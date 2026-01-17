Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 17 de enero

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 17 de enero tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos esperados, apuestas frescas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix tiene los títulos ideales para maratonear este fin de semana . Entre thrillers intensos, comedias, dramas y un toque de terror , estas series y películas se presentan como una gran opción para un plan de sofá .

Ambientada en la Inglaterra de 1925, una broma durante una fiesta de la alta sociedad termina en tragedia y da inicio a una compleja investigación encabezada por Lady Eileen “Bundle” Brent.

Un amor imposible enfrenta a dos familias cuando una mujer que lucha por salvar el restaurante familiar se enamora del heredero de un cobrador de deudas.

Taskaree: La red del contrabando (Suspenso)

Un agente de aduanas y su equipo se enfrentan a un contrabandista que lidera una poderosa organización criminal, mientras una serie de imprevistos pone en riesgo toda la operación.

Machos Alfa – temporada 4 (Comedia)

En plena crisis de los 40, un grupo de amigos decide afrontar esta etapa en compañía. Juntos alquilan una casa para convivir mientras salen a la luz sus conflictos personales: divorcios, paternidades y la deconstrucción de la masculinidad tóxica. Pronto descubrirán que compartir un mismo techo no será sencillo.

Él y ella (Thriller)

La aparición de un cadáver en un tranquilo pueblo del norte de Georgia convierte a todos en sospechosos, incluida la periodista Anna Andrews y el detective Jack Harper, a cargo del caso. Mientras ella regresa impulsada por su instinto profesional y él investiga con una relación personal de por medio, la búsqueda de la verdad comienza a desdibujar límites y lealtades.

Netflix - Serie (1) Tessa Thompson y Jon Bernthal brillan en una de las series más vistas del país. Foto: Archivo

Qué películas ver hoy

El botín (Thriller)

La lealtad de un grupo de policías de Miami se pone a prueba tras el hallazgo de 20 millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado, mientras crecen las sospechas internas y externas.

Oppenheimer (Drama)

Basada en la vida del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, la película retrata el antes y el después del Proyecto Manhattan. A cargo del desarrollo de la primera bomba atómica, el científico comienza a cuestionar su creación y sus consecuencias.

Embed - OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Doblado - (Universal Studios) - HD

Drácula: Mar de sangre (Terror)

Basada en el séptimo capítulo de la novela de Bram Stoker, la historia sigue a un barco velero que transporta misteriosas cajas rumbo a Londres. Durante la travesía, la tripulación es acechada por una presencia demoníaca que los obliga a luchar por sobrevivir.

Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 (Documental)

Dirigido por Martina Radwan, el especial ofrece un acceso exclusivo al detrás de escena y al trabajo artesanal que dio forma a la temporada final de la exitosa serie creada por los hermanos Duffer.

Sicario: Día del soldado (Crimen)

Secuela de Sicario (2015), la película sigue a un grupo del FBI que busca desatar una guerra entre cárteles para frenar el ingreso de terroristas a Estados Unidos. Sin embargo, el secuestro de la hija de un poderoso narco complica un plan que pronto se sale de control.