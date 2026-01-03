Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 3 de enero

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 3 de enero tiene varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de un nuevo año y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos esperados, apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix suma títulos ideales para maratonear este primer fin de semana del 2026 . Con dramas, romance y thrillers que mantienen la tensión hasta el último minuto , estas series y películas son una gran opción para un plan de sofá.

Cuando una adolescente desaparece y es encontrado muerto, la inspectora Dani (Krista Kosonen), una policía brillante, reservada y siempre a la defensiva tendrá la tarea de resolver el caso junto a su compañero a Malik (Mohammed Nour Oklah), otro agente recién graduado. Unidos por el caso, ambos descubren un entramado familiar marcado por el patriarcado, los silencios y viejos conflictos que se remontan a generaciones.

Embed - La Tierra del Pecado | Teaser Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 02/01/2026

2. Amor de oficina (Romance)

Una empleada comprometida con su trabajo y el carismático hijo del dueño de la empresa compiten por el puesto de CEO de una reconocida compañía de ropa interior. La rivalidad profesional se complica cuando surge un romance que amenaza con alterar todos sus planes.

3. En fuga (Thriller)

De 8 episodios, sigue a Simon, un hombre que parecía tener una vida perfecta hasta que su hija mayor, Paige, desaparece. Cuando logra encontrarla vulnerable y atrapada por las drogas, cree tener la oportunidad de salvarla. Sin embargo, una discusión inesperada desencadena una espiral de violencia que lo empuja a un mundo oscuro y peligroso. Tras perderla nuevamente, Simon se enfrenta a secretos familiares enterrados que amenazan con destruir todo lo que conoce.

4. The Red Road – Temporada 1 (Drama)

Tras un hecho trágico que involucra a su esposa, el sheriff de un pequeño pueblo se ve obligado a aliarse con un miembro de una comunidad indígena local. La serie retrata las tensiones entre la población blanca y una tribu no reconocida por el gobierno federal, en un relato cargado de conflictos sociales, decisiones límite y alianzas peligrosas.

Netflix - Documental (1) Jason Momoa se roba las miradas en una de las series más vistas de Netflix. Foto: web

5. El tiempo de las moscas (Drama)

De 6 episodios, la serie sigue a Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), dos ex presidiarias decididas a rehacer sus vidas, aceptan un encargo que pronto revela ser una trampa. Obligadas a convertirse en detectives de su propio destino, deberán confiar una en la otra para sobrevivir a un camino lleno de engaños, riesgos y segundas oportunidades. La serie está basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro.

Qué películas ver hoy

1. Mis derechos (Drama)

En un drama legal indio, se inspira en un caso real de divorcio. Allí la película expone un intenso debate judicial sobre los derechos de las mujeres y el rol de la ley en la India, a partir de un proceso que marcó un precedente histórico.

2. Eight for Silver (Terror)

A fines del siglo XIX, un hombre llega a una aldea aislada para investigar el ataque de un supuesto animal salvaje. Pronto descubre una presencia mucho más antigua y siniestra que mantiene sometidos a los habitantes y a una mansión marcada por el horror. Un relato de terror folclórico con atmósfera opresiva.

Embed - Eight for Silver (2021) | Trailer subtitulado en español

3. 100 metros (Animación)

Togashi, un prodigio de las carreras de 100 metros, domina la pista hasta la llegada de Komiya, un nuevo estudiante que lo obliga a superarse. Años después, ambos se enfrentan como rivales, en una historia sobre talento, esfuerzo y competencia.

4. La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt (Documental)

El documental reconstruye el caso de Jodi Hildebrandt, la terapeuta de Utah cuyo arresto por abuso infantil, junto a la youtuber Ruby Franke, sacó a la luz una perturbadora trama de manipulación y violencia encubierta.

Netflix - Documental Un caso policial que provocó la indignación del público. Foto: Netflix

5. Sobreviviendo el camino a casa (Drama)

Un veterano ciego queda atrapado en plena naturaleza y lucha por regresar a casa con la ayuda de un compañero inesperado: Chinook, un perro malamute de Alaska. Una historia de supervivencia, vínculo y resiliencia.