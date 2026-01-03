'The Pitt' regresa a HBO Max: fecha de estreno y sinopsis de la temporada 2 Foto: HBO Max

Por Luis Calizaya







La segunda temporada de 'The Pitt' se estrena el 8 de enero de 2026 en HBO Max, con episodios semanales que retoman el intenso formato del hospital de trauma de Pittsburgh y prometen nuevos conflictos médicos, hasta acabar con la nueva entrega el 16 de abril.

'The Pitt': cómo será la sinopsis de la temporada 2 La serie vuelve a poner el foco en los profesionales de la sala de emergencias. Ahora transcurre durante un tumultuoso fin de semana del 4 de julio y amplía la tensión emocional y ética que define al equipo médico. Se espera que viejos conflictos, como la relación entre Robby y Langdon, sigan desarrollándose mientras el hospital enfrenta crisis críticas que ponen a prueba su temple y su vocación.

HBO Max - Serie (1) Nuevos capítulos y casos dramáticos: el 8 de enero se estrena 'The Pitt'. Foto: HBO Max Tras su llegada a Max en 2024: premios y reconocimientos La primera temporada llegó con fuerte impacto crítico y se tradujo en reconocimiento en los principales premios. Así obtuvo 13 nominaciones a los Emmy 2025 y se alzó con varios galardones, entre ellos el de Mejor Serie Dramática, además de premios individuales para Noah Wyle y Katherine LaNasa, y un Emmy a actor invitado para Shawn Hatosy.

Quiénes integran reparto principal La temporada 2 repite a su núcleo protagonista, entre ellos son:

Noah Wyle: Dr. Michael “Robby” Robinavitch

Dr. Michael “Robby” Robinavitch Patrick Ball: Dr. Langdon

Dr. Langdon Katherine LaNasa: Dana Evans

Dana Evans Supriya Ganesan: Dra. Mohan

Dra. Mohan Fiona Dourif: Dra. McKay

Dra. McKay Taylor Dearden: Dr. King

Dr. King Isa Briones: Dra. Santos

Dra. Santos Gerran Howell: Whitaker

Whitaker Shabana Azeez: Javadi

Javadi Sepideh Moafi: Dra. Al-Hashimi Tráiler de 'The Pitt' - Temporada 2 Embed - The Pitt | Anuncio Temporada 2 | HBO Max