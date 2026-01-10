Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 10 de enero

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 10 de enero tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos esperados , apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación , Netflix suma títulos ideales para maratonear este fin de semana . Entre thrillers intensos, dramas y un poco de terror , estas series y películas se convierten en una gran opción para un plan de sofá .

Cuando aparece un cadáver en un apacible pueblo del norte de Georgia, todos se convierten en sospechosos, incluida la periodista Anna Andrews y el detective Jack Harper, a cargo de la investigación. Anna regresa a su lugar natal impulsada por su instinto profesional y la búsqueda de respuestas; Jack, además de investigador, mantiene una relación íntima con ella. A medida que avanza la pesquisa, las lealtades se tensan y la frontera entre la verdad y la mentira se vuelve cada vez más difusa.

2. El tiempo de las moscas (Drama)

Con seis episodios, la serie sigue a Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), dos ex presidiarias decididas a rehacer sus vidas que aceptan un encargo que pronto revela ser una trampa. Obligadas a convertirse en detectives de su propio destino, deberán confiar una en la otra para sobrevivir a un camino marcado por engaños, riesgos y segundas oportunidades. La historia está basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro.

3. En fuga (Thriller)

Simon es un padre de familia que lleva una vida aparentemente perfecta, hasta que todo se desmorona cuando su hija Paige se escapa. Al encontrarla vulnerable y drogada en un parque, intenta recuperarla, pero su búsqueda lo arrastra a un submundo peligroso. Lo que comienza como un intento desesperado por protegerla se transforma en la revelación de secretos oscuros que amenazan con destruir a su familia.

4. Sin cerrojos: Un experimento carcelario (Reality)

En su segunda temporada, la serie sigue a un sheriff que pone en marcha un experimento social en una cárcel de Arkansas, otorgando ciertas libertades a los presos para observar cómo se modifican las dinámicas de convivencia y control dentro del penal.

5. Amor de oficina (Comedia romántica)

Una empleada dedicada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una importante empresa de ropa interior. Sin embargo, en medio de esa lucha profesional surge una atracción romántica que amenaza con sabotear los planes de ambos.

Qué películas ver hoy

1. Eight for Silver (Terror)

A finales del siglo XIX, un hombre llega a una aldea remota para investigar el ataque de un animal salvaje, pero pronto descubre una fuerza mucho más oscura y siniestra que mantiene a la mansión y a sus habitantes bajo su dominio.

2. Abandonada (Misterio)

Al llegar a una cabaña aislada en el bosque, Kath y su novio se encuentran con una joven pareja que también se ha instalado allí. El alquiler parece haberse reservado dos veces. Deciden compartir el lugar hasta la mañana siguiente, pero cuando su novio desaparece con la joven, Kath se ve atrapada en una espiral de misterio en busca de una explicación.

3. Mis derechos (Drama)

Inspirada en un caso real, este drama legal indio aborda un proceso de divorcio que desató un intenso debate judicial sobre los derechos de las mujeres y el rol de la ley en la sociedad india, marcando un precedente histórico.

4. Yo antes de ti (Romance)

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke) es una joven creativa e inestable que vive en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Salta de un trabajo a otro para ayudar a su familia, hasta que consigue empleo cuidando a Will Traynor (Sam Claflin), un banquero adinerado que quedó paralítico tras un accidente. Ese vínculo inesperado cambiará la vida de ambos.

5. Adiós, June (Drama familiar)

Dirigida y protagonizada por Kate Winslet, la película narra la historia de una familia compuesta por cuatro hermanos y su padre, que enfrenta el deterioro de la salud de June, la madre, en vísperas de la Navidad. Mientras lidian con tensiones, recuerdos y despedidas, ella decide tomar el control de su propio adiós con humor mordaz, honestidad y amor.