16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Streaming

"El Encargado", temporada 4: anunció su llegada a Disney+ y reveló los primeros adelantos

La serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat presentó la primera escena oficial de su cuarta temporada, con un Eliseo emocionalmente devastado, pero decidido a vengarse.

El Encargado, temporada 4: anunció su llegada a Disney+ y reveló los primeros adelantos
"El Encargado", temporada 4: anunció su llegada a Disney+ y reveló los primeros adelantos Foto: captura
 Por Luis Calizaya

Disney+ encendió la expectativa de los fans al revelar los primeros adelantos de la cuarta temporada de 'El Encargado', una de las series argentinas más exitosas de los últimos años. Con Guillermo Francella nuevamente al frente, la ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat promete un nuevo giro de poder, venganza y ambición.

El Encargado - Temporada 4
El primer poster oficial de la temporada 4: la planta carn&iacute;vora de Eliseo muerta.

El primer poster oficial de la temporada 4: la planta carnívora de Eliseo muerta.

'El Encargado', temporada 4, en Disney+: fecha de estreno y sinopsis oficial

La plataforma confirmó que la nueva temporada llegará en los próximos meses de 2026, aunque por el momento no se anunció una fecha exacta de estreno. Junto al primer póster oficial, Disney+ también difundió un breve adelanto que ya comenzó a generar múltiples interpretaciones entre los seguidores de la serie.

Lee además
¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix video
Streaming

¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de enero video
Streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de enero

En esta cuarta entrega, Eliseo Basurto alcanza los círculos más altos del poder tras imponerse en su enfrentamiento con el sindicato de encargados. Sin embargo, su ascenso despierta una amenaza silenciosa con una conspiración liderada por Zambrano (Gabriel Goity), su enemigo histórico, que avanza dentro del edificio con el objetivo claro y definitivo para destruirlo.

El avance publicado en YouTube refuerza ese clima de tensión. En una escena cargada de simbolismo, Eliseo aparece frente a su icónica planta carnívora, ahora marchita y muerta. Vestido con su clásico overol, el personaje rompe en llanto antes de endurecer la mirada, anticipando un cambio profundo en su personalidad y un camino marcado por la venganza.

Embed - El Encargado | Nueva temporada | Disney+

Lo que dejó la tercera temporada

La temporada anterior mostró a un Eliseo más ambicioso que nunca. A fuerza de manipulaciones, alianzas ocultas y maniobras legales, logró quedar al frente de una empresa de tercerización de porteros. Su intento por avanzar sobre los derechos laborales lo enfrentó al sindicato y a la Justicia, pero volvió a salir ileso gracias a su astucia.

Ese recorrido culminó con un respaldo social inesperado y una reunión con el presidente de la Nación, interesado en su mirada sobre el mundo del trabajo. Un cierre potente que dejó el terreno listo para una nueva escalada de conflictos y poder.

Reparto confirmado y cantidad de episodios

La cuarta temporada contará con siete episodios y un elenco que combina regresos y figuras de peso. Además de Guillermo Francella y Gabriel Goity, participarán Viviana Puerta, Gastón Cocciarale, Arturo Puig y Luis Brandoni.

El regreso de El Encargado se da en paralelo al éxito de Homo Argentum, la película protagonizada por Francella que superó el millón de espectadores en cines durante 2025. Mientras su llegada a Disney+ aún no tiene fecha, la serie se perfila como una de las apuestas más fuertes de la plataforma para 2026.

Temas
Seguí leyendo

La Virgen de la Tosquera: el terror sobrenatural filmado en Mendoza que llega a los cines

Netflix va por todo con una serie de tres episodios: ¿Agatha Christie tendrá más temporadas?

El creador de 'El juego del calamar' vuelve a Netflix con una nueva serie: lo que se sabe

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 15 de enero

Cinco películas para ver en Netflix si te gustó "Gente que conocemos en vacaciones"

¡Sorpresa en Netflix!: 'Adolescencia' tendrá segunda temporada

Dime más mentiras' vuelve a Disney+: una tercera temporada más oscura y adictiva

Confirmado: cuándo llega "Homo Argentum" a Disney+ tras su éxito arrasador en los cines

LO QUE SE LEE AHORA
¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix video
Streaming

¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix

Las Más Leídas

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

De qué murió Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país video
Luto en la música

De qué murió la cantante Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido
¿Lo sabías?

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan
Para tener en cuenta

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan

Sofia Sáez hermana del joven de San Rafael solicita colaboración a la comunidad.
Pedido de ayuda

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana