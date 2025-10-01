Socavón en Acceso Sur: avanzan las obras y ya tiene fecha la habilitación

Los trabajos avanzan según un cronograma de distintas etapas. Foto: Municipalidad Luján de Cuyo

El objetivo es que el tramo afectado quede habilitado por completo este fin de semana. Los trabajos avanzan según un cronograma de distintas etapas. Según el último parte oficial, ya finalizó la colocación del nuevo colector cloacal en el tramo correspondiente a la mano Sur–Norte (lado Este), y el tránsito quedó habilitado.

acceso sur, socavón, luján de cuyo Las obras en el Acceso Sur tras el socavón detectado a la altura de calle Carrodilla siguen en marcha Foto: Prensa Municipalidad Luján de Cuyo Plan de trabajo en Acceso Sur En tanto, se prevé que en la tarde o noche de este miércoles se habilite de manera provisoria la mano Norte–Sur (lado Oeste), con un suelo de cemento enrasado al nivel de la calzada. Sin embargo, durante el jueves continuará la obra sobre la colectora Este (fuera de la calzada principal), donde se renovará el último tramo de cañería y una boca de registro pendiente, completando así el cruce del colector cloacal. De esta forma, las trochas del Acceso Sur quedarán liberadas al tránsito de manera provisoria.

socavón, acceso sur, luján de cuyo De acuerdo con la planificación oficial, el fin de semana el tramo quedará habilitado con asfalto de primera calidad Foto: Prensa Municipalidad Luján de Cuyo El viernes, el equipo de Obras Públicas del Municipio iniciará las tareas de pavimentación de los sectores intervenidos sobre la calzada del Acceso Sur y Carrodilla. El tránsito será habilitado progresivamente tanto en las colectoras como en ambas manos.

Cuándo quedará habilitado el tránsito De acuerdo con la planificación oficial, el fin de semana el tramo quedará habilitado con asfalto de primera calidad y la calzada reparada en su totalidad, dejando la obra concluida y en condiciones definitivas. Finalmente, la Municipalidad de Luján de Cuyo agradeció a todos los equipos y organismos que participaron de las tareas: CEOSA, Hugo del Carmen Ojeda, Halpern, Laugero construcciones, Municipalidad de Godoy Cruz, Municipalidad de Maipú, Policía de Mendoza, Ministerio de Seguridad, AYSAM, Segunda Zona de Riego del Departamento General de Irrigación, Gendarmería y Vialidad Nacional.