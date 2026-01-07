8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Cine y series

¿Habrá live-action de Enredados?: Milo Manheim interpretaría un papel clave en la película de Disney

Los rumores de un live-action de la película de Disney "Enredados" son cada vez más fuertes. El posible papel de Milo Manheim ilusiona a los fans.

¿Habrá live-action de Enredados?: Milo Manheim interpreta un papel clave

¿Habrá live-action de Enredados?: Milo Manheim interpreta un papel clave

Por Sitio Andino Cine y series

Disney sigue apostando fuerte a las reversiones de sus clásicos animados en formato live-action. Ahora, el foco está puesto en la posibilidad de una nueva película de la icónica historia de "Enredados", basada en el cuento de Rapunzel. La expectativa en torno al reparto.

Milo Manheim y el sueño de los fans

La noticia que más revuelo generó es la supuesta elección de Milo Manheim para interpretar a Flynn Rider, el carismático ladrón que acompaña a Rapunzel en su aventura. El actor, conocido por su papel en la saga "Zombies" de Disney Channel, se perfila como uno de los favoritos indiscutidos por su carisma y gran parecido físico con el personaje animado.

Lee además
Disney+ suma a su catálogo la película de ciencia ficción más esperada del año video
Streaming

Disney+ suma a su catálogo la película de ciencia ficción más esperada del año
El Botín se estrena en Netflix: la historia real detrás del impactante thriller video
Streaming

'El Botín' se estrena en Netflix: la historia real detrás del impactante thriller

Milo nació prácticamente bajo los reflectores; es hijo de la actriz Camryn Manheim (ganadora del Emmy por The Practice). Sin embargo, él construyó su propio camino en Disney Channel protagonizando la trilogía de Zombies, donde interpreta a Zed. Esa saga no solo le dio fama mundial entre los adolescentes, sino que demostró que es un artista completo: actúa, baila y canta, tres requisitos fundamentales para cualquier proyecto musical de la empresa. Con solo 22 años, ya cuenta con una vasta experiencia.

Milo Manheim y Teagan Croft, los artistas que harían Enredados
Milo Manheim y Teagan Croft, los artistas que interpretarían los roles principales en la película

Milo Manheim y Teagan Croft, los artistas que interpretarían los roles principales en la película "Enredados"

Para que el proyecto sea un éxito, los seguidores han propuesto diversos nombres para los roles principales:

  • Milo Manheim: El favorito para ser Flynn Rider.
  • Florence Pugh: Una de las actrices más pedidas para el papel de Rapunzel.
  • Dove Cameron: Otra candidata fuerte por su pasado en la empresa del ratón.
  • Sabrina Carpenter: Mencionada frecuentemente por su talento vocal.

Un proyecto que busca repetir el éxito de Disney

Este posible live-action de "Enredados" se sumaría a la lista de éxitos de Disney que han pasado por la pantalla grande con gran repercusión. Producciones como "La Bella y la Bestia" o "Aladdín" demostraron que existe un mercado enorme para estas adaptaciones que apelan a la nostalgia de los adultos y al asombro de los más chicos.

Mientras el estudio mantiene el hermetismo, las filtraciones indican que la producción podría estar en sus etapas iniciales de casting. La magia de Rapunzel parece estar más cerca que nunca de la realidad, con un elenco que promete devolverle el brillo a este cuento de hadas moderno.

Temas
Seguí leyendo

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 3 de enero

Qué ver en Netflix en enero de 2026: todas las series y películas que se estrenan

'En fuga' arrasa en Netflix: ¿se viene una segunda temporada?

'The Pitt' regresa a HBO Max: fecha de estreno y sinopsis de la temporada 2

Qué actor se fue de la tercera temporada The Last Of Us

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es superior a $10.000.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023.
Ministerio de Seguridad

Buscan a tres hombres desaparecidos y ofrecen una millonaria recompensa por información

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Alejandrina Funes: Ser reina de la Vendimia me cambió la vida, pero mi vocación sigue siendo la salud. video
Entrevista

Alejandrina Funes: "Ser reina de la Vendimia me cambió la vida, pero mi vocación sigue siendo la salud"

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados