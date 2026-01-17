¿Mejor que 'El botín' de Netflix? Así es la película criminal que está oculta en Disney+

Hablar de cine criminal es, inevitablemente, hablar de ' Fuego contra fuego ' (Heat). Disponible en Disney+ , la obra maestra de Michael Mann no solo reúne a Al Pacino y Robert De Niro en un duelo histórico, sino que además se convirtió en una referencia directa para ' El botín ', la reciente película de Netflix protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck .

Estrenada en 1995 , la película retrata el enfrentamiento entre Neil McCauley ( De Niro ), un ladrón profesional meticuloso y calculador , y Vincent Hanna ( Al Pacino ), un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles obsesionado con su trabajo. Uno se rige por reglas criminales inquebrantables; el otro, por una vocación que termina erosionando su vida personal. Ambos avanzan al límite hasta que el choque de esos dos mundos desemboca en un robo final que marcará sus destinos .

Más allá del relato de atracos, la historia se detiene en el costo emocional de vivir bajo presión constante . Michael Mann construye un thriller donde la acción convive con la introspección, y donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles . La icónica secuencia del asalto bancario a plena luz del día sigue siendo una referencia técnica y narrativa del género .

El impacto de ' Fuego contra fuego ' atraviesa generaciones y también dialoga con el cine actual. Joe Carnahan , director de El botín , reconoció que la película de Mann fue una de sus principales influencias a la hora de construir el clima de su historia ambientada en Miami .

Según explicó, buscó capturar esa misma tensión entre el deber, la ambición y los vínculos humanos dentro de un grupo policial sometido a una presión extrema, donde el dinero y las decisiones límite comienzan a resquebrajar la confianza interna.

Carnahan también destacó el realismo operativo y el pulso narrativo que Mann logró en 'Heat', elementos que intentó trasladar a su propia película. Por eso, el thriller de Netflix retoma parte de esa herencia, a través de personajes moralmente ambiguos, conflictos internos y una sensación constante de amenaza.

Reparto de la película

Al Pacino: Teniente Vincent Hanna

Teniente Vincent Hanna Robert De Niro: Neil McCauley

Neil McCauley Val Kilmer: Chris Shiherlis

Chris Shiherlis Jon Voight: Nate

Nate Tom Sizemore: Michael Cheritto

Michael Cheritto Diane Venora: Justine Hanna

Justine Hanna Amy Brenneman: Eady

Eady Ashley Judd: Charlene Shiherlis

Charlene Shiherlis Mykelti Williamson: Sergeant Drucker

Más películas y series de Al Pacino

Películas:

El padrino (1972)

La saga arranca con el retrato íntimo de la familia Corleone, una de las más poderosas de la mafia italoamericana en Nueva York. Entre lealtades, traiciones y luchas internas, la historia muestra cómo el crimen organizado se entrelaza con la familia, el poder y el destino.

Scarface (1983)

Ambientada en el Miami de los años 80, la película sigue el ascenso y la caída de un inmigrante cubano que, impulsado por la ambición desmedida, se abre paso en el mundo del narcotráfico. Una historia marcada por la violencia, el exceso y el precio del poder absoluto.

El abogado del diablo (1997)

Un joven abogado exitoso es tentado por una prestigiosa firma de Nueva York que promete fama y dinero. A medida que avanza su carrera, la trama se adentra en un juego psicológico y moral donde el bien y el mal se confunden, y las ambiciones humanas tienen consecuencias oscuras.

Series:

Hunters (2020–2023)

La serie se sitúa en la Nueva York de los años 70 y sigue a un grupo clandestino dedicado a cazar criminales nazis que se esconden en Estados Unidos. Entre conspiraciones, justicia por mano propia y memoria histórica, la historia combina acción, drama y thriller político.

Angels in America (2003)

Ambientada en los Estados Unidos de los años 80, la miniserie entrelaza varias historias atravesadas por la política, la religión, la sexualidad y la crisis del VIH. Un retrato humano y social que explora el miedo, la fe y la identidad en tiempos de cambio.

You Don’t Know Jack (2010)

Basada en hechos reales, la serie narra la historia de un médico que impulsa el debate sobre la eutanasia en Estados Unidos. El relato se centra en el conflicto ético, legal y personal que despiertan sus acciones, y en el impacto social de una causa tan polémica como íntima.

