'The Pitt' regresa a HBO Max: fecha de estreno y sinopsis de la temporada 2

La segunda temporada de 'The Pitt' se estrena el 8 de enero de 2026 enHBO Max, con episodios semanales que retoman el intenso formato del hospital de trauma de Pittsburgh y prometen nuevos conflictos médicos, hasta acabar con la nueva entrega el 16 de abril.
'The Pitt': cómo será la sinopsis de la temporada 2
La serie vuelve a poner el foco en los profesionales de la sala de emergencias. Ahora transcurre durante un tumultuoso fin de semana del 4 de julio y amplía la tensión emocional y ética que define al equipo médico. Se espera que viejos conflictos, como la relación entre Robby y Langdon, sigan desarrollándose mientras el hospital enfrenta crisis críticas que ponen a prueba su temple y su vocación.
Tras su llegada a Max en 2024: premios y reconocimientos
La primera temporada llegó con fuerte impacto crítico y se tradujo en reconocimiento en los principales premios. Así obtuvo 13 nominaciones a los Emmy 2025 y se alzó con varios galardones, entre ellos el de Mejor Serie Dramática, además de premios individuales para Noah Wyle y Katherine LaNasa, y un Emmy a actor invitado para Shawn Hatosy.
Quiénes integran reparto principal
La temporada 2 repite a su núcleo protagonista, entre ellos son: