Grandes artistas en escena

Rivadavia Canta al País: tres noches a puro folklore y música popular

Luciano Pereyra, Destino San Javier, Lázaro Caballero, La Joaqui y muchos más serán parte de la edición 2026 del tradicional festival Rivadavia Canta al País.

Polideportivo Municipal de Rivadavia.

Polideportivo Municipal de Rivadavia.

Por Sitio Andino Departamentales

El Festival Nacional Rivadavia Canta Al País es un icónico festival de música popular Argentina que se lleva a cabo en el Polideportivo Municipal del departamento de Rivadavia. Esta edición 2026 de este festival en su edición 39 se llevará a cabo desde el próximo viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero con la presentación de grandes artistas sobre el escenario, tales como Luciano Pereyra, Lázaro Caballero, Destino San Javier, DesaKTa2, La Joaqui, Sele Vera Y Los Pampas y La Repandilla, entre muchos otros.

El programa entero de Rivadavia Canta al País

image

Primera Noche Rivadavia Canta al País

Grilla viernes 30 de enero

  • Lázaro Caballero
  • Destino San Javier
  • Sele Vera Y Los Pampas
  • Los Filippis
  • Joaquín Aguilar
  • Mabel Quiroga
  • El Rejunte
image

Segunda Noche Rivadavia Canta al País

Grilla sábado 31 de enero

  • Luciano Pereyra
  • La Banda De Carlitos Y Euge Quevedo
  • La Joaqui
  • A Contramano
  • Turay, Munaycú
  • Los Huarpes
image

Tercera Noche Rivadavia Canta al país

Grilla domingo 1 de febrero

  • Desakta2
  • La Repandilla
  • Pinky De UPDR Y Junior
  • Duo Moyano
  • Facu Y Exe
  • La Merembe
image

Datos útiles para asistir al Festival Rivadavia Canta al País

Playas de Estacionamiento externas e internas

  • Podés estacionar en las playas externas, las personas particulares que gestionan las playas externas están relevadas por la municipalidad e identificadas con credencial y pechera.
  • Las playas internas son gestionadas a beneficio de las comisiones deportivas del departamento y también cuentan con las identificaciones correspondiente.

Donde Acampar para asistir al Festival Rivadavia Canta al País

  • Camping Terrazas del Río – La Libertad

• Tipo: Camping

• Disponibilidad: Espacio para carpas o Motorhome

• Servicios: Estacionamiento o Pileta (incluida en el precio)

• Tarifa: $15.000 por persona / por día

Ubicación: RP 62, a 400 metros de la estación YPF. A 5 minutos del predio del festival

• Contacto: 263 4940953 o 263 4350481

  • Camping San Agustín

Tipo: Camping

• Disponibilidad: 2 dormis (capacidad 4 personas cada uno) o Espacio para acampar o Casillas

• Servicios: Duchas con agua caliente. Pileta. Estacionamiento. Churrasqueras. Proveeduría

• Tarifas: Estadía por el día (9 a 21 hs): $7.000 por persona o Acampe: $40.000 por carpa (hasta 4 personas). Salida: 10:00 hs

o Casilla: $50.000 por día, o Dormis: $60.000 por día (hasta 4 personas). Salida: 10:00 hs

• Ubicación: Falucho s/n, Rivadavia. A 200 metros de la rotonda del avión. A 10 minutos del predio del festival

• Contacto: 261 2478349

  • Apart Hotel Bayarri

Tipo: Apart Hotel

• Disponibilidad: Departamentos amoblados. Capacidad desde 1 hasta 8 personas

• Servicios: WiFi. Aire acondicionado. Cochera. Desayuno líquido

• Tarifas: Desde $48.000 hasta $120.000 por día o (según cantidad de huéspedes)

• Ubicación: San Isidro 1043, Rivadavia. A 6 minutos del predio del festival

• Contacto: 263 4670516

Colectivos desde la Terminal de Mendoza para asistir al festival Rivadavia Canta al País

Desde la Terminal de Mendoza, habrá colectivos con frecuencia, la duración del viaje es de una hora y te dejan muy cerca del predio, lo mismo para el regreso.

¿Qué no puedo ingresar al predio?

  • Sillas plásticas.
  • Botellas de vidrio.
  • Elementos corto punzantes.
  • Al ingreso se realizará una requisa policial.
  • 18:30 hs. Apertura puertas para acceso.

Abonos Rivadavia Canta al País

Precio: $45.000 (3 Noches, Sector General).

¿Dónde se pueden comprar las entradas para presencia Rivadavia Canta al País?

Venta Online: Las entradas se pueden adquirir de forma online en ENTRADAWEB (entradaweb.com.ar).

