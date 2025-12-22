Agenda Netflix: los estrenos del 22 al 26 de diciembre

Netflix renueva su programación a mitad de mes con una nueva tanda de estrenos . Entre el 22 y el 26 de diciembre la plataforma sumará series , películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes . Entre historias atrapantes, comedias divertidas y documentales , así llegan los estrenos del 22 al 26 de diciembre :

Poco antes de la Navidad, dos torpes amigos sicilianos que trabajan en Milán descubren un contenedor de basura que los teletransporta donde sus familias en cuestión de segundos.

Embed - SICILIA EXPRESS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 22 Diciembre/25 - NETFLIX

Elway (Documental)

John Elway, mariscal de campo de los Denver Broncos, cuenta su historia: sus sueños en la NFL, sus decepciones y su redención en el Super Bowl.

23 de diciembre:

El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions (Reality show)

Ken Goldin y su equipo de expertos son los principales impulsores de esta serie que se adentra en una importante casa de subastas especializada en rarezas coleccionables.

24 de diciembre:

Tom Segura: Teacher (Comedia)

Fracasos de padre. Historias de excesos etílicos. Arrepentimientos profesionales. Tom Segura explora el lado oscuro pero divertido de las lecciones más impredecibles de la vida.

Adiós, June (Dramas)

Helen Mirren interpreta a una madre enferma que, con ingenio, orquesta una despedida en sus propios términos. Kate Winslet debuta como directora en esta conmovedora historia.

Embed - Adiós, June | Tráiler oficial | Netflix

26 de diciembre:

Cashman (Dramas)

Un hombre común hereda una fuerza increíble y descubre que entes malignos pretenden arrebatársela. Para colmo, cada vez que usa su superpoder, queda menos dinero en su billetera.

Cover-Up: Un periodista en las trincheras (Documental)

Este documental sigue la carrera del legendario periodista Seymour Hersh, que investigó y reveló operaciones encubiertas desde Vietnam hasta Irak.