10 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 10 de enero de 2026

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores.

El pronóstico para la alta montaña indica una mejora en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6º en Uspallata, 1° en Punta de Vacas, -3º en Puente del Inca y -4° en Las Cuevas.

Lee además
De cuánto es la demora en el Paso Los Libertadores para cruzar a Chile
Atención

De cuánto es la demora este sábado en el Paso Los Libertadores, para cruzar a Chile
Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.
Alta montaña

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 7 de enero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 6 de enero de 2026

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

LO QUE SE LEE AHORA
Chile: la nueva ruta que permite a los mendocinos llegar a Maitencillo en tiempo récord.
Verano 2026

Chile: la nueva ruta que permite a los mendocinos llegar a Maitencillo en tiempo récord

Las Más Leídas

 El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: de cuánto será y quiénes lo cobrarán.
Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online
Folclore y jineteada

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

Investigan a los responsables de la conducción peligrosa en Guaymallén. video
Conducción peligrosa

Guaymallén investiga a los responsables de la combi que circuló por la vereda: evalúan sanciones económicas y penales

El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados.
De qué se trata

El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados

Banco Nación anunció descuentos en supermercados durante todo enero de 2026: cómo aprovecharlos
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación anunció descuentos en supermercados durante todo enero de 2026: cómo aprovecharlos