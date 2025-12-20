20 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

¿Conviene verla? Netflix presenta su remake de 'La hora de los valientes'

La remake mexicana del clásico de Damián Szifrón desembarcó en Netflix y generó repercusiones por su enfoque renovado.

¿Conviene verla? Netflix presenta su remake de La hora de los valientes

¿Conviene verla? Netflix presenta su remake de 'La hora de los valientes'

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Fue en 2005 cuando las salas de cine argentinas presentaron una película inolvidable de Damián Szifrón: ' Tiempo de valientes', en la que Diego Peretti y Luis Luque conformaron un dúo que quedó grabado en la memoria del público. A casi dos décadas de su estreno, Netflix revive esa historia a través de una remake mexicana que ya empieza a generar las primeras críticas sobre su particular propuesta.

Con una duración de poco más de 107 minutos y bajo la dirección del argentino Ariel Winograd, recordado por la serie Menem (2025) y el film El robo del siglo (2020), la película llega a la plataforma con un título renovado: 'La hora de los valientes'.

Lee además
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 20 de diciembre video
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 20 de diciembre
Moonhaven en Netflix: por qué es la miniserie del momento y ¿habrá segunda temporada? video
Streaming

'Moonhaven' en Netflix: por qué es la miniserie del momento y ¿habrá segunda temporada?
Película - Netflix
&iquest;Conviene verla? As&iacute; Netflix presenta la remake de 'Tiempo de valientes'

¿Conviene verla? Así Netflix presenta la remake de 'Tiempo de valientes'

Netflix: de qué trata La hora de los valientes

La historia sigue a un psicoanalista (Luis Gerardo Méndez) que debe cumplir servicio comunitario asistiendo a un oficial de policía (Memo Villegas) devastado por una infidelidad. Lo que comienza como una tarea de acompañamiento terapéutico pronto se transforma en una aventura inesperada, en la que ambos se verán envueltos en situaciones de peligro y en la posibilidad de encontrar segundas oportunidades.

¿Está a la altura de la original?: esto dicen las primeras críticas

Respaldada por la dirección de Ariel Winograd, 'La hora de los valientes' comenzó a recibir las primeras críticas especializadas antes y después de su estreno en Netflix, el pasado 19 de diciembre.

Por un lado, el medio Otros Cines destacó la funcionalidad de la propuesta para el público mexicano: “Tengo la sensación, casi la certeza, de que La hora de los valientes funcionará mejor con el público mexicano que jamás vio Tiempo de valientes que con el argentino, que la apreciará en todo caso como una simpática rareza”.

En la misma línea, el sitio Micropsia señaló: “La versión mexicana ofrece algunos recursos humorísticos que el realizador de 'Permitidos' (Winograd) maneja con soltura y conocimiento, dándole espacio al lucimiento y a la improvisación de sus protagonistas, en especial del muy carismático Méndez, que utiliza un peculiar acento y posee un timing cómico muy personal que recuerda, por momentos, al de Daniel Hendler”.

Reparto de la película

  • Luis Gerardo Méndez
  • Memo Villegas
  • Christian Tappan
  • Verónica Bravo
  • Noé Hernández
Película - Netflix (1)
La pel&iacute;cula es una de las propuestas ideales para fan&aacute;ticos de la comedia.

La película es una de las propuestas ideales para fanáticos de la comedia.

Más de Luis Gerardo Méndez: sus series y películas

  • Series:

1. Club de Cuervos (2015–2019)

Una familia hereda un club de fútbol profesional tras la muerte de su dueño y desata una guerra interna por el control del equipo. Entre ambiciones, traiciones y decisiones cuestionables, la serie retrata el detrás de escena del negocio del fútbol y las tensiones familiares que lo atraviesan.

2. Los enviados (2021)

Dos sacerdotes del Vaticano son enviados a investigar supuestos milagros relacionados con un sacerdote local. A medida que avanzan, el caso se vuelve cada vez más oscuro y pone en jaque la fe, la moral y los secretos ocultos dentro de la Iglesia.

3. Mentiras, la serie (2023)

Cuatro mujeres se reúnen tras la muerte inesperada de un hombre que marcó la vida de todas ellas. Entre canciones pop de los años 80, verdades ocultas y recuerdos cruzados, la historia se convierte en un musical que mezcla comedia, drama y misterio.

  • Películas:

1. Nosotros los Nobles (2013)

Un empresario millonario finge haber perdido toda su fortuna para enseñarle a sus hijos el valor del trabajo y la responsabilidad. La estrategia provoca situaciones absurdas y un fuerte choque con la realidad para una familia acostumbrada al lujo.

2. Bayoneta (2018)

Un exboxeador mexicano vive autoexiliado en Finlandia, tratando de escapar de su pasado. Cuando surge una nueva oportunidad sobre el ring, deberá enfrentar sus culpas y decidir si está listo para una última pelea, tanto física como emocional.

3. Perfectos desconocidos (2018)

Un grupo de amigos decide jugar un peligroso juego durante una cena: compartir en voz alta todos los mensajes y llamadas que reciban en sus teléfonos. Lo que comienza como una broma termina revelando secretos que amenazan con destruir relaciones y amistades.

Tráiler de 'La hora de los valientes'

Embed - La hora de los valientes | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Estreno sorpresa en Netflix: una aterradora película sobre el fin del mundo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 19 de diciembre

Rumbo al Mundial 2026, Netflix lanzará su propio videojuego de fútbol

El escalofriante crimen que investiga Netflix: la misteriosa muerte de un banquero millonario

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de diciembre

Temporada 5 de 'Emily en París': sinopsis y horario de estreno en Netflix

Netflix canceló 'Reclutas': por qué la serie no continuará con una temporada 2

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 20 de diciembre video
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 20 de diciembre

Las Más Leídas

​Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe
Preocupación

Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en El Carrizal: fue reanimado tras un fuerte golpe

Una impactante denuncia por abuso sexual cayó sobre el empresario Marcelo Porcel
Investigación judicial

Una impactante denuncia por abuso sexual cayó sobre el empresario Marcelo Porcel

Verano en San Rafael.
Obras y recreación

San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico.
Infraestructura y comercio

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico

Te Puede Interesar

Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores
ATENCIÓN

Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores
Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Por Juan Pablo Strappazzon
En Mendoza, algunos padres llevaron la pasión por Boca hasta el nombre de sus hijos. Imagen generada con IA.
¿no será mucho?

Xeneize, al DNI: estos padres de Mendoza eligieron ese nombre para sus hijos

Por Cecilia Zabala