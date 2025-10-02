Habilitan provisoriamente el tránsito en el Acceso Sur tras el socavón

Luego de dos días de intensos trabajos de reparación, la Municipalidad de Luján de Cuyo informó que quedó habilitado de manera provisoria el tránsito en el Acceso Sur. Un socavón a la altura de calle Carrodilla provocó importantes demoras vehiculares, debido a la rotura de un colector cloacal.
El inconveniente se originó tras el colapso de un colector cloacal, lo que obligó a intervenir con personal municipal y de la empresa Aguas Luján para reemplazar el caño averiado y rellenar la calzada. Desde la madrugada de este jueves, los dos carriles (en sentido norte y sur) quedaron habilitados, aunque aún no se encuentran en condiciones definitivas.
Un socavón en el Acceso Sur a la altura de calle Carrodilla obligó al despliegue de un gran operativo
Foto: Sitio Andino
“Reparamos la calzada con suelo cemento y llegamos al nivel existente, pero es una solución provisoria. Desde esta tarde comenzamos con el operativo de recomposición de la carpeta asfáltica”, explicó a Noticiero AndinoNicolás Bonanno, director de Ingeniería Civil de Aguas Luján.
Actualmente, el tránsito circula con normalidad aunque con restricciones: están habilitados dos carriles en lugar de tres, lo que obliga a circular con precaución por posibles demoras.
