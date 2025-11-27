27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

Vecna en Stranger Things: quién es, su historia y el actor que lo interpreta

La esperada quinta temporada de la serie de ciencia ficción ya está en Netflix; entre sus personajes, Vecna se presenta como el antagonista central. Conocé al personaje.

Vecna en Stranger Things: quién es, su historia y el actor que lo interpreta

Vecna en Stranger Things: quién es, su historia y el actor que lo interpreta

 Por Luis Calizaya

Desde 2016, Netflix trajo una de las series de ciencia ficción y terror más intrigantes de los últimos años. Con un reparto en su mayoría formado por talentos poco conocidos y una historia llena de secretos por resolver, 'Stranger Things' conquistó al público con un homenaje a los misterios sobrenaturales de los años 80.

Con el estreno de su esperada quinta y última temporada, uno de los personajes que ganó tanto cariño como temor fue Vecna, un ser despiadado que asume el rol de villano principal y busca desatar un caos sin precedentes en Hawkins.

Lee además
Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix video
Streaming

Cuándo sale la segunda parte de Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix
Netflix revela los estrenos clave de diciembre 2025 con finales, regresos y sorpresas video
Estrenos diciembre

Netflix revela los estrenos clave de diciembre 2025 con finales, regresos y sorpresas
Stranger Things 5 - Netflix
La última temporada será extensa y se dividirá en varias partes.

La última temporada será extensa y se dividirá en varias partes.

Los secretos de Vecna en 'Stranger Things': origen y significado

Vecna se consolidó como uno de los villanos de terror más destacados de la última década, en un universo que ya cuenta con antagonistas memorables como Martin Brenner o los demogorgones.

La quinta temporada, estrenada el 26 de noviembre, lo devuelve con mayor protagonismo para enfrentarse a un grupo de amigos unidos por la misión de salvar su pueblo. Esto es lo principal que conviene saber sobre el personaje y sobre el actor que lo interpreta.

El origen de Vecna

La primera aparición del villano tuvo lugar en la cuarta temporada de la serie. Allí conocimos a Henry Creel, quien en los años 50 descubre que posee poderes psíquicos desde muy joven. A medida que aprende a controlarlos, desarrolla conductas violentas y termina atormentando y asesinando a su familia, con la excepción de su padre.

Tras usar sus poderes, Henry cae en coma y queda bajo la custodia del doctor Brenner, quien lo estudia como el “Sujeto 001”. Con el tiempo actúa como asistente del científico y conoce a Once, una niña con poderes similares. Cuando Henry le pide que se una a su causa para dominar la Tierra, Once decide enviarlo a un universo paralelo para que no haga más daño.

Mientras permanece en ese lugar desconocido, Henry aprende a manipular sus habilidades y su apariencia humana se transforma hasta convertirse en la entidad conocida como Vecna. Según los creadores de la serie, el nombre proviene del juego de mesa Calabozos y Dragones, al que el grupo de jóvenes de Hawkins juega con frecuencia y en el que identifican al poderoso hechicero humano obsesionado con trascender los límites de la vida.

En capítulos posteriores, Vecna logra manifestarse desde el Upside Down y, a distancia, comete una serie de asesinatos en Hawkins. Aunque su poder lo lleva a cruzar al plano terrenal, una derrota frente a Once lo detiene momentáneamente.

En la quinta temporada, el ser psíquico regresa con ansias de venganza y usa fracturas dimensionales para preparar la batalla final contra Once y su grupo.

Quién es el actor que le da vida

Vecna es interpretado por Jamie Campbell Bower, actor y músico británico con experiencia en cine y televisión. Entre sus trabajos figuran papeles en producciones como Sweeney Todd, Crepúsculo: Amanecer Parte 2 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. También es parte del reparto de la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder en su tercera temporada.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@bowerjamie)

Tráiler de 'Stranger Things 5'

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Sean Combs bajo la lupa: Netflix estrenará una serie que promete polémica

Netflix se pone en modo Navidad y con humor: así es 'Un robo muy navideño'

Antes de 'Homo Argentum', esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella

Un thriller se convierte en el fenómeno de Netflix con 40 millones de vistas

Qué ver antes de que cierre el año: las series que no te podés perder

La conmovedora película de Netflix que empieza a sonar fuerte para los Oscar

'El cuco de cristal': así es la miniserie que está dando que hablar en Netflix

La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios

LO QUE SE LEE AHORA
Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix video
Streaming

Cuándo sale la segunda parte de Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región
Una joya de Mendoza

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Enterate cómo hacer tu apuesta para el sorteo récord del Quini 6 del 30 de noviembre.
Juegos de Azar

El Quini 6 acumula un nuevo pozo récord de $14.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Te Puede Interesar

Villavicencio cumplió 25 años como reserva natural.
Orgullo provincial

En Villavicencio, Cornejo destacó el modelo de gestión privada y planteó extenderlo a más áreas protegidas

Por Sitio Andino Política
Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado
Fuertes críticas

La familia de Nataniel Guzmán impugnó el ascenso del fiscal que investiga el caso

Por Carla Canizzaro
Uno de los ocupantes fue trasladado para recibir atención médica y quedó en observación
Siniestro

Accidente en Ruta 7: un camión impactó con otro y volcó con más de 60 animales a bordo

Por Sitio Andino Policiales