¡Sorpresa en Netflix!: 'Adolescencia' tendrá segunda temporada

A comienzos de 2025 , Netflix estrenó ' Adolescencia ', una de las miniseries más impactantes de la última década , que dejó a millones de espectadores conmocionados por su trágica historia familiar. Con apenas cuatro episodios , un despliegue técnico imponente y un elenco que brilló de principio a fin, la producción británica arrasó en los Globos de Oro y abrió la puerta a una posible continuidad , confirmada por uno de sus protagonistas y productores, Stephen Graham .

La noche del 11 de enero estuvo marcada por la 83.ª edición de los premios Golden Globe , que reunió a lo más destacado del cine y la televisión en la antesala de los Oscar . Más allá de los discursos y la emoción, la gala dejó anuncios relevantes, entre ellos las sorpresivas declaraciones de Stephen Graham .

Durante una entrevista con el medio Deadline , el actor británico confirmó que trabaja junto al cocreador de la miniserie , Jack Thorne , en una posible segunda temporada . “No puedo responder del todo a esa pregunta, pero la tenemos muy presente. Probablemente la vean en tres o cuatro años, así que estén atentos ”, aseguró.

Si bien se trata de un proyecto pensado a largo plazo , las palabras de Graham refuerzan la idea de que ' Adolescencia ' aún tiene futuro. La miniserie fue una de las grandes ganadoras de la temporada de premios , con cuatro Globos de Oro , incluidos los reconocimientos para el propio Graham, Erin Doherty y Owen Cooper , de apenas 16 años , además del galardón a Mejor Serie Limitada, Antología o Película para Televisión .

Adolescencia - Netflix (1) 'Adolescencia' regresa con la misma esencia, pero con otra historia. Foto: web

Los rumores sobre una continuidad comenzaron a circular en abril de 2025, cuando trascendió que la productora Plan B, propiedad de Brad Pitt, evaluaba darle una nueva etapa al proyecto. Sin embargo, la idea no sería retomar la historia original de Jamie y su familia tras el brutal asesinato de su compañera de clase, sino explorar nuevos caminos narrativos.

En ese sentido, el plan apuntaría a mantener al director Philip Barantini y conservar la esencia de la serie, pero desde otra perspectiva, evitando la repetición y ampliando el universo de 'Adolescencia' con nuevas miradas.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la miniserie fue la que marcó 2025, tras superar los 100 millones de visualizaciones en Netflix en apenas un mes y consolidó su impacto en las principales premiaciones internacionales. En los Emmy obtuvo 13 nominaciones y ganó ocho estatuillas, mientras que en los Globos de Oro triunfó en cuatro de sus cinco candidaturas.