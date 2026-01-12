Premio Golden Globes 2026: la lista completa de todos los ganadores de la noche

Golden Globes 2026: la lista completa de todos los ganadores de la noche

Por Analía Martín







La temporada de alfombras rojas arrancó con fuerza en el hotel Beverly Hilton, donde la 83° edición de los premios Golden Globes 2026 dejó varias sorpresas y confirmaciones. Con la conducción de Nikki Glaser, la ceremonia premió a lo más destacado del último año, perfilando a los candidatos firmes que seguramente pelearán por el Oscar en unas semanas.

Sorpresas y dueños del premio Golden Globe en cine Fue una velada donde el cine de autor y las grandes producciones se midieron cara a cara. La gran ganadora de la noche fue, sin dudas, Una batalla tras otra (One Battle After Another), la cinta de Paul Thomas Anderson que se llevó cuatro estatuillas, incluyendo Mejor Director y Guion. Sin embargo, en la categoría de Mejor Película de Drama, la gloria fue para Hamnet, el conmovedor filme de Chloé Zhao que también le valió el premio a Mejor Actriz a Jessie Buckley.

Embed Uno de los momentos más celebrados por el público latino fue el triunfo del brasileño Wagner Moura, quien dio el batacazo al llevarse el galardón a Mejor Actor de Drama por su papel en El agente secreto, película que además ganó como Mejor Película de Habla No Inglesa. En el rubro de comedia, Timothée Chalamet y Rose Byrne se alzaron con los premios principales, confirmando su excelente momento profesional.

Embed El dominio de "The Pitt" y "Adolescencia" en TV En la pantalla chica, los premios estuvieron muy repartidos pero con claros dominadores. La serie médica The Pitt se coronó como el Mejor Drama, dándole además una estatuilla a Noah Wyle. Por otro lado, la miniserie británica de Netflix, Adolescencia, fue la aplanadora de la noche en su categoría, llevándose premios para sus actores Stephen Graham, Owen Cooper y Erin Doherty.

Aquí te dejamos la lista con los principales ganadores para que estés al día: Mejor Película (Drama): Hamnet.

Hamnet. Mejor Película (Comedia o Musical): Una batalla tras otra.

Una batalla tras otra. Mejor Director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra).

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra). Mejor Actor (Drama): Wagner Moura (El agente secreto).

Wagner Moura (El agente secreto). Mejor Actriz (Drama): Jessie Buckley (Hamnet).

Jessie Buckley (Hamnet). Mejor Actor (Comedia): Timothée Chalamet (Marty Supreme).

Timothée Chalamet (Marty Supreme). Mejor Actriz (Comedia): Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You).

Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You). Mejor Serie de Drama: The Pitt.

The Pitt. Mejor Serie de Comedia: The Studio.

The Studio. Mejor Miniserie: Adolescencia. Los Golden Globes 2026 ya son historia, pero nos dejaron una lista de películas y series obligatorias para maratonear este fin de semana. Ahora, la carrera hacia el Oscar entra en su recta final.

