponible en múltiples formatos: IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, Cinemark XD, 4DX, ScreenX y pantallas premium.

El tráiler se proyectó recientemente en salas, mostrando a los fanáticos los impresionantes efectos visuales, los nuevos clanes de Pandora y criaturas fascinantes que acompañarán la historia .

En esta película, James Cameron vuelve a sumergir al público en Pandora con Jake Sully (Sam Worthington), ahora líder Na’vi, Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully, en una aventura llena de acción y emoción .

Además, la cuarta entrega de la franquicia tiene previsto su estreno para el 21 de diciembre de 2029, continuando la épica historia en este universo.

