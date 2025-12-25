La serie surcoreana de Netflix que ya despierta furor antes de su estreno

En tiempos donde el relato de los superhéroes ya no alcanza con que sean simplemente buenos, sino que también exige conocer sus conflictos y motivaciones personales , las películas y series apuestan por miradas más realistas . En esa línea se inscribe Netflix con el estreno de la serie surcoreana ' Cashman ', un relato de ocho capítulos que adapta un webtoon y propone una idea original: un joven que pierde dinero cada vez que usa sus poderes .

Con estreno programado para el 26 de diciembre , la historia sigue a Kang Chang-woong , un hombre común que lleva una vida rutinaria como funcionario y sueña con poder comprarse su propia casa. Todo cambia cuando, de un día para otro, despierta con un poder sobrenatural que decide usar para hacer el bien . Sin embargo, pronto descubre dos grandes problemas : alguien busca arrebatarle ese don y, además, cada vez que lo utiliza, su dinero comienza a desaparecer .

La serie tiene 8 capítulos de una historia divertida y épica.

Aunque todavía es temprano para anticiparlo, especialmente antes de conocer la r eacción del público tras su estreno mundial en Netflix, por el momento no hay información oficial sobre una posible continuidad . Aun así, todo indica que Cashman podría quedar en una sola temporada , ya que la historia original del webtoon se caracteriza por un arco narrativo acotado y sin grandes extensiones .

Estará disponible en Netflix a partir del 26 de diciembre.

