"El Encargado", temporada 4: anunció su llegada a Disney+ y reveló los primeros adelantos

Disney+ encendió la expectativa de los fans al revelar los primeros adelantos de la cuarta temporada de ' El Encargado ', una de las series argentinas más exitosas de los últimos años. Con Guillermo Francella nuevamente al frente, la ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat promete un nuevo giro de poder, venganza y ambición .

La plataforma confirmó que la nueva temporada llegará en los próximos meses de 2026 , aunque por el momento no se anunció una fecha exacta de estreno . Junto al primer póster oficial , Disney+ también difundió un breve adelanto que ya comenzó a generar múltiples interpretaciones entre los seguidores de la serie.

En esta cuarta entrega, Eliseo Basurto alcanza los círculos más altos del poder tras imponerse en su enfrentamiento con el sindicato de encargados. Sin embargo, su ascenso despierta una amenaza silenciosa con una conspiración liderada por Zambrano ( Gabriel Goity ), su enemigo histórico, que avanza dentro del edificio con el objetivo claro y definitivo para destruirlo .

El avance publicado en YouTube refuerza ese clima de tensión. En una escena cargada de simbolismo, Eliseo aparece frente a su icónica planta carnívora , ahora marchita y muerta . Vestido con su clásico overol, el personaje rompe en llanto antes de endurecer la mirada, anticipando un cambio profundo en su personalidad y un camino marcado por la venganza.

Embed - El Encargado | Nueva temporada | Disney+

Lo que dejó la tercera temporada

La temporada anterior mostró a un Eliseo más ambicioso que nunca. A fuerza de manipulaciones, alianzas ocultas y maniobras legales, logró quedar al frente de una empresa de tercerización de porteros. Su intento por avanzar sobre los derechos laborales lo enfrentó al sindicato y a la Justicia, pero volvió a salir ileso gracias a su astucia.

Ese recorrido culminó con un respaldo social inesperado y una reunión con el presidente de la Nación, interesado en su mirada sobre el mundo del trabajo. Un cierre potente que dejó el terreno listo para una nueva escalada de conflictos y poder.

Reparto confirmado y cantidad de episodios

La cuarta temporada contará con siete episodios y un elenco que combina regresos y figuras de peso. Además de Guillermo Francella y Gabriel Goity, participarán Viviana Puerta, Gastón Cocciarale, Arturo Puig y Luis Brandoni.

El regreso de El Encargado se da en paralelo al éxito de Homo Argentum, la película protagonizada por Francella que superó el millón de espectadores en cines durante 2025. Mientras su llegada a Disney+ aún no tiene fecha, la serie se perfila como una de las apuestas más fuertes de la plataforma para 2026.