Vecna en Stranger Things: quién es, su historia y el actor que lo interpreta

Desde 2016 , Netflix trajo una de las series de ciencia ficción y terror más intrigantes de los últimos años. Con un reparto en su mayoría formado por talentos poco conocidos y una historia llena de secretos por resolver, ' Stranger Things ' conquistó al público con un homenaje a los misterios sobrenaturales de los años 80 .

Con el estreno de su esperada quinta y última temporada , uno de los personajes que ganó tanto cariño como temor fue Vecna , un ser despiadado que asume el rol de villano principal y busca desatar un caos sin precedentes en Hawkins .

Vecna se consolidó como uno de los villanos de terror más destacados de la última década, en un universo que ya cuenta con antagonistas memorables como Martin Brenner o los demogorgones .

La quinta temporada, estrenada el 26 de noviembre , lo devuelve con mayor protagonismo para enfrentarse a un grupo de amigos unidos por la misión de salvar su pueblo . Esto es lo principal que conviene saber sobre el personaje y sobre el actor que lo interpreta .

El origen de Vecna

La primera aparición del villano tuvo lugar en la cuarta temporada de la serie. Allí conocimos a Henry Creel, quien en los años 50 descubre que posee poderes psíquicos desde muy joven. A medida que aprende a controlarlos, desarrolla conductas violentas y termina atormentando y asesinando a su familia, con la excepción de su padre.

Tras usar sus poderes, Henry cae en coma y queda bajo la custodia del doctor Brenner, quien lo estudia como el “Sujeto 001”. Con el tiempo actúa como asistente del científico y conoce a Once, una niña con poderes similares. Cuando Henry le pide que se una a su causa para dominar la Tierra, Once decide enviarlo a un universo paralelo para que no haga más daño.

Mientras permanece en ese lugar desconocido, Henry aprende a manipular sus habilidades y su apariencia humana se transforma hasta convertirse en la entidad conocida como Vecna. Según los creadores de la serie, el nombre proviene del juego de mesa Calabozos y Dragones, al que el grupo de jóvenes de Hawkins juega con frecuencia y en el que identifican al poderoso hechicero humano obsesionado con trascender los límites de la vida.

En capítulos posteriores, Vecna logra manifestarse desde el Upside Down y, a distancia, comete una serie de asesinatos en Hawkins. Aunque su poder lo lleva a cruzar al plano terrenal, una derrota frente a Once lo detiene momentáneamente.

En la quinta temporada, el ser psíquico regresa con ansias de venganza y usa fracturas dimensionales para preparar la batalla final contra Once y su grupo.

Quién es el actor que le da vida

Vecna es interpretado por Jamie Campbell Bower, actor y músico británico con experiencia en cine y televisión. Entre sus trabajos figuran papeles en producciones como Sweeney Todd, Crepúsculo: Amanecer – Parte 2 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. También es parte del reparto de la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder en su tercera temporada.

