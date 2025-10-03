3 de octubre de 2025
Sitio Andino
Dolor en el periodismo mendocino por la muerte de Cristian Ortega

El conocido redactor y docente falleció este jueves en el Hospital Español, causando una enorme tristeza en el periodismo de la Provincia de Mendoza.

Tristeza por la muerte de Cristian Ortega, conocido periodista de Mendoza.&nbsp;

Tristeza por la muerte de Cristian Ortega, conocido periodista de Mendoza. 

El conocido periodista mendocino Cristian Ortega falleció este viernes luego de permanecer varios días internado en el hospital Español luchando por su vida, generando una fuerte conmoción y tristeza en el periodismo de la provincia de Mendoza, donde Cristian supo trabajar en distintas redacciones y ser profesor de cientos de redactores de la actualidad.

Cristian Ortega, o el “Gordo”, como lo conocían muchos, era muy querido en el ambiente. Su humor, docencia y sobre todo, conocimientos a la hora de ejercer el periodismo, lo supieron ubicar como uno de los profesionales más conocidos en la provincia.

Cristian Ortega falleció este jueves en el hospital Español. Había sufrido un ACV y dos infartos.

Ortega se desempeñó en distintos diarios como El Sol, Los Andes, Diario Uno y Radio Nacional, entre otros, redactando miles de notas en las secciones economía y política. Además, en varios de estos diarios fue jefe de redacción.

A su inmensa carrera en distintos medios de comunicación, se le suma su etapa de docente, sobre todo en la Universidad Juan Agustín Maza, donde formó a cientos de periodistas que hoy habitan cada uno de los diarios, radios y canales de Mendoza.

Quienes compartieron parte de su vida con él, tanto en lo laboral como en la amistad, viven por estas horas una enorme tristeza por su fallecimiento, recordándolo por su alegría y bromas a la hora de llevar adelante una redacción, pero sobre todo, con las enseñanzas que dejó en la profesión.

Comunicado oficial del deceso del periodista Cristian Ortega desde el Hospital Español

