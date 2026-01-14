14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Streaming

¡Sorpresa en Netflix!: 'Adolescencia' tendrá segunda temporada

Luego de arrasar en los Globos de Oro, Stephen Graham, protagonista y productor, habló del futuro de la miniserie y anticipó cómo podría continuar el proyecto.

¡Sorpresa en Netflix!: Adolescencia tendrá segunda temporada

¡Sorpresa en Netflix!: 'Adolescencia' tendrá segunda temporada

Foto: web
 Por Luis Calizaya

A comienzos de 2025, Netflix estrenó 'Adolescencia', una de las miniseries más impactantes de la última década, que dejó a millones de espectadores conmocionados por su trágica historia familiar. Con apenas cuatro episodios, un despliegue técnico imponente y un elenco que brilló de principio a fin, la producción británica arrasó en los Globos de Oro y abrió la puerta a una posible continuidad, confirmada por uno de sus protagonistas y productores, Stephen Graham.

Embed

‘Adolescencia’ sigue en pie: cómo podría ser su regreso

La noche del 11 de enero estuvo marcada por la 83.ª edición de los premios Golden Globe, que reunió a lo más destacado del cine y la televisión en la antesala de los Oscar. Más allá de los discursos y la emoción, la gala dejó anuncios relevantes, entre ellos las sorpresivas declaraciones de Stephen Graham.

Lee además
Cinco películas para ver en Netflix si te gustó Gente que conocemos en vacaciones
Streaming

Cinco películas para ver en Netflix si te gustó "Gente que conocemos en vacaciones"
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 11 de enero video
Recomendaciones

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 11 de enero

Durante una entrevista con el medio Deadline, el actor británico confirmó que trabaja junto al cocreador de la miniserie, Jack Thorne, en una posible segunda temporada. “No puedo responder del todo a esa pregunta, pero la tenemos muy presente. Probablemente la vean en tres o cuatro años, así que estén atentos ”, aseguró.

Si bien se trata de un proyecto pensado a largo plazo, las palabras de Graham refuerzan la idea de que 'Adolescencia' aún tiene futuro. La miniserie fue una de las grandes ganadoras de la temporada de premios, con cuatro Globos de Oro, incluidos los reconocimientos para el propio Graham, Erin Doherty y Owen Cooper, de apenas 16 años, además del galardón a Mejor Serie Limitada, Antología o Película para Televisión.

Adolescencia - Netflix (1)
'Adolescencia' regresa con la misma esencia, pero con otra historia.

'Adolescencia' regresa con la misma esencia, pero con otra historia.

Los rumores sobre una continuidad comenzaron a circular en abril de 2025, cuando trascendió que la productora Plan B, propiedad de Brad Pitt, evaluaba darle una nueva etapa al proyecto. Sin embargo, la idea no sería retomar la historia original de Jamie y su familia tras el brutal asesinato de su compañera de clase, sino explorar nuevos caminos narrativos.

En ese sentido, el plan apuntaría a mantener al director Philip Barantini y conservar la esencia de la serie, pero desde otra perspectiva, evitando la repetición y ampliando el universo de 'Adolescencia' con nuevas miradas.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la miniserie fue la que marcó 2025, tras superar los 100 millones de visualizaciones en Netflix en apenas un mes y consolidó su impacto en las principales premiaciones internacionales. En los Emmy obtuvo 13 nominaciones y ganó ocho estatuillas, mientras que en los Globos de Oro triunfó en cuatro de sus cinco candidaturas.

Temas
Seguí leyendo

Un caso real que conmociona: el documental de Netflix sobre una influencer que torturaba a niños

Agenda Netflix: los estrenos del 12 al 16 de enero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 10 de enero

Netflix confirmó que hay más de 'Stranger Things': cómo será y cuándo se estrena

La cuarta temporada de "Machos Alfa" ya está en Netflix: trama y futuro de la serie

Netflix suma un nuevo thriller: 'Él y ella', con Tessa Thompson y Jon Bernthal

'El Botín' se estrena en Netflix: la historia real detrás del impactante thriller

'En fuga' arrasa en Netflix: ¿se viene una segunda temporada?

LO QUE SE LEE AHORA
Cinco películas para ver en Netflix si te gustó Gente que conocemos en vacaciones
Streaming

Cinco películas para ver en Netflix si te gustó "Gente que conocemos en vacaciones"

Las Más Leídas

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas? 5 opciones sustentables antes de tirarla
Moda circular

Qué hacer con la ropa que ya no usás: 5 opciones sustentables antes de tirarla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

El antecedente más grave de su historial judicial
Estremecedor

El acusado por el crimen en Las Heras fue condenado por homicidio culposo tras la muerte de su hija