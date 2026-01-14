Cinco películas para ver en Netflix si te gustó "Gente que conocemos en vacaciones"

Las historias de amor abundan en Netflix , pero en los últimos días “ Gente que conocemos en vacaciones ” se convirtió en la primera película romántica exitosa de la plataforma en 2026 . Su trama gira en torno a una amistad de años , viajes compartidos y un sentimiento tan intenso como difícil de ocultar.

Para quienes disfrutaron de una propuesta similar y se quedaron con ganas de más -ya que no existen planes concretos para una segunda parte -, el catálogo de Netflix ofrece otras opciones que mantienen un tono cercano al del film dirigido por Brett Haley .

Transformar la imagen Cine y efectos visuales: cómo fue su evolución desde King Kong hasta Avatar

Tras una ruptura inesperada, una ejecutiva del sector turístico acepta infiltrarse en la industria de viajes de Vietnam para investigar de incógnito. En el proceso, se encuentra con un guía vietnamita expatriado y, al decidir desviar la ruta del autobús turístico para explorar caminos menos transitados, ambos viven aventuras que los acercan y encienden un romance inesperado. La película mezcla paisajes, descubrimiento personal y la tensión entre la vida planificada y el impulso de rendirse al momento.

2. Hasta que nos volvamos a encontrar (2022)

Salvador Campodónico es un joven empresario español heredero de una poderosa cadena hotelera. Al lanzar su primer proyecto fuera de España, viaja a Cusco, donde el choque cultural y la atmósfera mística lo ponen frente a Ariana, una mochilera de espíritu libre. Allí comienza una historia de encuentros y desencuentros: dos mundos opuestos que se atraen, obligando a Salvador a cuestionar sus prioridades y a Ariana a decidir si puede arraigarse sin perder su libertad.

Netflix - Romance La película fue grabada en Perú y dura menos de 100 minutos. Foto: web

3. Quizás para siempre (2019)

Quince años después de separarse, Sasha, ahora un chef reconocido, y Marcus, un músico local, se reencuentran y resurgen viejas chispas que ninguno esperaba. Rodeados de recuerdos y vidas distintas, ambos empiezan a preguntarse si las decisiones del pasado pueden ser revertidas. La película explora la tensión entre la nostalgia y la adaptación al presente, permitiendo que su relación evolucione entre la tentación de la comodidad y la necesidad de crecimiento personal.

4. Te quiero como amigo (2021)

Thibault es un romántico empedernido que cree haber encontrado su oportunidad cuando conoce a Rose. Lo que comienza como una amistad intensa lo pone frente al eterno dilema del “¿y si…?”: ¿puede un vínculo profundo transformarse en amor romántico? La historia sigue los esfuerzos y las inseguridades de Thibault mientras aprende a leer señales, aceptar rechazos y, sobre todo, a entender que el amor no siempre obedece a la lógica del mejor amigo.

Netflix - Romance (1) Con un reparto desconocido, la cinta francesa fue una de las más vistas de Netflix. Foto: web

5. Alguien extraordinario (2019)

Después de una ruptura devastadora y antes de mudarse a San Francisco, Jenny pasa una última noche en Nueva York con sus dos mejores amigas. Ese día se convierte en un viaje de despedida y reinvención: entre bares, recuerdos y conversaciones honestas, afronta el dolor, celebra la amistad y redescubre su propia fuerza. La película combina humor, nostalgia y una mirada honesta sobre cómo cerrar ciclos y abrirse a lo que viene.