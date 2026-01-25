Guaymallén celebra el camote con Coplanacu, Baglietto y Vitale

El sábado 7 y domingo 8 de febrero, el distrito Los Corralitos en el departamento de Guaymallén será el punto de encuentro para una nueva edición del tradicional Festival Provincial del Camote . Ambos días, desde las 21.00 horas, el escenario “Mercedes Sosa” -ubicado en la Rotonda de Salcedo – se llenará de música, danza y folclore, en una celebración que rinde homenaje al trabajo de los agricultores y a la producción local. La grilla contará con ballets y músicos en vivo de la provincia y del país, destacándose las presentaciones del Dúo Coplanacu y Baglietto-Vitale.

La propuesta, organizada junto a la Asociación Grupo Comunitario San Cayetano, se complementará con una amplia oferta gastronómica, food trucks y puestos de artesanos y emprendedores. Además, la Municipalidad estará presente con espacios de información, entretenimiento y servicios de las áreas de Salud, Ambiente, Turismo y Cultura.

El sábado 7 de febrero contará con la actuación del dúo Romero-Budini, Tely Fernández, la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, Cuarto Creciente, Ezequiel Gallardo, Las Hermanas Abraham y un cierre de lujo a cargo del Dúo Coplanacu.

Por su parte, el domingo 8 de febrero se presentarán Amikanto, La Salamanca, La Huella, Andrés Iacopini, Lucho Aberastain y el broche de oro con Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.

Durante ambas jornadas, la danza también será protagonista con la participación del Ballet Municipal de Guaymallén y la Escuela Municipal de Danzas, junto a los elencos invitados de Chakaymanta, Luna Endiablada, Etnia Malambo y Ballet Huentota.

Producto emblema del departamento de Guaymallén

La Asociación Grupo Comunitario San Cayetano nació en 2001 en el distrito Colonia Molina, impulsada por un grupo de vecinos con el objetivo de aprovechar los recursos de la tierra y brindar contención social a la comunidad.

Años más tarde, un estudio del INTA destacó que el camote cultivado en la zona poseía una calidad superior, reconocida por su textura blanda y cremosa. Según los productores locales, esta excelencia se debe a las propiedades particulares del suelo, con una salinidad especial que lo convierte en un producto único.

image

Los orígenes del Festival del Camote

El reconocimiento del camote guaymallino como producto emblemático motivó a sus productores a crear un evento que celebrara esta hortaliza y convocara a las familias mendocinas. Así nació el primer Festival del Camote, el 24 de abril de 2004, en el Club Los Corralitos.

Con el paso del tiempo, el apoyo institucional fue creciendo, y en 2009 el Municipio firmó un convenio de cooperación con Cosquín, marcando un hito en el intercambio cultural. En esa oportunidad, la actuación de Mercedes Sosa dejó una huella tan profunda que el escenario pasó a llevar su nombre.

Asimismo, este festival ha sido declarado de Interés Nacional por la Secretaría de Cultura de la Nación y de Interés Cultural por la Comuna de Guaymallén.