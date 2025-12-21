21 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de diciembre

Netflix renovó su catálogo con series, películas y estrenos pensados para maratonear este domingo 21 de diciembre.

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de diciembre

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de diciembre

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este domingo 21 de diciembre tiene varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 21 de diciembre en Netflix

Con regresos esperados, apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix suma títulos ideales para maratonear este fin de semana. Desde comedias románticas hasta acción y drama que mantienen el interés hasta el último minuto, estas series y películas son una gran opción para un plan de sofá.

Lee además
La impactante película argentina que estuvo cerca de ir al Oscar y ahora se puede ver en Netflix video
streaming

La impactante película argentina que estuvo cerca de ir al Oscar y ahora se puede ver en Netflix
¿Conviene verla? Netflix presenta su remake de La hora de los valientes video
Streaming

¿Conviene verla? Netflix presenta su remake de 'La hora de los valientes'

Qué series ver hoy

1. Moonhaven (Ciencia ficción)

En un inesperado éxito de Netflix, esta historia transcurre cien años en el futuro, cuando la Tierra se ha vuelto inhabitable y los humanos buscan construir una sociedad utópica en una colonia lunar llamada Moonhaven. Sin embargo, pese a la abundancia tecnológica y la aparente paz, todo se desmorona tras un misterioso asesinato que apunta a Bella Sway, una piloto y contrabandista recién llegada al lugar.

Embed - MOONHAVEN Trailer SUBTITULADO [HD] Joe Manganiello, Dominic Monaghan - Netflix

2. Reclutas (Drama)

Ambientada en los años 90, la serie se sitúa en un Cuerpo de Marines de Estados Unidos que rechazaba y expulsaba a quienes asumían públicamente su orientación sexual. Allí seguimos a Cameron Cope, un joven que aún no ha salido del armario, y a su amigo Ray McAffey, hijo de un marine condecorado. A lo largo de ocho episodios, la historia combina humor y drama para mostrar cómo la instrucción militar, la lealtad y los prejuicios moldean la identidad de sus protagonistas.

3. Envidiosa – Temporada 3 (Comedia romántica)

En esta nueva entrega, la historia continúa con Vicky Mori, quien, tras reconciliarse con inseguridades del pasado, atraviesa un momento de cambios profundos y se prepara para nuevos desafíos. Aunque su relación con Matías parece más sólida, aparecen dudas ligadas a los celos, la maternidad y la consolidación profesional. Estos conflictos la llevarán a un viaje emocional lleno de contradicciones.

Griselda Siciliani - Serie
Se sabe que pronto habrá una cuarta y última temporada en Netflix.

Se sabe que pronto habrá una cuarta y última temporada en Netflix.

4. El precio de una confesión (Thriller)

Esta producción coreana de 12 capítulos sigue la historia de una mujer acusada de asesinar a su esposo, hasta que una desconocida irrumpe con una propuesta inquietante: a cambio de cometer un crimen, está dispuesta a confesar en su lugar.

Qué películas ver hoy

1. El secreto de Santa (Comedia romántica)

Taylor se disfraza de Papá Noel en un complejo turístico para poder pagar las clases de esquí de su hija. Mientras trabaja junto al encantador gerente Matthew, redescubre la magia de las fiestas y una inesperada oportunidad para el amor. Dura solo 90 minutos.

2. Deseo de matar (Acción)

Paul Kersey (Bruce Willis) es un prestigioso cirujano que vive con su familia en Chicago, hasta que su esposa y su hija son brutalmente atacadas durante un robo en su casa. El hombre tranquilo que era desaparece y da lugar a una implacable sed de venganza. Mientras una serie de asesinatos de criminales acapara la atención de los medios, la ciudad entera se pregunta quién es el misterioso justiciero encapuchado.

3. Miss Carbón (Drama)

Dirigida por Agustina Macri y basada en el libro La reina del carbón, de Erika Halvorsen, la película retrata la historia de Carlita (Lux Pascal), una mujer trans que sueña con trabajar en las minas de carbón. Para lograrlo, deberá enfrentarse a un entorno atravesado por el patriarcado y la superstición.

Embed - MISS CARBÓN • Tráiler oficial

4. Togo (Aventura)

Protagonizada por Willem Dafoe, la película narra la historia de Togo, un perro de trineos que ganó la carrera más importante de esta disciplina en 1925, pese a haber sido considerado incapaz de terminarla debido a su pequeño tamaño.

Temas
Seguí leyendo

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 20 de diciembre

'Moonhaven' en Netflix: por qué es la miniserie del momento y ¿habrá segunda temporada?

Estreno sorpresa en Netflix: una aterradora película sobre el fin del mundo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 19 de diciembre

Rumbo al Mundial 2026, Netflix lanzará su propio videojuego de fútbol

El escalofriante crimen que investiga Netflix: la misteriosa muerte de un banquero millonario

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de diciembre

Temporada 5 de 'Emily en París': sinopsis y horario de estreno en Netflix

LO QUE SE LEE AHORA
La impactante película argentina que estuvo cerca de ir al Oscar y ahora se puede ver en Netflix video
streaming

La impactante película argentina que estuvo cerca de ir al Oscar y ahora se puede ver en Netflix

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa se refirió al accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
complicado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad
Tenía un cuchillo

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Te Puede Interesar

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad
Cosecha y comercialización

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

Por Sofía Pons
Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Por Sitio Andino Departamentales
El primer mandatario repasó sus seis años de gobernación y dio definiciones a futuro. video
Entrevista con Sitio Andino

La "batalla cultural" de Cornejo: "Cuando planteé el equilibrio fiscal, los gremios y el PJ me hicieron la vida imposible"

Por Facundo La Rosa