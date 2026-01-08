Netflix suma un nuevo thriller: 'Él y ella', con Tessa Thompson y Jon Bernthal

Con un clima inquietante y una trama marcada por la ambigüedad, ' Él y ella ' llegó a Netflix como una de las propuestas más intensas del género . La serie , de seis episodios, explora un crimen en un pueblo aparentemente tranquilo y coloca al espectador en una posición incómoda: decidir a quién creer .

Protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal , y dirigida por William Oldroyd , la producción adapta la novela homónima de Alice Feeney .

Cuando aparece un cadáver en un apacible pueblo del norte de Georgia , todos se convierten en sospechosos, incluida la periodista Anna Andrews y el detective Jack Harper , a cargo de la investigación. Anna regresa a su lugar natal impulsada por su instinto profesional y la búsqueda de respuestas; Jack , además de investigador, mantiene una relación íntima con ella . A medida que avanza la pesquisa, las lealtades se tensan y la frontera entre la verdad y la mentira se vuelve cada vez más difusa.

'Él y ella', la intensa miniserie de Netflix que se estrena el 8 de enero.

El primer tráiler adelantó una investigación atravesada por sospechas y dobles lecturas . Uno de los giros centrales revela que Anna y Jack no son solo periodista y detective, sino también marido y mujer , un vínculo que complica la separación entre lo profesional y lo personal . Esa ambigüedad plantea una pregunta clave: ¿hasta dónde llega la lealtad cuando la persona más cercana puede ser culpable?

Sobre el enfoque de la historia, Jon Bernthal definió al thriller como un relato sobre las narrativas que las personas construyen para justificarse y protegerse. Por su parte, Tessa Thompson, también productora ejecutiva, explicó que el proyecto la atrajo por la posibilidad de explorar un personaje complejo, guiado por la emoción y la contradicción.

William Oldroyd, guionista y director, propone una mirada disruptiva dentro del género, al priorizar la atmósfera y las relaciones humanas por sobre el procedimiento policial tradicional.

Elenco protagónico

Tessa Thompson: Anna

Anna Jon Bernthal: Jack

Jack Pablo Schreiber: Richard

Richard Crystal Fox: Alice

Alice Sunita Mani: Priya

Priya Rebecca Rittenhouse: Lexy

Lexy Marin Ireland: Zoe

Zoe Ellie Rose Sawyer: Meg

Meg Chris Bauer: Clyde

Clyde Jamie Tisdale: Rachel

Rachel Poppy Liu: Helen

Más series y películas con Tessa Thompson

Series:

1. Westworld (2016–2022)

En un parque temático futurista habitado por androides con apariencia humana, los visitantes pueden vivir fantasías sin límites. Sin embargo, cuando algunas de estas máquinas comienzan a desarrollar conciencia, el mundo artificial se transforma en el escenario de una rebelión que pone en jaque a sus creadores.

2. Dear White People (2017–2021)

Ambientada en una prestigiosa universidad estadounidense, la serie aborda las tensiones raciales, sociales y culturales que atraviesan a un grupo de estudiantes afroamericanos. A través de la sátira y el drama, expone debates sobre identidad, privilegio y activismo en la era moderna.

3. The Mandalorian (2019 – )

Dentro del universo de Star Wars, la historia sigue a un cazarrecompensas solitario que recorre los confines de la galaxia tras la caída del Imperio. Su camino cambia por completo cuando acepta una misión que lo enfrenta a decisiones morales y a fuerzas más grandes de lo que imagina.

Películas:

1. Creed (2015)

Adonis Creed, hijo del legendario Apollo Creed, busca forjar su propio nombre en el mundo del boxeo. Bajo la guía de Rocky Balboa, enfrenta no solo combates sobre el ring, sino también el peso del legado, la identidad y el miedo al fracaso.

2. Thor: Ragnarok (2017)

Thor debe escapar de un planeta lejano y evitar el Ragnarök, una catástrofe que amenaza con destruir Asgard. En el camino, se enfrenta a viejos aliados, nuevos enemigos y a una diosa implacable, en una aventura que combina acción, humor y épica mitológica.

3. Men in Black: International (2019)

La clásica agencia secreta que protege a la Tierra de amenazas extraterrestres se expande a nivel global. Una nueva agente se une a la organización y descubre una conspiración interna que podría poner en riesgo al planeta entero.

Tráiler de 'Él y ella'