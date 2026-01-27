El Municipio de Guaymallén celebra la vida y obra de Viviana Ordóñez

El Municipio de Guaymallén invita a la comunidad a participar de la muestra “Homenaje a Viviana Ordóñez” , una exposición que celebra la vida, obra y legado de la reconocida artista visual mendocina , junto al grupo de arte 7+1 y artistas invitados.

La muestra quedará inaugurada el viernes 6 de febrero de 2026, a las 20 h , y podrá visitarse hasta el 4 de marzo , de lunes a sábados de 9 a 19 h , en las Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva, Guaymallén, Mendoza).

La presentación estará a cargo de 7+1 Grupo de Arte , conformado por: Nicky Bevilacqua, Adriana Peris, Noelia Quiroga, Virginia Civico, Alejandra Civit, Beatriz Ordóñez y Alejandra Goldsack (fallecida en 2021), quien estará presente a través de obras de su autoría aportadas por su familia.

Participan como artistas invitados : Ana Amico, Cecilia Civit, Clara Marquet, Laura González, Miguel Gandolfo, Santina Barbera, Gianni Nanfaro, Celia Segal, India Gudiño, Meke Fernández, Apolinar Vargas, Julio Basle, Sara Rosales, Nora Carreira, Adrián Manchento, Luis Soria, Adriana Martel, Aníbal Anganuzzi y Azul Méndez, junto al artista Alberto Thormann (1959–2016) , quien también será representado en la muestra mediante obras cedidas por su familia.

La velada contará además con la participación musical de Eduardo Ordóñez y Rubén Giménez.

Acerca de la artista: Viviana Ordóñez (1952–2025)

Viviana Ordóñez fue una destacada artista plástica, pintora, escultora y gestora cultural mendocina. Inició sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes, ingresando en 1978 al taller del artista Luis Ciceri, y realizó cursos en la Universidad Nacional de Cuyo con el escultor Rafael Martín. También cursó la carrera de Escenografía en la UNCuyo.

Su trayectoria abarca numerosas exposiciones nacionales e internacionales. En 2006, fundó y dirigió el espacio cultural “Donde Duerme la Luna”, ubicado en Chacras de Coria, Mendoza. En 2016, celebró los 10 años del espacio con múltiples eventos que destacaron su rol como promotora de artistas mendocinos.

Desde 2010, su enfoque principal fue la gestión de exposiciones, talleres de diversas disciplinas, restauraciones artísticas y recitales de músicos nacionales e internacionales. Su legado perdura en la comunidad artística y cultural mendocina.

Acerca de la muestra homenaje en Guaymallén: 7+1 Grupo de Arte

El grupo 7+1 nació en 1993 junto a Viviana Ordóñez, con el propósito de aportar a la cultura mendocina. Aunque la vida llevó a sus integrantes por distintos caminos, el amor por el arte siempre las mantuvo unidas.

Viviana dedicó su vida a compartir y difundir la cultura de Mendoza, de otras provincias argentinas y de Latinoamérica. Su espacio “Donde Duerme la Luna” se convirtió en un lugar de encuentro para la música, las artes visuales, la literatura y múltiples expresiones artísticas. Fue una persona profundamente querida y respetada en el ámbito cultural.

Por ello, hoy 7+1 se reúne nuevamente para homenajear a una de sus integrantes más destacadas con la muestra especial: “Vivi Ordóñez, el arte como eternidad”.

En esta ocasión, el grupo convoca también a otros artistas para, juntos, agradecer su vida y su inmenso aporte: “Gracias Vivi por esa vida que honraste con tu alegría, tu empuje, tu sonrisa amplia y tu tierna mirada. Gratitud por siempre.”