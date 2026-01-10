Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

Chile: sabias que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

Cruzar a Chile por el Paso Internacional Los Libertadores ya no implica lidiar con los clásicos formularios de papel que solían acumularse en la guantera del auto. En un proceso de modernización, Chile consolidó un sistema de control 100% digital , donde la tecnología de lectura de patentes reemplaza la burocracia administrativa.

Este nuevo modelo, basado en el registro electrónico, busca agilizar el tránsito en uno de los corredores bioceánicos más importantes de Sudamérica , reduciendo significativamente los tiempos de espera (al eliminar un paso) y permitiendo ir directo a la revisión del auto.

El sistema opera bajo una lógica de "trámite invisible". Así funciona el proceso desde la salida de Argentina hasta el regreso:

Al salir del país, el conductor realiza el trámite migratorio de forma habitual. La gran novedad es que no se debe realizar ningún trámite de Aduana en ventanilla para el vehículo ni se entrega documentación física.

Una vez en el Complejo Los Libertadores (Chile):

La Aduana chilena inspecciona el vehículo.

El funcionario registra la patente en un dispositivo digital (tablet).

El sistema carga automáticamente el ingreso temporal, los datos del conductor y la fecha.

No se entrega ningún comprobante papel: El registro queda activo en la nube asociado a la patente.

complejo los libertadores, paso a chile, cruce a chile, aduana, tramites.jpg En Los Libertadores, los funcionarios de Aduana registran el auto de manera digital. Foto: Yemel Fil

2. Permanencia y regreso al país

Durante la estadía en Chile, el conductor no debe conservar ningún permiso especial (tal como se hacía antes), ya que la validación es digital. Al momento de emprender el retorno a la Argentina:

En el control de barrera, las pantallas muestran la patente registrada.

El sistema recupera automáticamente el ingreso previo.

El funcionario de Aduana chilena valida los datos y cierra digitalmente la salida, permitiendo el paso hacia Migraciones argentinas.

Las claves del cambio: los beneficios

Este sistema marca un antes y un después en la logística de frontera. Los puntos principales son:

Adiós al papel: el soporte del trámite es la chapa patente, no un documento físico.

Validación visual: la barrera del complejo funciona como el comprobante final del registro exitoso.

Menos burocracia: se elimina la Aduana como un paso administrativo separado y presencial para el vehículo.

Agilidad: se reducen los pasos, evitando colas innecesarias frente a las ventanillas de trámites aduaneros.

Al ser un sistema centralizado, el circuito se cierra de forma automática, garantizando que el vehículo que ingresó sea el mismo que sale del territorio extranjero.

complejo los libertadores, paso a chile, cruce a chile, aduana, tramites.jpg Paso a Chile: cuál es el formulario que eliminó la Aduana. Foto: Yemel Fil

¿Qué documentos siguen siendo obligatorios?

Aunque el trámite del vehículo se haya digitalizado, las autoridades recuerdan que los viajeros deben portar físicamente la documentación personal y del automotor para circular:

DNI físico o Pasaporte .

. Cédula Verde o Azul.

Seguro con cobertura internacional (RCI).

En síntesis, la patente se conviertió en el "pasaporte" del auto, permitiendo un flujo más dinámico y moderno para los miles de mendocinos y transportistas que cruzan la frontera día a día.