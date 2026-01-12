12 de enero de 2026
Premio Golden Globes 2026: la lista completa de todos los ganadores de la noche

Se entregaron los primeros galardones del año en Hollywood. Repasá quiénes fueron los grandes triunfadores de los premios Golden Globes 2026 en cine y series.

 Por Analía Martín

La temporada de alfombras rojas arrancó con fuerza en el hotel Beverly Hilton, donde la 83° edición de los premios Golden Globes 2026 dejó varias sorpresas y confirmaciones. Con la conducción de Nikki Glaser, la ceremonia premió a lo más destacado del último año, perfilando a los candidatos firmes que seguramente pelearán por el Oscar en unas semanas.

Sorpresas y dueños del premio Golden Globe en cine

Fue una velada donde el cine de autor y las grandes producciones se midieron cara a cara. La gran ganadora de la noche fue, sin dudas, Una batalla tras otra (One Battle After Another), la cinta de Paul Thomas Anderson que se llevó cuatro estatuillas, incluyendo Mejor Director y Guion. Sin embargo, en la categoría de Mejor Película de Drama, la gloria fue para Hamnet, el conmovedor filme de Chloé Zhao que también le valió el premio a Mejor Actriz a Jessie Buckley.

Uno de los momentos más celebrados por el público latino fue el triunfo del brasileño Wagner Moura, quien dio el batacazo al llevarse el galardón a Mejor Actor de Drama por su papel en El agente secreto, película que además ganó como Mejor Película de Habla No Inglesa. En el rubro de comedia, Timothée Chalamet y Rose Byrne se alzaron con los premios principales, confirmando su excelente momento profesional.

El dominio de "The Pitt" y "Adolescencia" en TV

En la pantalla chica, los premios estuvieron muy repartidos pero con claros dominadores. La serie médica The Pitt se coronó como el Mejor Drama, dándole además una estatuilla a Noah Wyle. Por otro lado, la miniserie británica de Netflix, Adolescencia, fue la aplanadora de la noche en su categoría, llevándose premios para sus actores Stephen Graham, Owen Cooper y Erin Doherty.

Aquí te dejamos la lista con los principales ganadores para que estés al día:

  • Mejor Película (Drama): Hamnet.
  • Mejor Película (Comedia o Musical): Una batalla tras otra.
  • Mejor Director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra).
  • Mejor Actor (Drama): Wagner Moura (El agente secreto).
  • Mejor Actriz (Drama): Jessie Buckley (Hamnet).
  • Mejor Actor (Comedia): Timothée Chalamet (Marty Supreme).
  • Mejor Actriz (Comedia): Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You).
  • Mejor Serie de Drama: The Pitt.
  • Mejor Serie de Comedia: The Studio.
  • Mejor Miniserie: Adolescencia.

Los Golden Globes 2026 ya son historia, pero nos dejaron una lista de películas y series obligatorias para maratonear este fin de semana. Ahora, la carrera hacia el Oscar entra en su recta final.

