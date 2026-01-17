Alimentos "térmicos": qué comer para bajar la temperatura corporal de forma natural

Por Analía Martín







Cuando el termómetro supera los 30 grados en Mendoza, el cuerpo hace un esfuerzo extra para regularse. Si bien el aire acondicionado ayuda, la alimentación es nuestra primera línea de defensa. Existen ciertos alimentos que, por su composición, ayudan a bajar la temperatura corporal y nos permiten sobrellevar mejor el verano.

La clave está en la hidratación, pero no solo a través del agua. Ingerir frutas y verduras con alto contenido de líquido repone los electrolitos que perdemos al transpirar y facilita la digestión, evitando que el metabolismo genere calor extra al procesar comidas pesadas.

comida de verano Elegir los alimentos que consumimos en verano es de vital importancia El top 5 de aliados contra el calor Sandía y Melón: Son las reinas del verano. Compuestas en más de un 90% por agua, actúan como una "inyección" de frescura inmediata para el organismo.

Son las reinas del verano. Compuestas en más de un 90% por agua, actúan como una "inyección" de frescura inmediata para el organismo. Pepino: Tiene propiedades antiinflamatorias y refrescantes. Unas rodajas de pepino, ya sea en ensalada o en el agua, ayudan a reducir la hinchazón típica de los días calurosos.

Tiene propiedades antiinflamatorias y refrescantes. Unas rodajas de pepino, ya sea en ensalada o en el agua, ayudan a reducir la hinchazón típica de los días calurosos. Menta: El mentol envía una señal directa a los receptores del cerebro que interpretan el frío, generando una sensación térmica de frescura real en la boca y el cuerpo.

El mentol envía una señal directa a los receptores del cerebro que interpretan el frío, generando una sensación térmica de frescura real en la boca y el cuerpo. Cítricos: La naranja, el pomelo y el limón estimulan la sudoración sin elevar la temperatura interna, lo que ayuda a enfriar la piel de manera natural.

La naranja, el pomelo y el limón estimulan la sudoración sin elevar la temperatura interna, lo que ayuda a enfriar la piel de manera natural. Picante (sí, leíste bien): Aunque parezca contradictorio, comer algo con ají o pimienta (con moderación) provoca sudoración facial, que es el mecanismo natural más eficiente del cuerpo para refrigerarse. comida de invierno Evita alimentos calóricos en verano Los alimentos que es mejor evitar Para no sufrir de más, alejate de las comidas copiosas, ricas en grasas y proteínas complejas (como guisos o carnes muy grasas). Estas requieren mucha energía para digerirse, lo que eleva la temperatura metabólica y te hará sentir más pesado y acalorado.

En definitiva, la mejor estrategia contra el agobio no está solo en el control remoto del aire, sino en el plato. Hacé la prueba este fin de semana: dale un descanso al horno, sumá más color a tu mesa y activá tu propio sistema de refrigeración natural. Tu cuerpo (y tu energía) te lo van a agradecer.