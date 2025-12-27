A qué hora se estrena el volumen 3 de Stranger Things y qué revela la sinopsis final

Netflix volvió a sacudir a los fans de ' Stranger Things ' con el estreno del Volumen 3 del avance de la quinta y última temporada . Se trata del último tramo promocional antes del episodio final , una pieza clave que anticipa el cierre definitivo de la historia que marcó a toda una generación desde su debut en 2016 .

El final de la serie de Matt y Ross Duffer llegará en formato cinematográfico y será uno de los eventos televisivos más esperados del año. La despedida de Hawkins no solo promete acción y emoción , sino también un cierre cargado de nostalgia para los seguidores que acompañaron la serie durante casi una década .

El episodio final de Stranger Things se estrenará en Netflix el miércoles 31 de diciembre de 2025 . En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile estará disponible desde las 22:00, con la clara intención de que los fans despidan el año con el desenlace de la serie y reciban el 2026 en Hawkins.

Titulado The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba) , el último episodio tendrá una duración estimada de tres horas , consolidándose como el capítulo más extenso de toda la serie . La historia se centrará en la batalla final contra Vecna (Henry Creel) , quien busca fusionar el Abismo -una dimensión aún más profunda que el Mundo del Revés- con el mundo real .

Tras las revelaciones del Volumen 2, Once y Will Byers liderarán el ataque definitivo, con poderes potenciados y un plan arriesgado para ingresar al Abismo y enfrentar a Vecna en su propio territorio, y así destruir la materia exótica que mantiene abiertos los portales. El final también resolverá el destino de Max, quien logró escapar en entregas anteriores, y de Holly Wheeler, aún cautiva.

Cómo se estrenaron los últimos episodios de la temporada 5

La quinta temporada deStranger Things se lanzó de manera escalonada. La Parte 1 llegó el 26 de noviembre de 2025, con cuatro episodios de entre 54 y 83 minutos. La Parte 2 se estrenó el 25 de diciembre, con tres capítulos de duración extendida que superaron las dos horas cada uno. Finalmente, el Volumen 3 cerrará la historia el 31 de diciembre con un episodio final de duración cinematográfica, poniendo punto final a una de las series más exitosas de Netflix.

Stranger Things 5 - Tráiler del volumen 2