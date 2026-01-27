Rivadavia Canta al País: tres noches a puro folklore y música popular

El Festival Nacional Rivadavia Canta Al País es un icónico festival de música popular Argentina que se lleva a cabo en el Polideportivo Municipal del departamento de Rivadavia. Esta edición 2026 de este festival en su edición 39 se llevará a cabo desde el próximo viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero con la presentación de grandes artistas sobre el escenario, tales como Luciano Pereyra,Lázaro Caballero, Destino San Javier, DesaKTa2, La Joaqui, Sele Vera Y Los Pampas y La Repandilla, entre muchos otros.
El programa entero de Rivadavia Canta al País
Primera Noche Rivadavia Canta al País
Grilla viernes 30 de enero
Lázaro Caballero
Destino San Javier
Sele Vera Y Los Pampas
Los Filippis
Joaquín Aguilar
Mabel Quiroga
El Rejunte
Segunda Noche Rivadavia Canta al País
Grilla sábado 31 de enero
Luciano Pereyra
La Banda De Carlitos Y Euge Quevedo
La Joaqui
A Contramano
Turay, Munaycú
Los Huarpes
Tercera Noche Rivadavia Canta al país
Grilla domingo 1 de febrero
Desakta2
La Repandilla
Pinky De UPDR Y Junior
Duo Moyano
Facu Y Exe
La Merembe
Datos útiles para asistir al Festival Rivadavia Canta al País