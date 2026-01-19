Decoración de verano: cómo transformar tu balcón o terraza en un oasis de relax

Llegó la época de vivir afuera, y muchas veces desaprovechamos nuestros metros cuadrados al aire libre por falta de ideas. Sin embargo, la tendencia de este verano 2026 apunta a revalorizar cada rincón. Con un poco de ingenio y la decoración de exteriores adecuada, podés lograr que ese pequeño balcón urbano se sienta como un verdadero oasis veraniego.
El secreto no está en gastar una fortuna en muebles de diseño, sino en aplicar conceptos de funcionalidad y calidez. El objetivo es borrar la frontera entre el adentro y el afuera, creando una "habitación extra" que invite a la desconexión total, ya sea para leer un libro o tomar algo fresco al atardecer.