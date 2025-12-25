25 de diciembre de 2025

La serie surcoreana de Netflix que ya despierta furor antes de su estreno

En ocho episodios, desarrolla una trama divertida y honesta que reinventa el mito del superhéroe, enfocándose en sus debilidades más que en sus poderes.

 Por Luis Calizaya

En tiempos donde el relato de los superhéroes ya no alcanza con que sean simplemente buenos, sino que también exige conocer sus conflictos y motivaciones personales, las películas y series apuestan por miradas más realistas. En esa línea se inscribe Netflix con el estreno de la serie surcoreana 'Cashman', un relato de ocho capítulos que adapta un webtoon y propone una idea original: un joven que pierde dinero cada vez que usa sus poderes.

La serie tiene 8 capítulos de una historia divertida y épica.

Netflix: de qué trata 'Cashman'

Con estreno programado para el 26 de diciembre, la historia sigue a Kang Chang-woong, un hombre común que lleva una vida rutinaria como funcionario y sueña con poder comprarse su propia casa. Todo cambia cuando, de un día para otro, despierta con un poder sobrenatural que decide usar para hacer el bien. Sin embargo, pronto descubre dos grandes problemas: alguien busca arrebatarle ese don y, además, cada vez que lo utiliza, su dinero comienza a desaparecer.

¿La serie podría tener una segunda temporada?

Aunque todavía es temprano para anticiparlo, especialmente antes de conocer la reacción del público tras su estreno mundial en Netflix, por el momento no hay información oficial sobre una posible continuidad. Aun así, todo indica que Cashman podría quedar en una sola temporada, ya que la historia original del webtoon se caracteriza por un arco narrativo acotado y sin grandes extensiones.

Reparto protagónico de la serie

  • Lee Jun-ho: Kang Sang-woong
  • Kim Hye-jun: Kim Min-sook
  • Kim Hyang-gi: Bang Eun-mi
  • Kim Byung-chul: Byeon Ho-in
Estará disponible en Netflix a partir del 26 de diciembre.

Más de Lee Jun-ho: sus series y películas

  • Películas:

1. Cold Eyes (2013)

Un grupo de élite de la policía surcoreana, especializado en vigilancia extrema, intenta desbaratar una organización criminal perfecta, liderada por un cerebro que no deja rastros. Un thriller tenso sobre observación, estrategia y errores mínimos que pueden costarlo todo.

2. Twenty (2015)

Tres amigos atraviesan el confuso y caótico paso a la adultez mientras lidian con el amor, la amistad, el sexo y la frustración de no saber qué hacer con sus vidas a los 20 años. Una comedia generacional honesta y descontracturada.

3. Homme Fatale (2019)

Ambientada en la dinastía Joseon, la historia gira en torno a un hombre que se convierte en el primer acompañante masculino profesional, generando un escándalo social que pone en jaque las normas morales y de poder de la época.

  • Series:

1. The Red Sleeve (2021)

Un intenso drama histórico que narra la relación entre un príncipe heredero y una mujer de la corte que busca preservar su libertad en un mundo donde el amor choca con el deber y la política del reino.

2. Just Between Lovers (2017)

Dos personas marcadas por una tragedia del pasado intentan reconstruir sus vidas mientras enfrentan el dolor, la culpa y la posibilidad de volver a amar. Una historia profunda sobre el trauma y la sanación emocional.

3. Confession (2019)

Un joven abogado decide convertirse en defensor penal tras verse envuelto en un caso que marcó su infancia. Años después, se enfrenta a una compleja red de corrupción mientras busca la verdad detrás de un crimen encubierto.

Tráiler de 'Cashman'

Embed - Cashman | Tráiler oficial | Netflix

