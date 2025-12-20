¿Conviene verla? Netflix presenta su remake de 'La hora de los valientes'

Fue en 2005 cuando las salas de cine argentinas presentaron una película inolvidable de Damián Szifrón : ' Tiempo de valientes ', en la que Diego Peretti y Luis Luque conformaron un dúo que quedó grabado en la memoria del público. A casi dos décadas de su estreno, Netflix revive esa historia a través de una remake mexicana que ya empieza a generar las primeras críticas sobre su particular propuesta.

Con una duración de poco más de 107 minutos y bajo la dirección del argentino Ariel Winograd , recordado por la serie Menem (2025) y el film El robo del siglo (2020), la película llega a la plataforma con un título renovado: ' La hora de los valientes '.

La historia sigue a un psicoanalista ( Luis Gerardo Méndez ) que debe cumplir servicio comunitario asistiendo a un oficial de policía ( Memo Villegas ) devastado por una infidelidad. Lo que comienza como una tarea de acompañamiento terapéutico pronto se transforma en una aventura inesperada , en la que ambos se verán envueltos en situaciones de peligro y en la posibilidad de encontrar segundas oportunidades .

Respaldada por la dirección de Ariel Winograd , ' La hora de los valientes ' comenzó a recibir las primeras críticas especializadas antes y después de su estreno en Netflix, el pasado 19 de diciembre .

Por un lado, el medio Otros Cines destacó la funcionalidad de la propuesta para el público mexicano: “Tengo la sensación, casi la certeza, de que La hora de los valientes funcionará mejor con el público mexicano que jamás vio Tiempo de valientes que con el argentino, que la apreciará en todo caso como una simpática rareza”.

En la misma línea, el sitio Micropsia señaló: “La versión mexicana ofrece algunos recursos humorísticos que el realizador de 'Permitidos' (Winograd) maneja con soltura y conocimiento, dándole espacio al lucimiento y a la improvisación de sus protagonistas, en especial del muy carismático Méndez, que utiliza un peculiar acento y posee un timing cómico muy personal que recuerda, por momentos, al de Daniel Hendler”.

Reparto de la película

Luis Gerardo Méndez

Memo Villegas

Christian Tappan

Verónica Bravo

Noé Hernández

La película es una de las propuestas ideales para fanáticos de la comedia.

Más de Luis Gerardo Méndez: sus series y películas

Series:

1. Club de Cuervos (2015–2019)

Una familia hereda un club de fútbol profesional tras la muerte de su dueño y desata una guerra interna por el control del equipo. Entre ambiciones, traiciones y decisiones cuestionables, la serie retrata el detrás de escena del negocio del fútbol y las tensiones familiares que lo atraviesan.

2. Los enviados (2021)

Dos sacerdotes del Vaticano son enviados a investigar supuestos milagros relacionados con un sacerdote local. A medida que avanzan, el caso se vuelve cada vez más oscuro y pone en jaque la fe, la moral y los secretos ocultos dentro de la Iglesia.

3. Mentiras, la serie (2023)

Cuatro mujeres se reúnen tras la muerte inesperada de un hombre que marcó la vida de todas ellas. Entre canciones pop de los años 80, verdades ocultas y recuerdos cruzados, la historia se convierte en un musical que mezcla comedia, drama y misterio.

Películas:

1. Nosotros los Nobles (2013)

Un empresario millonario finge haber perdido toda su fortuna para enseñarle a sus hijos el valor del trabajo y la responsabilidad. La estrategia provoca situaciones absurdas y un fuerte choque con la realidad para una familia acostumbrada al lujo.

2. Bayoneta (2018)

Un exboxeador mexicano vive autoexiliado en Finlandia, tratando de escapar de su pasado. Cuando surge una nueva oportunidad sobre el ring, deberá enfrentar sus culpas y decidir si está listo para una última pelea, tanto física como emocional.

3. Perfectos desconocidos (2018)

Un grupo de amigos decide jugar un peligroso juego durante una cena: compartir en voz alta todos los mensajes y llamadas que reciban en sus teléfonos. Lo que comienza como una broma termina revelando secretos que amenazan con destruir relaciones y amistades.

