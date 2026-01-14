14 de enero de 2026
Dime más mentiras' vuelve a Disney+: una tercera temporada más oscura y adictiva

La tercera temporada de la serie llegó a Disney+ con episodios semanales y se convirtió en una de las más esperadas del año, ahora con una historia más destructiva y polémica.

Foto: WWD
 Por Luis Calizaya

'Dime más mentiras' regresó a Disney+ con una tercera temporada que promete intensificar el drama y el suspenso romántico. Estrenó el 13 de enero con sus dos primeros episodios y continuará cada martes, consolidándose como una cita obligada para quienes siguen la historia de Lucy y Stephen y disfrutan de los dramas universitarios cargados de secretos.

Tras su estreno, crece las expectativas por una cuarta temporada.

Disney+: de qué trata Dime más mentiras – Temporada 3

En esta nueva entrega, Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) reavivan su relación justo al inicio del semestre de primavera en la Universidad Baird. Aunque ambos prometen que esta vez será diferente, los errores del pasado vuelven a tensar el vínculo. Lucy queda envuelta en una controversia que amenaza con sacudir al campus, mientras el círculo de amigos enfrenta las consecuencias de conductas destructivas arrastradas desde el año anterior. A medida que los secretos se expanden, las consecuencias ponen en riesgo no solo reputaciones, sino también los lazos personales.

Episodios y formato de estreno

La tercera temporada está compuesta por ocho episodios y se basa en la novela homónima de Carola Lovering, quien participa como productora. Meaghan Oppenheimer continúa al frente del proyecto como showrunner.

Tras el lanzamiento de los dos primeros capítulos el 13 de enero, Disney+ avanza con un episodio semanal todos los martes hasta completar la temporada. Este formato de emisión potencia el impacto de los giros narrativos y alimenta la conversación en redes y entre los seguidores de la serie.

Quiénes protagonizan la serie

  • Grace Van Patten
  • Jackson White
  • Cat Missal
  • Spencer House
  • Sonia Mena
  • Branden Cook
  • Alicia Crowder
  • Costa D’Angelo
Tom Ellis forma parte del elenco protagónico de la serie.

Más de Grace Van Patten: sus series y películas

  • Películas:

1. Tramps (2016)

Una joven ingenua acepta un encargo aparentemente simple que la lleva a cruzarse con un chico tan perdido como ella. Lo que empieza como un trabajo menor se transforma en una huida improvisada por Nueva York, marcada por errores, decisiones impulsivas y una conexión inesperada.

2. Mayday (2021)

Una mujer que atraviesa una profunda crisis emocional es transportada a un mundo alternativo donde un grupo de jóvenes vive aislado del tiempo y la realidad. Allí, la violencia, la libertad y la identidad se mezclan en una experiencia tan perturbadora como reveladora.

3. Nine Perfect Strangers (2021 – película para TV)

Una joven llega a un exclusivo retiro de bienestar con la esperanza de encontrar calma y sanación. Sin embargo, la experiencia se vuelve cada vez más inquietante cuando el lugar revela intenciones ocultas y métodos extremos que ponen a prueba los límites físicos y emocionales.

  • Series:

1. Nine Perfect Strangers (2021)

Nueve desconocidos se reúnen en un retiro espiritual prometido como una experiencia transformadora. A lo largo de los días, salen a la luz secretos personales, traumas y tensiones, mientras la línea entre sanación y manipulación comienza a desdibujarse.

2. The Sopranos (2004)

En esta icónica serie sobre el crimen organizado, Van Patten aparece en un pequeño rol dentro de un universo dominado por el poder, la violencia y los conflictos familiares, donde las decisiones personales siempre tienen consecuencias.

3. Boardwalk Empire (2014)

Ambientada en la época de la Ley Seca, la serie explora el ascenso del crimen organizado en Atlantic City. La historia combina ambición, corrupción y traiciones en un mundo donde el dinero y la influencia lo son todo.

Tráiler de 'Dime Más Mentiras' - Temporada 3

Embed - Dime Más Mentiras | Nueva Temporada | Tráiler Doblado | Disney+

