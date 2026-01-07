¿Habrá live-action de Enredados?: Milo Manheim interpretaría un papel clave en la película de Disney

Disney sigue apostando fuerte a las reversiones de sus clásicos animados en formato live-action. Ahora, el foco está puesto en la posibilidad de una nueva película de la icónica historia de "Enredados" , basada en el cuento de Rapunzel. La expectativa en torno al reparto.

La noticia que más revuelo generó es la supuesta elección de Milo Manheim para interpretar a Flynn Rider, el carismático ladrón que acompaña a Rapunzel en su aventura. El actor, conocido por su papel en la saga "Zombies" de Disney Channel, se perfila como uno de los favoritos indiscutidos por su carisma y gran parecido físico con el personaje animado.

Milo nació prácticamente bajo los reflectores; es hijo de la actriz Camryn Manheim (ganadora del Emmy por The Practice). Sin embargo, él construyó su propio camino en Disney Channel protagonizando la trilogía de Zombies, donde interpreta a Zed . Esa saga no solo le dio fama mundial entre los adolescentes, sino que demostró que es un artista completo: actúa, baila y canta, tres requisitos fundamentales para cualquier proyecto musical de la empresa. Con solo 22 años, ya cuenta con una vasta experiencia.

Para que el proyecto sea un éxito, los seguidores han propuesto diversos nombres para los roles principales:

Milo Manheim: El favorito para ser Flynn Rider.

El favorito para ser Flynn Rider. Florence Pugh: Una de las actrices más pedidas para el papel de Rapunzel.

Una de las actrices más pedidas para el papel de Rapunzel. Dove Cameron: Otra candidata fuerte por su pasado en la empresa del ratón.

Otra candidata fuerte por su pasado en la empresa del ratón. Sabrina Carpenter: Mencionada frecuentemente por su talento vocal.

Un proyecto que busca repetir el éxito de Disney

Este posible live-action de "Enredados" se sumaría a la lista de éxitos de Disney que han pasado por la pantalla grande con gran repercusión. Producciones como "La Bella y la Bestia" o "Aladdín" demostraron que existe un mercado enorme para estas adaptaciones que apelan a la nostalgia de los adultos y al asombro de los más chicos.

Mientras el estudio mantiene el hermetismo, las filtraciones indican que la producción podría estar en sus etapas iniciales de casting. La magia de Rapunzel parece estar más cerca que nunca de la realidad, con un elenco que promete devolverle el brillo a este cuento de hadas moderno.