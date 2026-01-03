3 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Streaming

'The Pitt' regresa a HBO Max: fecha de estreno y sinopsis de la temporada 2

La nueva entrega del drama médico promete capítulos más intensos y realistas, con Noah Wyle como eje nostálgico de la historia.

The Pitt regresa a HBO Max: fecha de estreno y sinopsis de la temporada 2

'The Pitt' regresa a HBO Max: fecha de estreno y sinopsis de la temporada 2

Foto: HBO Max
 Por Luis Calizaya

La segunda temporada de 'The Pitt' se estrena el 8 de enero de 2026 en HBO Max, con episodios semanales que retoman el intenso formato del hospital de trauma de Pittsburgh y prometen nuevos conflictos médicos, hasta acabar con la nueva entrega el 16 de abril.

'The Pitt': cómo será la sinopsis de la temporada 2

La serie vuelve a poner el foco en los profesionales de la sala de emergencias. Ahora transcurre durante un tumultuoso fin de semana del 4 de julio y amplía la tensión emocional y ética que define al equipo médico. Se espera que viejos conflictos, como la relación entre Robby y Langdon, sigan desarrollándose mientras el hospital enfrenta crisis críticas que ponen a prueba su temple y su vocación.

Lee además
Qué actor se fue de la tercera temporada The Last Of Us
Streaming

Qué actor se fue de la tercera temporada The Last Of Us
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 3 de enero video
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 3 de enero
HBO Max - Serie (1)
Nuevos cap&iacute;tulos y casos dram&aacute;ticos: el 8 de enero se estrena 'The Pitt'.

Nuevos capítulos y casos dramáticos: el 8 de enero se estrena 'The Pitt'.

Tras su llegada a Max en 2024: premios y reconocimientos

La primera temporada llegó con fuerte impacto crítico y se tradujo en reconocimiento en los principales premios. Así obtuvo 13 nominaciones a los Emmy 2025 y se alzó con varios galardones, entre ellos el de Mejor Serie Dramática, además de premios individuales para Noah Wyle y Katherine LaNasa, y un Emmy a actor invitado para Shawn Hatosy.

Quiénes integran reparto principal

La temporada 2 repite a su núcleo protagonista, entre ellos son:

  • Noah Wyle: Dr. Michael “Robby” Robinavitch
  • Patrick Ball: Dr. Langdon
  • Katherine LaNasa: Dana Evans
  • Supriya Ganesan: Dra. Mohan
  • Fiona Dourif: Dra. McKay
  • Taylor Dearden: Dr. King
  • Isa Briones: Dra. Santos
  • Gerran Howell: Whitaker
  • Shabana Azeez: Javadi
  • Sepideh Moafi: Dra. Al-Hashimi

Tráiler de 'The Pitt' - Temporada 2

Embed - The Pitt | Anuncio Temporada 2 | HBO Max

Temas
Seguí leyendo

Qué ver en Netflix en enero de 2026: todas las series y películas que se estrenan

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 28 de diciembre

A qué hora se estrena el volumen 3 de Stranger Things y qué revela la sinopsis final

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 27 de diciembre

Con Cillian Murphy, Netflix pone fecha al regreso de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

La serie surcoreana de Netflix que ya despierta furor antes de su estreno

Qué ver en Netflix en Navidad: series y películas destacadas para este 25 de diciembre

'Agatha Christie: Las siete esferas' en Netflix: cuándo se podrá ver en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 3 de enero video
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 3 de enero

Las Más Leídas

Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un en un hotel de San Francisco
Hollywood de luto

Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un hotel de San Francisco

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera
Lamentable

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Incendio en un árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional
En Ciudad

Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad.
Trágico hallazgo

Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K
Confirmación

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K