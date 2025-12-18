Cuándo se estrena Avatar 3 en Argentina: esta es la fecha oficial

18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Avatar: Fuego y Cenizas llega a los cines de Argentina. Descubrí en esta nota la fecha en que podrás disfrutar de la tercera entrega de la franquicia.

Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de la franquicia, es una de las películas más esperadas por todos los fanáticos. En Argentina crece la expectativa por su estreno, y en esta nota te contamos la fecha oficial de lanzamiento.

Según la información oficial, Avatar: Fuego y Cenizas llegará a los cines de todo el mundo este jueves 18 de diciembre, disponible en múltiples formatos: IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, Cinemark XD, 4DX, ScreenX y pantallas premium.

El tráiler se proyectó recientemente en salas, mostrando a los fanáticos los impresionantes efectos visuales, los nuevos clanes de Pandora y criaturas fascinantes que acompañarán la historia.

En esta película, James Cameron vuelve a sumergir al público en Pandora con Jake Sully (Sam Worthington), ahora líder Na’vi, Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully, en una aventura llena de acción y emoción.

Además, la cuarta entrega de la franquicia tiene previsto su estreno para el 21 de diciembre de 2029, continuando la épica historia en este universo.

Si querés estar al tanto de todos los estrenos, recomendaciones y no perderte ninguna novedad del mundo del cine y las series, hacé clic aquí y mantenete al día.

