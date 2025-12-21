21 de diciembre de 2025
La impactante película argentina que estuvo cerca de ir al Oscar y ahora se puede ver en Netflix

Entre las más vistas del cine argentino este 2025, la película ofrece un relato potente y una de las mejores interpretaciones de Natalia Oreiro.

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

El cine argentino en Netflix se consolida como uno de los mercados más relevantes de Latinoamérica a nivel internacional. Así lo demuestran no solo producciones como 'El Eternauta' o 'Envidiosa', sino también la presencia destacada de 'La mujer de la fila', la película dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro, que se posicionó como uno de los proyectos nacionales que llegó a encaminarse hacia la próxima edición de los premios Oscar.

El film se estrenó en las salas argentinas el 4 de septiembre de 2025 y se apoya en una historia intensa y emotiva, inspirada en una charla brindada por Andrea Casamento durante el evento TEDxRíodelaPlata en 2017.

Netflix - Natalia Oreiro
Netflix: de qué trata 'La mujer de la fila'

Andrea es una mujer de clase media cuya vida cambia por completo cuando su hijo Gustavo es detenido de manera injusta. A partir de ese momento, comienza a transitar el duro universo que rodea a los familiares de personas privadas de la libertad. Cada visita al penal implica largas filas, esperas interminables y un choque constante con una realidad que le resulta ajena.

En ese camino, Andrea empieza a vincularse con otras mujeres que atraviesan situaciones similares, quienes se convierten en un sostén inesperado mientras lucha por demostrar la inocencia de su hijo. Sin embargo, un giro imprevisto la obliga a enfrentarse a los límites de su propia fortaleza y a replantearse hasta dónde es capaz de llegar por amor.

Su camino hacia los Oscar y la mirada de la crítica

'La mujer de la fila' formó parte del grupo de películas preseleccionadas para representar a la Argentina en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar, junto a títulos como 'Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado', 'Homo Argentum' y 'Belén'. Finalmente, quedó fuera de la selección definitiva, que continuó su camino con el film dirigido por Dolores Fonzi.

Más allá de no llegar a la instancia final, la película protagonizada por Oreiro recibió una muy buena respuesta de la crítica especializada:

"'La mujer de la fila' tiene elementos intrigantes, cercanos a los que podrían plantear los hermanos Dardenne en cuanto retrato humanista de un universo áspero, a años luz de las versiones televisivas (...) de esos lugares.", afirmó Micropsia Cine.

En tanto Leer Cine remarca: "Se rinde a las reglas del más puro cine norteamericano y consigue en muchos momentos funcionar como drama con pequeños toques policiales, judiciales e incluso románticos. El cine de fórmula de Hollywood aplicado al cine argentino."

"'La mujer de la fila' nunca pierde el foco en el eje principal ni su fuerza narrativa y visual para, en definitiva, contar una historia de amor, lucha y perseverancia con recursos nobles y honestos.", agrega OtrosCines.com.

Netflix - Natalia Oreiro (1)
Reparto de la película

  • Natalia Oreiro: Andrea Casamento
  • Amparo Noguera: La Veintidós
  • Alberto Ammann: Alejo
  • Federico Heinrich: Gustavo
  • Marcela Acuña: Coca
  • Lide Uranga: Alicia
  • Mora Recalde: Clara
  • Iride Mockert: Guadalupe
  • Natalia Santiago: Marisa

Más de Natalia Oreiro: películas y series

  • Películas:

1. Infancia clandestina (2011)

Ambientada en los últimos años de la dictadura argentina, la película sigue a un niño que regresa al país junto a su familia militante y debe adaptarse a una vida marcada por el secreto, el miedo y la resistencia política.

2. Wakolda (2013)

En la Patagonia de los años 60, una familia entabla relación con un médico alemán que despierta sospechas. La historia cruza la vida cotidiana con un thriller inquietante ligado a uno de los criminales nazis más buscados del mundo.

3. Gilda, no me arrepiento de este amor (2016)

Relata el ascenso de una mujer común que irrumpe en la escena musical popular argentina y se convierte en un fenómeno masivo, mientras enfrenta tensiones personales, prejuicios y el peso de la fama.

  • Series:

1. Muñeca Brava (1998)

Una joven criada en un convento comienza a trabajar en la mansión de una familia poderosa, dando inicio a una historia de amor, secretos y diferencias sociales que marcó a toda una generación.

2. Solamente Vos (2013)

Un padre de familia separado intenta reorganizar su vida personal y laboral cuando se muda frente a su ex esposa, lo que reaviva conflictos, vínculos y situaciones cotidianas cargadas de humor y emoción.

3. Santa Evita (2022)

La serie reconstruye el derrotero del cuerpo embalsamado de Eva Perón tras su muerte, en un relato político e histórico que expone obsesiones, disputas de poder y uno de los mitos más fuertes de la Argentina.

Tráiler de 'La mujer de la fila'

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler

