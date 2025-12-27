27 de diciembre de 2025
A qué hora se estrena el volumen 3 de Stranger Things y qué revela la sinopsis final

La serie que marcó un antes y un después en Netflix llegará a su final antes de que termine 2025, en un cierre épico que promete durar tres horas.

 Por Luis Calizaya

Netflix volvió a sacudir a los fans de 'Stranger Things' con el estreno del Volumen 3 del avance de la quinta y última temporada. Se trata del último tramo promocional antes del episodio final, una pieza clave que anticipa el cierre definitivo de la historia que marcó a toda una generación desde su debut en 2016.

El final de la serie de Matt y Ross Duffer llegará en formato cinematográfico y será uno de los eventos televisivos más esperados del año. La despedida de Hawkins no solo promete acción y emoción, sino también un cierre cargado de nostalgia para los seguidores que acompañaron la serie durante casi una década.

Stranger Things 5
Stranger Things, volumen 3, har&aacute; su cierre final en el &uacute;ltimo d&iacute;a del 2025.

Stranger Things, volumen 3, hará su cierre final en el último día del 2025.

Cuándo y a qué hora el final de 'Stranger Things'

El episodio final de Stranger Things se estrenará en Netflix el miércoles 31 de diciembre de 2025. En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile estará disponible desde las 22:00, con la clara intención de que los fans despidan el año con el desenlace de la serie y reciban el 2026 en Hawkins.

De qué tratará el volumen 3

Titulado The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba), el último episodio tendrá una duración estimada de tres horas, consolidándose como el capítulo más extenso de toda la serie. La historia se centrará en la batalla final contra Vecna (Henry Creel), quien busca fusionar el Abismo -una dimensión aún más profunda que el Mundo del Revés- con el mundo real.

Tras las revelaciones del Volumen 2, Once y Will Byers liderarán el ataque definitivo, con poderes potenciados y un plan arriesgado para ingresar al Abismo y enfrentar a Vecna en su propio territorio, y así destruir la materia exótica que mantiene abiertos los portales. El final también resolverá el destino de Max, quien logró escapar en entregas anteriores, y de Holly Wheeler, aún cautiva.

Cómo se estrenaron los últimos episodios de la temporada 5

La quinta temporada deStranger Things se lanzó de manera escalonada. La Parte 1 llegó el 26 de noviembre de 2025, con cuatro episodios de entre 54 y 83 minutos. La Parte 2 se estrenó el 25 de diciembre, con tres capítulos de duración extendida que superaron las dos horas cada uno. Finalmente, el Volumen 3 cerrará la historia el 31 de diciembre con un episodio final de duración cinematográfica, poniendo punto final a una de las series más exitosas de Netflix.

Stranger Things 5 - Tráiler del volumen 2

