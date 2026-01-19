Decoración de verano: cómo transformar tu balcón o terraza en un oasis de relax

Por Analía Martín







Llegó la época de vivir afuera, y muchas veces desaprovechamos nuestros metros cuadrados al aire libre por falta de ideas. Sin embargo, la tendencia de este verano 2026 apunta a revalorizar cada rincón. Con un poco de ingenio y la decoración de exteriores adecuada, podés lograr que ese pequeño balcón urbano se sienta como un verdadero oasis veraniego.

El secreto no está en gastar una fortuna en muebles de diseño, sino en aplicar conceptos de funcionalidad y calidez. El objetivo es borrar la frontera entre el adentro y el afuera, creando una "habitación extra" que invite a la desconexión total, ya sea para leer un libro o tomar algo fresco al atardecer.

balcón o terraza para disfrutar en verano Decorá tu balcón y transformalo en el lugar ideal para disfrutar del verano Trucos para lograr el efecto "Oasis" Para que el cambio sea radical, tenés que apelar a los sentidos. Aquí te dejamos una lista de elementos infaltables para tu renovación:

Suelo de madera o deck encastrable: Es la forma más rápida de tapar cerámicas frías o viejas. La madera aporta calidez instantánea y es mucho más agradable para pisar descalzo.

Es la forma más rápida de tapar cerámicas frías o viejas. La madera aporta calidez instantánea y es mucho más agradable para pisar descalzo. Iluminación cálida: Olvidate de la luz de techo fuerte. Sumá guirnaldas de luces tipo kermesse o faroles solares en el piso. La iluminación tenue es el 80% del clima relajado.

Olvidate de la luz de techo fuerte. Sumá guirnaldas de luces tipo kermesse o faroles solares en el piso. La iluminación tenue es el 80% del clima relajado. Fibras naturales: Incorporá alfombras de yute (aptas para exterior), canastos de mimbre o sillones de ratán. Estos materiales conectan con la naturaleza y rompen con el gris del cemento.

Incorporá alfombras de yute (aptas para exterior), canastos de mimbre o sillones de ratán. Estos materiales conectan con la naturaleza y rompen con el gris del cemento. Verde en altura: Si tenés poco espacio, no lo llenes de macetas en el piso. Usá jardines verticales o macetas colgantes en las barandas para rodearte de plantas sin perder superficie transitable. decoración, balcón, terraza Terrazas y verano, una combinación perfecta La regla de oro: textiles No tengas miedo de sacar almohadones y mantas livianas afuera. Usar telas de lino o algodón en tonos crudos y tierra eleva el nivel de confort y le da ese look de "hotel boutique" que buscamos.

Tu refugio personal está a solo unos ajustes de distancia. Animate a intervenir tu balcón este fin de semana y ganale un nuevo ambiente a tu casa.