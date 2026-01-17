Tras 'Refugio Atómico', Joaquín Furriel regresa a Netflix con una película impactante

Tras la cancelación de la segunda temporada de ' Refugio Atómico ', Joaquín Furriel regresa a Netflix con ' Cortafuego ', una película española que apuesta por el suspenso psicológico y la tensión extrema . Dirigida por David Victori , la producción propone un relato atravesado por el duelo, el peligro y decisiones límite en un entorno tan hostil como imprevisible.

La historia sigue a Mara ( Belén Cuesta ), una mujer que, tras la muerte de su marido , viaja junto a su hija Lide y parte de su familia a una casa de verano en medio del bosque. Lo que comienza como un intento por cerrar heridas del pasado se transforma en una pesadilla cuando, luego de una discusión, la niña desaparece sin dejar rastro.

Streaming Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 17 de enero

Streaming ¿Mejor que 'El botín' de Netflix? Así es la película criminal que está oculta en Disney+

Para su desgracia, en medio de su búsqueda se desata un incendio forestal que avanza sin control por la zona. Ante el riesgo extremo, la Guardia Civil suspende la búsqueda y ordena la evacuación inmediata . Desesperada, Mara se niega a abandonar el lugar y la familia decide desafiar la orden oficial para internarse en el bosque , con el fuego cerrándoles todas las salidas.

Los primeros adelantos difundidos por Netflix anticipan una atmósfera asfixiante , marcada por el sonido de las llamas, la urgencia del tiempo y un clima de desconfianza creciente. Aislados y sin apoyo oficial , los personajes depositan su última esperanza en Santi ( Enric Auquer ), el guarda forestal de la zona. Sin embargo, a medida que el cerco se estrecha, Mara comienza a sospechar que el incendio no es la única amenaza y que alguien está mintiendo .

'Cortafuego' es protagonizada por Belén Cuesta, Enric Auquer y Joaquín Furriel, quien interpreta a Luis, el cuñado de la protagonista. Completan el elenco Candela Martínez, Mika Arias y Diana Gómez.

Dirigida por David Victori (Sky Rojo, No matarás), la película se estrenará en la N Roja el próximo 20 de febrero y se perfila como una de las apuestas españolas más intensas del catálogo.

Joaquín Furriel - Netflix (1) La película estará disponible a partir del 20 de febrero. Foto: Netflix prensa

Más de Joaquín Furriel: series y películas

Películas:

1. El patrón: radiografía de un crimen (2014)

Un abogado laboralista investiga la muerte de un obrero rural en un frigorífico del interior del país. A medida que avanza el caso, sale a la luz una trama de explotación, encubrimientos y violencia estructural que expone las peores prácticas del sistema laboral.

2. El otro hermano (2017)

Un hombre viaja a un pueblo olvidado del norte argentino tras la muerte de su madre y su hermano. Allí queda atrapado en una red de corrupción, chantajes y violencia, mientras descubre oscuros secretos familiares y una comunidad marcada por la impunidad.

3. La quietud (2018)

Dos hermanas se reencuentran en la estancia familiar cuando su padre sufre un grave accidente. El regreso al hogar destapa conflictos del pasado, tensiones emocionales y verdades ocultas que pondrán a prueba los lazos familiares.

Series:

1. Entre hombres (2021)

Ambientada en la Buenos Aires de los años 90, la serie sigue a un grupo de hombres vinculados al poder, el delito y la corrupción, tras el hallazgo de un video comprometedor que desata una cadena de extorsiones, traiciones y violencia.

2. Edha (2018)

Una diseñadora de moda de renombre internacional se ve envuelta en un juego de poder, deseo y secretos cuando un joven misterioso irrumpe en su vida, desencadenando una historia donde se cruzan ambición, venganza y seducción.

3. Vidas robadas (2008)

Una periodista investiga una red de trata de personas en el interior del país. Su búsqueda de la verdad la lleva a enfrentar intereses poderosos, exponiendo un entramado criminal que opera bajo el silencio y la complicidad social.

Tráiler de 'Cortafuego'