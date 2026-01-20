20 de enero de 2026
{}
Violencia urbana

Un menor de 12 años murió durante un tiroteo entre la policía y ocupantes de un auto en fuga

El niño viajaba en un vehículo junto a dos hombres armados que dispararon contra la policía y luego escaparon a pie.

El niño de 12 años asesinado en el enfrentamiento con la policía.

El niño de 12 años asesinado en el enfrentamiento con la policía.

Un menor de 12 años fue asesinado en un tiroteo en Remedios de Escalada, partido de Tres de Febrero, durante un enfrentamiento entre personal de la policía y ocupantes de un vehículo en fuga, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió luego de que agentes intentaran identificar a un grupo de personas que circulaban en un Fiat Uno Van Fire, donde viajaba el menor junto a, al menos, dos hombres armados.

La persecución comenzó cuando los efectivos intentaron detener el auto y recibieron disparos desde el interior del vehículo. Los agentes respondieron a la agresión y la persecución concluyó en la zona conocida como Barrio de Emergencia Puerta 8, sobre la calle Catamarca, entre El Parque y la Avenida Eva Perón (RP8).

En ese lugar, los dos adultos descendieron del auto y escaparon a pie, mientras que el menor quedó en la parte trasera del vehículo. Fuentes de la investigación señalaron que, al ingresar al vehículo, la policía halló el cuerpo sin vida del adolescente, junto a varias vainas servidas en el interior del habitáculo.

image

La policía interviniente en el hecho fue notificada de la formación de la causa

El menor fue identificado por las autoridades como Uriel. Según detallaron, tenía antecedentes previos por un hecho de encubrimiento registrado el 27 de octubre de 2025 en la jurisdicción de la comisaría 11° de Tres de Febrero.

En el caso tomó intervención la UFI N° 6 de San Martín, a cargo de la fiscal Gabriela Pino, quien dispuso la intervención de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para realizar los estudios técnicos y balísticos en la escena. La autopsia, por su parte, quedó a cargo del Cuerpo Médico de Lomas de Zamora.

Hasta el momento, la fiscalía no adoptó ninguna medida restrictiva contra el personal policial interviniente, según indicaron las fuentes a este medio.

No obstante, señalaron que los efectivos involucrados ya fueron notificados de la formación de la causa, mientras continúa la búsqueda de los prófugos y la recolección de pruebas en el marco de la investigación judicial.

